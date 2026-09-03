Premios Juventud 2026 EN VIVO: primeros ganadores y apariciones estelares en la alfombra roja

Los Premios Juventud 2026 se celebran este jueves 3 de septiembre, por primera vez, en el Starlite Auditorium de Marbella, España, tras ediciones anteriores en Miami, Puerto Rico y Panamá.
Bajo el lema “Conéctate al Vibe”, la ceremonia de este año coincide con la inauguración del PJ Fest, un evento de una semana que incluyó activaciones para creadores y conciertos en vivo en Houston, Miami y Los Ángeles, antes de culminar con la gala en vivo en España.
A continuación te dejamos la cobertura minuto a minuto del evento:
Mejor canción pop balada
“Sin Despedida” de Carlos Rivera y Alejandro Fernández ganaron la categoría.
Juan Duque se presenta
Juan Duque subió al escenario para interpretar su tema “Songo Sorongo”
Mejor álbum urbano
El disco Do Not Disturb de Young Miko ganó la categoría.
La nueva generación femenina
Aria Vega resultó ganadora de esta categoría
Mejor canción dembow
Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One y La Mas Doll recibieron el primer premio de la noche por su tema “Saca Punta”.
Ángela Aguilar y Christian Nodal llegaron juntos a los Premios Juventud 2026 en Starlite Marbella, España, donde la cantante apareció con un atuendo blanco de inspiración nupcial que concentra las miradas de la alfombra roja.
Kenia Os apareció este 3 de septiembre en los Premios Juventud 2026 con un vestido rojo de escote amplio, plumas y el cabello chino suelto. Su imagen provocó comparaciones con Danna en redes sociales, en medio de la polémica que desde julio involucra a ambas cantantes y a Belinda.
La ceremonia de los Premios Juventud 2026 comenzará hasta las 6:00 p. m. ET del jueves 3 de septiembre, pero los primeros ganadores fueron anunciados durante las primeras horas de la mañana en redes sociales.