El histórico tribunal “Cielito Lindo” de Miami, donde fue absuelto Al Capone, no consigue comprador y extienden la subasta

Miami-Dade extendió hasta el 18 de septiembre la subasta del histórico tribunal Cielito Lindo de Miami tras el cierre del primer plazo sin ofertas (Diario Las Américas)

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Miami-Dade extendió hasta el 18 de septiembre la subasta del antiguo tribunal de 73 West Flagler Street, conocido como “Cielito Lindo”, después de que el primer plazo cerrara sin ofertas. El condado busca desprenderse de una torre histórica que ya no utiliza, pero cuya restauración y protección patrimonial elevan el riesgo para cualquier inversor.

La convocatoria en GovDeals concluyó el 28 de agosto sin propuestas formales, aunque el aviso acumuló cerca de 50.000 visitas y consultas de desarrolladores internacionales.

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El precio mínimo se mantiene en USD 35,41 millones y los interesados deben presentar un depósito de USD 100.000 para participar, según informó Miami Today.

La falta de postores no refleja necesariamente desinterés por su ubicación en el centro de Miami.

El desafío consiste en que el comprador deberá sumar al precio de adquisición una intervención estructural de gran escala y encontrar un uso comercial compatible con el régimen de preservación del edificio.

Una restauración costosa y con límites patrimoniales

Miami-Dade ya destinó cerca de USD 32 millones a reparaciones y a la preservación de la fachada y los detalles de terracota del antiguo tribunal (Diario Las Américas)

Durante años, el antiguo tribunal acumuló filtraciones de agua, inundaciones en los sótanos, moho y fallas en los sistemas de aire acondicionado y ascensores. En 2021, una inspección motivó su evacuación temporal por preocupaciones sobre la integridad estructural.

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Miami-Dade destinó cerca de USD 32 millones a reparaciones y a la preservación de la fachada y los detalles de terracota. El desembolso explica la voluntad de vender el inmueble, pero también anticipa el nivel de inversión que deberá asumir un futuro propietario, de acuerdo con The Real Deal.

La distribución tampoco facilita una reconversión convencional. Las plantas son pequeñas, los techos resultan bajos para algunos usos actuales y los interiores fueron diseñados para tribunales, oficinas públicas y una cárcel, no para hoteles, viviendas u oficinas contemporáneas.

Además, el exterior fue declarado patrimonio local en 1985 y el inmueble ingresó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1989. En 2020, la protección se extendió al vestíbulo, el atrio y seis salas judiciales, por lo que una eventual obra deberá conservar espacios y elementos arquitectónicos específicos.

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La historia de “Cielito Lindo”, desde la expansión de Miami hasta el juicio a Al Capone

El apodo Cielito Lindo surgió de los detenidos cubanos alojados en las celdas altas, y el tribunal también quedó ligado al juicio en el que Al Capone fue absuelto en 1930 (Diario Las Américas)

La torre no fue el primer tribunal construido en ese punto de Flagler Street. Antes existía allí un edificio de dos pisos levantado en 1904, pero el crecimiento de Miami lo volvió insuficiente en poco más de dos décadas. En 1925, en plena expansión inmobiliaria del sur de Florida, el condado aprobó la construcción de una sede mucho mayor.

El nuevo edificio se levantó alrededor de la estructura anterior, que fue demolida durante la obra. Cuando la construcción alcanzó los 10 pisos, los ingenieros detectaron que la torre se hundía en el suelo poroso del terreno. Los trabajos se detuvieron hasta que se reforzaron los cimientos con soportes de cemento, según reconstruyó Miami Today.

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La obra quedó terminada en 1928. Con 28 pisos y 361 pies de altura, fue el edificio más alto de Florida y una de las construcciones más elevadas del sur de Estados Unidos. Diseñado por A. Ten Eyck Brown y August Geiger, alojó tribunales, oficinas del condado, dependencias de la ciudad de Miami y cárceles en los pisos superiores.

De esas celdas surgió el apodo “Cielito Lindo”. Detenidos cubanos llamaron así a la torre porque, desde las ventanas de los niveles más altos, casi solo podían ver el cielo.

La cárcel dejó de funcionar allí en 1961, pero el nombre permaneció ligado al edificio. Entre los procesos judiciales más recordados figura el juicio por perjurio en el que Al Capone fue absuelto en 1930.

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Qué puede pasar después de la subasta

La antigua sede quedó vacía después del traslado de las operaciones judiciales al Centro de Justicia Osvaldo N. Soto, construido junto al tribunal. La venta permitiría al condado reducir el costo de mantener una propiedad sin función pública y, al mismo tiempo, transferir la restauración a un desarrollador privado.

Entre las alternativas analizadas figuran un hotel boutique, restaurantes, comercios, oficinas, espacios culturales o educativos y viviendas en los pisos superiores.

Un asesor consultado por The American Developer consideró que la configuración de las plantas y las alturas interiores se ajustaría mejor a un hotel que a una conversión en oficinas.

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Una oferta antes del 18 de septiembre no garantizará la venta. Miami-Dade podrá revisar al postor y aceptar o rechazar el resultado de la puja.

Si la extensión vuelve a concluir sin interesados, el condado deberá decidir si modifica las condiciones de venta, baja el precio mínimo o mantiene bajo su responsabilidad un edificio que combina valor histórico, deterioro acumulado y una reconversión todavía sin una fórmula definida.