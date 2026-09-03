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Zelensky anuncia una próxima reunión en Kiev con los negociadores de Estados Unidos

El presidente ucraniano afirmó que la cita en la capital podría concretarse en los próximos días, en un intento por reactivar las conversaciones que Washington impulsa con Rusia después de semanas de menor avance

Las autoridades de Ucrania reclaman desde hace meses una visita a Kiev de los negociadores de Donald Trump, que hasta ahora solo viajaron a Moscú. (EP)
Las autoridades de Ucrania reclaman desde hace meses una visita a Kiev de los negociadores de Donald Trump, que hasta ahora solo viajaron a Moscú. (EP)
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este jueves que espera reunirse en Kiev con los enviados de Donald Trump en los próximos días, una vez que estos concluyan una visita a Moscú en el marco de las negociaciones con Rusia.

El mandatario lo confirmó en su discurso diario a la nación. “Esperamos ver a los enviados del presidente de Estados Unidos aquí en Kiev. Han confirmado que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última tenga lugar en los próximos días”, señaló.

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Aunque no los identificó por su nombre, sus palabras remiten a Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, los dos negociadores que la Casa Blanca designó para mediar en el conflicto. Ambos viajaron en reiteradas ocasiones a la capital rusa, pero nunca llegaron hasta territorio ucraniano, algo que las autoridades locales reclaman desde hace meses. Dada la ausencia de vuelos civiles por la guerra, el trayecto hasta Kiev solo puede completarse en tren o por carretera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su yerno, Jared Kushner, uno de los enviados que Volodímir Zelensky espera recibir en Kiev en los próximos días para avanzar en las negociaciones con Rusia. (REUTERS/Kevin Lamarque )
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su yerno, Jared Kushner, uno de los enviados que Volodímir Zelensky espera recibir en Kiev en los próximos días para avanzar en las negociaciones con Rusia. (REUTERS/Kevin Lamarque )

El anuncio se produce después de que Zelensky mantuviera, días atrás, un contacto telefónico con ambos enviados, que definió como “detallada” y “constructiva”. Ese diálogo buscó relanzar las conversaciones trilaterales que Washington intermedia entre Kiev y el Kremlin, un proceso que perdió fuerza tras el estallido, en febrero, de la ofensiva contra Irán.

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El jefe de Estado remarcó, en ese sentido, que la reunión en la capital ucraniana debe tener “un contenido sustantivo” y calificó de “muy importante” que Washington continúe involucrado “activamente” en las tratativas para poner fin a la guerra. Pese a esa expectativa, la administración estadounidense no confirmó públicamente ninguna fecha para el viaje.

Ataque con misiles rusos en Borispil, en la región de Kiev, en medio de la escalada de bombardeos de las últimas semanas. 1 de septiembre de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Ataque con misiles rusos en Borispil, en la región de Kiev, en medio de la escalada de bombardeos de las últimas semanas. 1 de septiembre de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

A la par de la gestión diplomática, Ucrania y Estados Unidos plantearon un encuentro entre Zelensky, Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir al más alto nivel una salida al conflicto. El Kremlin, hasta el momento, no respondió a esa iniciativa ni aceptó el cese inmediato de hostilidades que reclama Kiev con aval de Washington.

Zelensky también se refirió a la necesidad de aumentar el castigo económico contra el gobierno ruso: “Necesitamos actuar no solo mediante declaraciones, ni únicamente mediante la persuasión, sino también utilizando las herramientas necesarias que tengan un impacto sobre el agresor”. Según adelantó, avanzará con gestiones en septiembre orientadas a ese objetivo.

En el frente militar, las tropas ucranianas lograron nuevos golpes contra instalaciones energéticas rusas mediante ataques con drones de largo alcance. La escasez de interceptores de defensa aérea, sin embargo, dejó al país expuesto a los bombardeos con misiles, que se intensificaron durante la última semana. Ante ese escenario, el mandatario advirtió a las aerolíneas que evitaran el espacio aéreo ruso y amenazó con replicar la ofensiva de Moscú saturando ese cielo con drones propios.

(Con información de AFP, EFE, EP y Bloomberg)

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