Lisa revela cómo la industria del K-Pop afectó su vida amorosa: “Tu popularidad baja”

Lisa confiesa que escondió sus relaciones románticas para no afectar a BLACKPINK. (REUTERS/Andrew Kelly)

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Lisa reveló que mantuvo en privado algunas de sus relaciones sentimentales durante su etapa con BLACKPINK, debido a la preocupación de que hacerlas públicas pudiera afectar la percepción del grupo entre sus seguidores.

La cantante tailandesa aborda el tema en su próximo documental, Always Lalisa, donde habla sobre las restricciones que, según su experiencia, existen en torno a las relaciones románticas dentro de la industria del K-pop.

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“En la cultura del K-pop, no podemos tener citas”, explica en el documental, de acuerdo con información publicada por el Toronto Star.

La integrante de BLACKPINK señala que la exposición pública de una relación puede tener consecuencias para la popularidad de un artista, particularmente cuando la relación es descubierta por los paparazzi.

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La cantante, cuyo nombre completo es Lalisa Manobal, relata que tuvo algunas relaciones cuando era más joven, pero que optó por mantenerlas ocultas. Según explica, su intención era evitar que su vida sentimental tuviera un efecto sobre la popularidad de BLACKPINK.

Lisa afirmó que no quería que sus relaciones afectaran a BLACKPINK. REUTERS

“Si estás saliendo con alguien y te sorprenden los paparazzi, tu popularidad baja. Cuando era más joven, tuve algunas relaciones, pero teníamos que escondernos cuando salíamos. No quería que mis citas fueran lo que perjudicara la popularidad de Blackpink”, dijo.

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Lisa también revela en Always Lalisa que una de sus relaciones privadas sirvió de inspiración para “Dream”, una canción incluida en su álbum Alter Ego, lanzado en 2025.

Antes de publicar el tema, la artista regresó con la persona involucrada para solicitar su aprobación sobre la utilización de la experiencia como parte de la canción.

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De acuerdo con Lisa, esa persona aceptó que el tema fuera publicado bajo una condición: que los seguidores no pudieran identificar su identidad.

La cantante menciona en el documental que algunas personas creyeron haber descubierto quién era, aunque ella considera que no lograron identificarla correctamente.

Lisa admitió que se inspiró en uno de sus exnovios para su canción "Dream". REUTERS/Mario Anzuoni

La declaración de Lisa se produce en un contexto en el que otras integrantes de BLACKPINK también han hablado sobre las dificultades de mantener una vida sentimental pública dentro de la industria musical surcoreana.

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A principios de este año, Rosé habló sobre su vida amorosa durante una entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.

La cantante llegó a emocionarse durante la conversación cuando se abordó el tema de las relaciones. Rosé señaló que es una persona como cualquier otra y que desea poder tener citas con normalidad, pero explicó que esa posibilidad resulta complicada para una estrella del K-pop, particularmente para una mujer.

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Asimismo, la cantante habló abiertamente sobre las estrategias extremas que utilizó para ocultar una relación sentimental del ojo público y de los paparazzi.

De acuerdo con la cantante, ella utiliza “disfraces cuidadosamente estudiados” para pasar desapercibida cuando está en lugares públicos. Según contó, llegó a analizar cómo vestían las mujeres mayores en la calle para replicar ese estilo y pasar desapercibida.

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Rosé explicó que usaba "ropa de abuela" para pasar desapercibida. (Call Her Daddy)

Asimismo, a su atuendo se sumaba una peluca corta y oscura, con la que visitaba a su entonces pareja.

“Estudié cómo se vestían las señoras mayores y empecé a pedir ese tipo de ropa. Yo iba a su casa, porque no podíamos ir a ningún lado. Viajaba así por si alguien me veía”, explicó.

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ROSÉ confesó entre risas que, durante un tiempo, su casa llegó a tener una sección entera de “ropa de abuela”. “Me volví loca comprando faldas largas floreadas, de color celeste”, recordó.

La cantante aseguró que mantuvo esta rutina durante al menos seis meses, impulsada por su determinación de proteger la relación del escrutinio público. “Estaba muy comprometida con mantener el secreto”, afirmó.

Rosé confesó que estaba muy comprometida en mantener su rmance en secreto. (Captura de video: YouTube)

Always Lalisa está dirigido por Sue Kim y producido por Sony Music Vision, RCA Records y Tremolo Productions. El documental tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre.

Posteriormente, la producción llegará a salas IMAX y otros cines a nivel mundial el 12 de octubre. Las entradas estarán disponibles a partir del 9 de septiembre. El documental también tiene previsto llegar a YouTube Premium más adelante en 2026.

Con la producción, Lisa abordará distintos aspectos de su trayectoria personal y profesional, incluyendo la experiencia de mantener relaciones sentimentales en privado durante su carrera con BLACKPINK y la historia detrás de una de las canciones de su primer álbum en solitario.