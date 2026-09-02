Qué pasa si el jurado no llega a un veredicto en el juicio de Lindsay Clancy

El juez del caso Lindsay Clancy ordenó al jurado de Plymouth, Massachusetts, continuar las deliberaciones tras no alcanzar unanimidad sobre su responsabilidad penal. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

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El jurado del proceso penal contra Lindsay Clancy en Plymouth, Massachusetts, continúa deliberando sin lograr un acuerdo sobre la responsabilidad penal de la exenfermera acusada de matar a sus tres hijos en enero de 2023. El juez ordenó que las deliberaciones siguieran después de que los integrantes del jurado informaran que no alcanzaban la unanimidad. El caso, transmitido en vivo y seguido de cerca en Estados Unidos, mantiene una pregunta central sin respuesta: ¿Clancy actuó de forma consciente o su enfermedad mental le impidió distinguir entre el bien y el mal?

Clancy, de 36 años, no niega haber causado la muerte de sus hijos en el sótano de la vivienda familiar al sur de Boston. Lo que está en disputa ante el Tribunal Superior de Plymouth no son los hechos en sí, sino su responsabilidad penal. Es decir, si en ese momento era capaz de comprender lo que hacía y de actuar de otro modo. Esa distinción es el núcleo de todo el proceso judicial.

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El jurado del juicio contra Lindsay Clancy lleva cinco días sin acuerdo

El panel de nueve mujeres y tres hombres inició sus deliberaciones varios días atrás y retomó la tarea este miércoles por quinta jornada consecutiva. El martes 1 de septiembre, los jurados comunicaron al juez que no lograban ponerse de acuerdo, pero el magistrado les indicó que debían seguir intentándolo.

En los juicios penales de Estados Unidos, el veredicto debe ser unánime: todos los integrantes del jurado tienen que coincidir en la misma decisión para que el caso se resuelva.

El juicio contra Lindsay Clancy se centra en si la exenfermera comprendía sus actos cuando mató a sus tres hijos en enero de 2023. (Greg Derr/The Patriot Ledger/Pool via REUTERS)

Qué ocurre si el jurado no llega a un veredicto en el caso Lindsay Clancy

Cuando un jurado no consigue ponerse de acuerdo, el juez declara lo que en derecho penal se conoce como juicio nulo o mistrial. Esto significa que el proceso queda sin resultado válido y el caso regresa, en términos prácticos, al punto de partida: Clancy permanecería detenida en un hospital psiquiátrico, con los cargos de asesinato vigentes, a la espera de una nueva resolución.

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A partir de ese momento, la fiscalía debe decidir qué camino tomar.

Si el jurado no llega a un veredicto en el caso Lindsay Clancy, el juez puede declarar un juicio nulo o mistrial y dejar vigentes los cargos de asesinato. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La primera opción es repetir el juicio con un jurado distinto, con un nuevo proceso de selección y un nuevo calendario.

La segunda es negociar un acuerdo de culpabilidad con la defensa, una posibilidad que, según el abogado penalista Brad Bailey —exfiscal y especialista en derecho criminal de Boston que no participa en el caso—, suele activarse cuando la amenaza de un nuevo juicio por asesinato en primer grado vuelve a estar sobre la mesa.

“Cada vez que la amenaza de un nuevo juicio por asesinato en primer grado se reintroduce, los abogados defensores, como mínimo, analizarán si existe algún interés en llegar a una resolución”, señaló Bailey en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press.

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La tercera posibilidad, menos frecuente, es que la fiscalía decida no volver a juzgar el caso. Bailey explicó que esto ocurre cuando los fiscales consideran que un nuevo juicio podría arrojar el mismo resultado o cuando los costos del proceso —sobre todo los honorarios de peritos especializados en salud mental— resultan difíciles de justificar.

El juicio a Clancy contempla cinco posibles veredictos

El jurado tiene cinco opciones, cada una con distintas consecuencias legales:

1) El jurado puede absolver a Clancy

El primer veredicto posible es no culpable , lo que liberaría a Clancy de inmediato.

Expertos consultados por BBC Mundo consideran este resultado “muy improbable”, dado que Clancy reconoce haber causado la muerte de sus hijos.

2) La defensa apunta a un veredicto de trastorno mental que llevaría a internación psiquiátrica

Según la ley de Massachusetts, Clancy no debe probar su enfermedad ; la fiscalía debe demostrar su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

Un veredicto de no culpable por trastorno mental implica internación en un psiquiátrico, no libertad.

La abogada penalista Elyse Hershon dijo a BBC Mundo: “El caso se reduce a dónde va a pasar el resto de su vida; la defensa cree que debería ser en un centro psiquiátrico, la fiscalía cree que debería ser en una prisión estatal”.

3) La condena por asesinato en primer grado exige probar intencionalidad y acarrea cadena perpetua sin libertad condicional

El jurado debe determinar intencionalidad y premeditación, o crueldad extrema.

La profesora Heather Cucolo de la Facultad de Derecho de Nueva York señaló a BBC que para este veredicto Clancy “debe ser vista como alguien sin factores atenuantes”.

4) El asesinato en segundo grado también implica cadena perpetua pero admite libertad condicional

Se define como homicidio ilegítimo por malicia o imprudencia extrema, sin planificación.

Cucolo considera que este fallo sería viable si el jurado estima que Clancy actuó por oportunidad y sin planeación previa.

5) El homicidio involuntario, incorporado por el juez tras debate, tiene una pena máxima de 20 años por cargo

Se define como la muerte no intencional causada por conducta temeraria e imprudente.

La conducta puede ser voluntaria, pero el resultado moral no fue intencional.

La defensa invoca psicosis posparto; la fiscalía, intencionalidad

La defensa sostiene que Clancy padecía psicosis posparto, un trastorno grave que puede generar alucinaciones y pérdida del sentido de la realidad, y que en ese momento no distinguía entre el bien y el mal. Peritos y familiares declararon ante el tribunal sobre el deterioro de su salud mental en los meses previos a los hechos.

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La defensa invoca psicosis posparto en Lindsay Clancy, mientras la fiscalía sostiene que actuó con intencionalidad y la ley de Massachusetts exige probar su responsabilidad penal sin margen de duda. (Greg Derr/Pool via REUTERS)

La fiscalía, por su parte, rechazó a lo largo de todo el proceso la tesis de un trastorno mental lo suficientemente grave como para eximir de responsabilidad.

La fiscal Jennifer Sprague sostuvo que Clancy comprendía la naturaleza de sus actos y que actuó de forma racional y calculada; los peritos de la acusación también pusieron en duda la existencia de la voz que Clancy afirma haber escuchado, según consignó BBC Mundo.

La ley de Massachusetts exige que la acusación demuestre, sin margen de duda, que Clancy era penalmente responsable al momento de los hechos.

En Estados Unidos, la línea de crisis y prevención del suicidio está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.