Premios Juventud 2026 EN VIVO: primeros ganadores y apariciones estelares en la alfombra roja

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año, los Premios Juventud celebran la diversidad de la música en español.

Los Premios Juventud 2026 se celebran este jueves 3 de septiembre, por primera vez, en el Starlite Auditorium de Marbella, España, tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.

Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año coincide con la inauguración del PJ Fest, un evento de una semana que incluyó activaciones para creadores y conciertos en vivo en Houston, Miami y Los Ángeles, antes de culminar con la gala en vivo en España.

A continuación te dejamos la cobertura minuto a minuto del evento: