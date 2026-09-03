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Premios Juventud 2026 EN VIVO: primeros ganadores y apariciones estelares en la alfombra roja

La ceremonia de esta edición se celebra por primera vez en el Starlite Auditorium de Marbella, España

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Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebran la diversidad de la música en español.
Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebran la diversidad de la música en español.

Los Premios Juventud 2026 se celebran este jueves 3 de septiembre, por primera vez, en el Starlite Auditorium de Marbella, España, tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año coincide con la inauguración del PJ Fest, un evento de una semana que incluyó activaciones para creadores y conciertos en vivo en Houston, Miami y Los Ángeles, antes de culminar con la gala en vivo en España.

A continuación te dejamos la cobertura minuto a minuto del evento:

23:30 hsHoy

Mejor canción pop balada

Carlos Rivera y Alejandro Fernández ganaron la estatuilla por su tema “Sin Despedida”.
Carlos Rivera y Alejandro Fernández ganaron la estatuilla por su tema “Sin Despedida”.

“Sin Despedida” de Carlos Rivera y Alejandro Fernández ganaron la categoría.

23:03 hsHoy

Juan Duque se presenta

Juan Duque se presenta en los premios Juventud. (Captura de video)
Juan Duque se presenta en los premios Juventud. (Captura de video)

Juan Duque subió al escenario para interpretar su tema “Songo Sorongo”

22:44 hsHoy

Mejor álbum urbano

El disco Do Not Disturb de Young Miko ganó la categoría.

Do Not Disturb de Young Miko se llevó el galardón.
Do Not Disturb de Young Miko se llevó el galardón.
22:36 hsHoy

La nueva generación femenina

Aria Vega resultó ganadora en la categoría "La nueva generación femenina".
Aria Vega resultó ganadora en la categoría "La nueva generación femenina".

Aria Vega resultó ganadora de esta categoría

22:23 hsHoy

Mejor canción dembow

Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll subieron al escenario para recibir la estatuilla. (Captura de video)
Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll subieron al escenario para recibir la estatuilla. (Captura de video)

Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll recibieron el primer premio de la noche por su tema “Saca Punta”.

21:50 hsHoy

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026

La pareja participó en la primera edición de la gala fuera del continente americano, con tres nominaciones para cada uno

El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026 (RS)
El deslumbrante look nupcial con el que llegaron Ángela Aguilar y Christian Nodal a Premios Juventud 2026 (RS)

Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron juntos a los Premios Juventud 2026 en Starlite Marbella, España, donde la cantante apareció con un atuendo blanco de inspiración nupcial que concentra las miradas de la alfombra roja.

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21:48 hsHoy

Kenia Os luce cabello chino en Premios Juventud 2026 y redes la comparan con Danna: “Ella sí sabe”

La cantante acudió a la alfombra roja en medio de la polémica que también involucra a Belinda

(X/Instagram)
(X/Instagram)

Kenia Os apareció este 3 de septiembre en los Premios Juventud 2026 con un vestido rojo de escote amplio, plumas y el cabello chino suelto. Su imagen provocó comparaciones con Danna en redes sociales, en medio de la polémica que desde julio involucra a ambas cantantes y a Belinda.

Leer la nota completa
21:48 hsHoy

Premios Juventud 2026: conoce a los primeros ganadores de la gala

La ceremonia de esta edición se celebrará por primera vez en el Starlite Auditorium de Marbella, España

Estos son los primeros ganadores de Premios Juventud 2026.
Estos son los primeros ganadores de Premios Juventud 2026.

La ceremonia de los Premios Juventud 2026 comenzará hasta las 6:00 p. m. ET del jueves 3 de septiembre, pero los primeros ganadores fueron anunciados durante las primeras horas de la mañana en redes sociales.

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