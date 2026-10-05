Fortuna de Elon Musk: en cuánto supera a las de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg juntas

Elon Musk supera el billón de dólares y duplica la riqueza de sus rivales - REUTERS/Jonathan Ernst

Guardar

El patrimonio de Elon Musk volvió a superar el billón de dólares y ya se ubica por encima de la suma de las fortunas de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. La recuperación del empresario, impulsada por las acciones de SpaceX y Tesla, amplió una distancia que lo separa de los otros grandes nombres de la tecnología.

Bezos cuenta con una fortuna estimada en USD 370.700 millones y Zuckerberg alcanza USD 251.000 millones. Juntos reúnen USD 621.700 millones, una cifra que queda por debajo del patrimonio de Musk, que el 6 de octubre volvió a cruzar el umbral de USD 1 billón.

PUBLICIDAD

La diferencia supera los USD 378.000 millones

Con los valores disponibles, Musk supera a Bezos y Zuckerberg juntos por más de USD 378.000 millones. El fundador de SpaceX y Tesla amplía así una ventaja que no depende de una sola empresa, aunque el peso principal de su patrimonio se concentra en la compañía aeroespacial.

SpaceX y Tesla elevan la fortuna de Elon Musk por encima de Bezos y Zuckerberg (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia también refleja la recuperación que registró después de una caída durante el verano. Entre junio y julio, las acciones de SpaceX retrocedieron 50% desde el máximo alcanzado el 16 de junio. Esa baja llevó la riqueza de Musk por debajo de USD 700.000 millones y le hizo perder temporalmente la condición de billonario.

PUBLICIDAD

El regreso por encima del billón de dólares lo convirtió en la primera persona de la historia que alcanza dos veces una fortuna personal de esa magnitud, de acuerdo con Forbes. La primera ocasión ocurrió el 12 de junio de 2026, tras la salida a bolsa de SpaceX.

SpaceX y Tesla explican el nuevo salto

El repunte del lunes tuvo un antecedente directo el 2 de octubre. Ese día, el patrimonio de Musk aumentó USD 61.000 millones en una jornada, un avance de 6,64% frente al día anterior, hasta situarse en USD 979.700 millones.

Las acciones de SpaceX subieron más del 7% después de varios lanzamientos exitosos en un periodo de 24 horas. Tesla, por su parte, avanzó cerca de 5% después de comunicar entregas trimestrales de 486.532 vehículos, una cifra que superó las previsiones de los analistas.

PUBLICIDAD

Elon Musk alcanza por segunda vez una fortuna de un billón de dólares - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La combinación de ambas subidas acercó de nuevo a Musk al billón de dólares y preparó el terreno para el salto posterior. La evolución de su riqueza depende de la cotización de las compañías donde mantiene sus mayores participaciones.

La salida a bolsa cambió la dimensión de su fortuna

La primera llegada de Musk al billón estuvo vinculada de forma directa al debut de SpaceX en el Nasdaq. Cuando la empresa fijó el precio de su oferta pública inicial en USD 135 por acción, la fortuna del empresario había crecido USD 188.000 millones en una jornada y rozaba los USD 982.000 millones.

Al día siguiente, SpaceX comenzó a cotizar a USD 150 por título. La capitalización de la empresa se aproximó a USD 2 billones y el patrimonio de Musk alcanzó USD 1,1 billones.

PUBLICIDAD

Musk posee 4.800 millones de acciones de SpaceX, con un valor estimado de USD 715.000 millones. También dispone de opciones valoradas en otros USD 50.000 millones. Esa participación representa el 38% de la empresa y explica por qué cada variación de sus acciones tiene un efecto inmediato sobre su riqueza.

La riqueza de Elon Musk supera en USD 378.000 millones a la de Bezos y Zuckerberg

Bezos mantiene el segundo puesto

Jeff Bezos ocupa el segundo lugar entre las mayores fortunas, con USD 370.700 millones. Su patrimonio aumentó durante septiembre por la subida en la valoración de Blue Origin y Prometheus. Aun así, la brecha frente a Musk asciende a USD 600.500 millones.

Larry Page figura en el tercer puesto con USD 286.000 millones. Michael Dell reúne USD 268.000 millones, Sergey Brin alcanza USD 263.000 millones y Zuckerberg se ubica con USD 251.000 millones.

PUBLICIDAD

La distancia de Musk frente a Bezos, Zuckerberg y otros empresarios tecnológicos muestra el peso acumulado de SpaceX y Tesla en su patrimonio. También integran el grupo de mayores fortunas Jensen Huang, Larry Ellison y Steve Ballmer.