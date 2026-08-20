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Pagar la universidad en EE. UU. con PayPal o Venmo: qué universidades lo permiten y qué riesgos hay

Especialistas advierten que estas apps están menos reguladas que la banca, y recuperar dinero ante errores puede ser difícil cuando se transfieren montos altos por matrículas y aranceles

Las universidades de Estados Unidos comenzaron a aceptar PayPal y Venmo para pagar la matrícula en sus portales de campus (REUTERS/Jim Vondruska)
Las universidades de Estados Unidos comenzaron a aceptar PayPal y Venmo para pagar la matrícula en sus portales de campus (REUTERS/Jim Vondruska)
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Las universidades de Estados Unidos comenzaron a aceptar PayPal y Venmo para pagar la matrícula, una alternativa digital que suma una alternativa digital a los canales tradicionales.

Para estudiantes y familias, la incorporación ofrece una vía más flexible para transferir fondos, aunque también obliga a considerar comisiones y el nivel de protección disponible antes de enviar montos altos.

Las universidades de Estados Unidos comenzaron a aceptar PayPal y Venmo para pagar la matrícula en portales de campus como Michigan State, Bellarmine, Texas Tech, Butler y Kansas State.

La opción amplía los medios de pago, pero exige revisar comisiones, regulación y protección de fondos antes de transferir montos altos.

En instituciones como Michigan State University, Bellarmine University, Texas Tech University, Butler University y Kansas State University, la opción ya aparece integrada a portales de pago del campus, sin necesidad de cambios en los sistemas administrativos internos.

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Las comisiones de PayPal y Venmo para pagar la matrícula varían según la universidad y el método de financiamiento elegido (REUTERS/Jim Vondruska)
Las comisiones de PayPal y Venmo para pagar la matrícula varían según la universidad y el método de financiamiento elegido (REUTERS/Jim Vondruska)

Según informaron The Washington Post y Fox Business, la lista podría ampliarse durante el año. La modalidad funciona a través de integraciones con plataformas que procesan pagos universitarios, como Illumia, Nelnet Campus Commerce y TouchNet.

Las condiciones dependen de cada universidad y, también, del método de financiamiento. En Kansas State University, por ejemplo, se aplica una comisión mínima de USD tres en pagos superiores a USD 20 con estas aplicaciones digitales.

Las tarifas no son uniformes: pueden variar de un campus a otro, además de cambiar según la forma elegida para fondear la transacción (por ejemplo, cuenta bancaria, tarjeta o saldo).

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Antes de completar la transacción, las familias y los estudiantes deben revisar las tarifas vigentes y el detalle de comisiones en su institución.

También conviene verificar el destinatario y los datos del pago dentro del portal universitario, porque el margen de error puede tener consecuencias difíciles de revertir cuando el envío se concreta.

La primera aplicación está disponible en varios países y la otra solo están en Estados Unidos. (Fotocomposición Infobae)
Expertos advirtieron que PayPal y Venmo están menos regulados que los bancos tradicionales para transferencias de matrícula por montos altos (Fotocomposición Infobae)

Seguridad, regulación y errores de envío

PayPal y Venmo sostienen que los pagos universitarios cuentan con cifrado y protección antifraude, mecanismos que ya forman parte de otros servicios de estas aplicaciones.

Sin embargo, expertos y autoridades advierten que estas plataformas están menos reguladas que los bancos tradicionales, un punto relevante cuando se trata de pagos que pueden alcanzar valores elevados.

Carla Sanchez-Adams, abogada sénior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, subrayó que los usuarios tienen pocas opciones de recuperar fondos si se envían por error a una cuenta equivocada.

“Hay mucho más en juego cuando se trata de enviar decenas de miles de dólares de matrícula que cuando se trata de invitar a cenar a un amigo por 20 dólares”, destacó la especialista a The Washington Post.

Además, la protección de los fondos varía según dónde esté el dinero.

Algunos saldos de PayPal y Venmo pueden estar cubiertos por el seguro federal de depósitos estadounidense (Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC)) si se transfieren a bancos asociados como Goldman Sachs Bank USA, Wells Fargo Bank o JPMorgan Chase Bank, pero no todos los fondos tienen esa garantía.

Las plataformas de procesamiento de pagos han adquirido mayor importancia al integrar diversos medios de pago, como billeteras digitales, transferencias bancarias y tarjetas
Michigan State, Bellarmine, Texas Tech, Butler y Kansas State ya integraron PayPal y Venmo en sus sistemas de pago universitario (Foto: 1000 Noticias)

PayPal aclaró en un comunicado que el seguro de la FDIC cubre la quiebra de uno de esos bancos, pero no protege contra la insolvencia de PayPal ni alcanza necesariamente a todos los saldos almacenados en las aplicaciones, porque PayPal y Venmo no son bancos ni entidades depositarias aseguradas.

La expansión en los campus y las recomendaciones antes de pagar con apps

La adopción de estas apps en la educación superior no se limitó al pago de matrículas. Venmo reforzó su presencia en los campus con alianzas de nombre, imagen y semejanza con atletas universitarios, programas de embajadores estudiantiles y presencia en eventos deportivos.

PayPal, además, facilitó pagos institucionales a estudiantes deportistas a través de sus plataformas.

Las autoridades recomiendan comprender las tarifas y condiciones que impone cada universidad, verificar los datos del destinatario y revisar el nivel de protección de los fondos antes de transferir montos elevados.

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