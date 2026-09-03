Waymo lanza sus robotaxis sin conductor en Denver, San Diego y Tampa: así funciona el servicio que ya opera en 14 ciudades de EEUU

Waymo comenzó a trasladar pasajeros públicos en Denver, San Diego y Tampa y extendió su servicio de robotaxis autónomos a 14 ciudades de Estados Unidos

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Waymo comenzó a trasladar el martes a sus primeros pasajeros públicos en Denver, San Diego y Tampa, con una expansión que llevó su servicio de robotaxis totalmente autónomos a 14 ciudades de Estados Unidos y aceleró su despliegue comercial en un mercado cada vez más competitivo.

La compañía de conducción autónoma controlada por Alphabet informó que decenas de miles de personas en cada una de esas tres ciudades ya se inscribieron para acceder al servicio.

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Según explicó, la incorporación de usuarios será paulatina antes de una apertura más amplia. El lanzamiento fue informado por FOX Business, medio estadounidense.

La empresa indicó que las zonas habilitadas en las nuevas ciudades fueron pensadas para cubrir trayectos cotidianos, como viajes de regreso a casa, salidas nocturnas o desplazamientos para trámites y actividades diarias.

En Denver y San Diego, algunos pasajeros viajarán en vehículos desarrollados sobre una nueva plataforma de Zeekr, mientras que en Tampa seguirá operando con modelos ya utilizados en otros mercados, según detallaron medios estadounidenses y el blog oficial de la compañía.

Decenas de miles de personas se inscribieron para usar Waymo en Denver, San Diego y Tampa, donde el acceso al servicio será paulatino (REUTERS/Mike Blake)

La expansión gradual en tres ciudades

Suzanne Philion, directora de marketing de Waymo, sostuvo en un comunicado que la empresa busca volver “más seguro, más fácil y más accesible” el transporte diario.

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También afirmó que la apertura en estas tres ciudades acerca su nueva generación de tecnología a más usuarios dispuestos a probar este sistema de movilidad.

Para justificar el avance, Waymo señaló que pasó meses preparando los lanzamientos con validaciones de su tecnología en calles locales, coordinación con equipos de emergencia y contactos con grupos comunitarios.

La compañía añadió que su sistema, conocido como Waymo Driver, estuvo involucrado en 94% menos choques con lesiones graves o fatales que los conductores humanos al comparar distancias equivalentes, de acuerdo con cifras difundidas por la firma y citadas por su blog corporativo.

El crecimiento también se apoya en una expansión de la flota. Distintos reportes publicados esta semana indicaron que la compañía ya supera los 4.000 vehículos en operación o desplegados para su red de robotaxis.

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Waymo habilitó zonas para trayectos cotidianos en las nuevas ciudades, con viajes de regreso a casa, salidas nocturnas y desplazamientos diarios

Ese aumento acompañó una seguidilla de aperturas comerciales: desde marzo de 2025, la empresa puso en marcha servicios en siete nuevos mercados y elevó con rapidez su presencia en ciudades del sur, el oeste y el centro de Estados Unidos.

El respaldo político en Colorado

El gobernador de Colorado, Jared Polis, celebró la llegada del servicio a Denver y afirmó que la inversión amplía las opciones de transporte con menores emisiones en el estado.

“Colorado lidera el país en energía limpia e innovación, y el lanzamiento de Waymo nos ayuda a lograr un aire más limpio antes”, dijo el mandatario en declaraciones recogidas por FOX Business.

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Polis agregó que el proyecto acompaña una estrategia de crecimiento económico asociada a tecnologías de transporte con menor impacto ambiental.

La llegada de los robotaxis a ciudades con alta circulación urbana se produjo, además, en un momento en que varias compañías del sector buscan demostrar que la conducción autónoma puede salir de la fase de pruebas y sostener un servicio comercial a escala.

La expansión de Waymo se apoya en una flota de más de 4.000 vehículos y en siete aperturas comerciales desde marzo de 2025

Las próximas aperturas

La apertura en Denver, San Diego y Tampa se produjo después de otras decisiones de expansión anunciadas en los últimos meses.

En febrero, Waymo abrió su servicio de viajes totalmente autónomos al público en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando.

Más tarde, la compañía informó que planea ampliar su cobertura en el área de la bahía de San Francisco y en Los Ángeles, además de avanzar con operaciones en Sacramento.

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La empresa también comunicó planes para llevar su servicio a Múnich, en Alemania, en una señal de que el siguiente paso no se limita al mercado estadounidense.

Por ahora, el acceso en las tres nuevas ciudades comenzará con cupos limitados y una entrada progresiva de usuarios, mientras la compañía busca consolidar una red nacional más amplia en la segunda mitad de 2026.