Las ciudades estadounidenses están rescindiendo contratos de cámaras de vigilancia a un ritmo récord tras la fuerte oposición a nivel nacional

Las ciudades de Estados Unidos aceleraron la rescisión de contratos con Flock Safety por el rechazo a las cámaras lectoras de patentes

Guardar

Las autoridades locales de Estados Unidos aceleraron en las últimas semanas la cancelación de contratos con Flock Safety, una empresa que desplegó miles de cámaras capaces de leer patentes con ayuda de inteligencia artificial, en medio de una reacción pública que combina objeciones por privacidad, denuncias de abuso y cuestionamientos sobre la fiabilidad del sistema.

La información fue publicada por Good News Network a partir de un informe de Ars Technica, que citó datos de la organización Secure Justice, con sede en Oakland. De acuerdo con esos registros, 93 jurisdicciones estadounidenses dieron de baja sus contratos solo en agosto, una cifra que expone la velocidad con la que creció el rechazo en distintos puntos del país. El mismo relevamiento indicó que, desde 2021, 214 jurisdicciones instalaron y luego retiraron cámaras de Flock.

PUBLICIDAD

El retiro de cámaras creció mientras avanzó el debate por la vigilancia

Secure Justice registró que 93 jurisdicciones dieron de baja sus contratos en agosto y que 214 instalaron y luego retiraron cámaras de Flock desde 2021 (REUTERS/Brian Snyder)

El caso puso en primer plano una discusión cada vez más extendida en Estados Unidos sobre el alcance de la vigilancia automatizada en espacios públicos. Las cámaras de Flock Safety identifican matrículas de vehículos y concentran la información en bases de datos que pueden ser consultadas por las fuerzas de seguridad. Para sus críticos, esa estructura abre la puerta a un sistema de seguimiento masivo de movimientos cotidianos.

Un profesor de derecho de Berkeley citado por Ars Technica describió a la empresa como “otro producto de Silicon Valley que amenaza con cambiarles la vida a las personas sin que nadie lo haya pedido”. La frase condensó parte del malestar que rodea a esta tecnología, en especial por el cruce entre automatización, vigilancia y almacenamiento de datos personales.

PUBLICIDAD

Desde la compañía sostuvieron, no obstante, que las rescisiones siguen siendo menores en comparación con su expansión. En una declaración recogida por el medio especializado, Flock Safety aseguró que los nuevos acuerdos con condados y municipios superan a las cancelaciones en una proporción de 10 a 1, y añadió que trabaja en mejoras vinculadas con sus estándares de privacidad.

El sistema quedó bajo presión por casos de abuso y errores

Las críticas a Flock Safety también incluyeron denuncias por uso indebido de las cámaras por parte de agentes policiales y por errores de identificación de patentes (REUTERS/Cheney Orr)

Las críticas no se limitaron al plano teórico. El crecimiento de estas cámaras coincidió con investigaciones por uso indebido de la herramienta por parte de agentes policiales y con reportes sobre errores de lectura que derivaron en intervenciones contra personas ajenas a delitos.

PUBLICIDAD

El senador Josh Hawley, republicano por Misuri, anunció una pesquisa sobre las prácticas de la empresa en relación con la recolección, conservación y difusión de la información generada por sus cámaras. En un texto citado por Good News Network, el legislador afirmó que “en apenas unos años, Flock armó una red de vigilancia nacional sin precedentes”, con más de 120.000 cámaras en 49 estados y más de 20.000 millones de escaneos vehiculares por mes.

Hawley advirtió además que, en lugar de limitarse a investigaciones locales puntuales, esas redes permiten consolidar lo captado en una base de datos nacional rastreable por los clientes del sistema. La objeción apuntó directamente a la escala del mecanismo y a la posibilidad de convertir búsquedas concretas en vigilancia ampliada.

PUBLICIDAD

En Florida, el gobernador Ron DeSantis también tomó distancia del despliegue de esta tecnología. Durante una intervención pública, sostuvo que la expansión de las cámaras se volvió “fuera de control”. A la vez, remarcó que apoya el uso de herramientas policiales para combatir el delito, pero cuestionó los episodios en los que agentes recurrieron al sistema para fines personales. En esa línea, expresó: “Cuando veo a un policía usando esto para seguir a una exnovia, pienso qué es lo que está pasando”.

Investigaciones locales alimentaron el rechazo

Entre los episodios mencionados aparecen dos casos bajo investigación en Florida. Uno de ellos involucra a un agente de Haines City, detenido después de que se detectara que había utilizado la plataforma para seguir los movimientos de su esposa separada. El otro ocurrió en Sarasota, donde otro oficial revisó más de 300 veces la vigilancia asociada a la misma patente sin una razón de pesquisa, tal y como informó la cobertura citada por el artículo original.

PUBLICIDAD

A eso se sumaron cuestionamientos por la precisión del sistema. Business Insider, citado en la nota, informó que múltiples lecturas erróneas de patentes provocaron cruces equivocados entre ciudadanos y fuerzas de seguridad. Uno de los ejemplos incluidos fue el de Brandon Upchurch, en Toledo, Ohio, quien terminó atacado por un perro policial después de que una cámara confundiera un 7 con un 2 en su matrícula.

Ese mismo medio también indicó que, en Roseville, California, el 71% de las alertas por vehículos robados y delitos graves emitidas entre 2023 y 2024 contenía errores de identificación de patente. Ese volumen de fallas reforzó los cuestionamientos sobre el margen de daño que puede generar una herramienta automatizada cuando interviene en decisiones policiales.

PUBLICIDAD

Frente al aumento de las críticas, el director ejecutivo de la empresa, Garrett Langley, anunció una reducción en el período de retención de imágenes. La compañía pasó de conservarlas durante 30 días a solo 7 días, una modificación presentada como respuesta a las preocupaciones por privacidad. Aun así, el debate permanece abierto y sigue concentrado en un punto central: hasta dónde puede avanzar la vigilancia automatizada antes de entrar en conflicto con derechos individuales básicos.