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Las universidades de Estados Unidos con mejor salida laboral según LinkedIn

La plataforma difundió un listado de 50 instituciones con ventaja profesional para sus egresados, con Princeton University al frente, basado en empleo, pasantías, interés de reclutadores, fortaleza de vínculos y desempeño sostenido de carrera

LinkedIn publicó un ranking de 50 universidades de Estados Unidos y ubicó a Princeton en el primer lugar por la ventaja profesional de sus egresados (Reuters)
LinkedIn publicó un ranking de 50 universidades de Estados Unidos y ubicó a Princeton en el primer lugar por la ventaja profesional de sus egresados (Reuters)
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LinkedIn publicó un ranking de las 50 universidades de Estados Unidos que, según sus datos, ofrecen a sus egresados una mayor ventaja profesional, con Princeton en el primer lugar.

La evaluación se centró en las siguientes variables: inserción laboral, pasantías, demanda de reclutadores, solidez de la red de contactos y éxito de carrera a largo plazo.

El informe, citado por Fox Business, mostró además una fuerte continuidad entre una edición y otra: 43 de las 50 instituciones incluidas este año ya habían aparecido en la lista anterior, lo que equivale al 86% del total.

Para LinkedIn, esa persistencia reflejó la capacidad sostenida de ciertas universidades para preparar a sus graduados para trayectorias laborales duraderas.

Duke University ocupó el segundo lugar en el ranking de LinkedIn sobre universidades de Estados Unidos que otorgan mayor ventaja profesional a sus egresados, destacándose por la solidez de su red de exalumnos, la inserción laboral y la demanda de reclutadores en un mercado competitivo (Duke University)
Duke University ocupó el segundo lugar en el ranking de LinkedIn sobre universidades de Estados Unidos que otorgan mayor ventaja profesional a sus egresados, destacándose por la solidez de su red de exalumnos, la inserción laboral y la demanda de reclutadores en un mercado competitivo (Duke University)

Princeton y Duke conservaron los dos primeros puestos

Hubo movimientos limitados en la parte alta del ranking respecto de la edición anterior. Princeton University mantuvo el primer lugar y Duke University se sostuvo en la segunda posición.

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Detrás de ellas, Harvard University subió al tercer puesto y Dartmouth College avanzó hasta el quinto. Yale University volvió al top 10 al ubicarse en el noveno lugar.

La pregunta central del informe fue qué universidades dan a sus estudiantes una ventaja concreta al comenzar su vida laboral y en su desarrollo posterior.

La respuesta que ofreció LinkedIn fue que esa ventaja no dependió de un solo indicador, sino de una combinación entre acceso temprano al empleo, experiencia práctica, visibilidad ante reclutadores, vínculos profesionales y resultados de largo plazo.

El ranking de LinkedIn evaluó inserción laboral, pasantías, demanda de reclutadores, red de contactos y éxito de carrera a largo plazo, y Harvard se ubicó en el tercer lugar (REUTERS/Faith Ninivaggi)
El ranking de LinkedIn evaluó inserción laboral, pasantías, demanda de reclutadores, red de contactos y éxito de carrera a largo plazo, y Harvard se ubicó en el tercer lugar (REUTERS/Faith Ninivaggi)

Andrew Seaman, editor general para empleos y desarrollo profesional de LinkedIn, dijo al medio Fox Business: “Estamos viendo que los estudiantes piensan en el éxito profesional de manera diferente a las generaciones anteriores. Quieren desarrollar habilidades, ampliar sus redes y posicionarse para un mercado laboral que cambia rápidamente”.

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La red de exalumnos aparece como una ventaja en un mercado de contratación más lento

Para medir la colocación laboral, la compañía siguió cohortes de graduados recientes entre 2020 y 2025 y registró cuántos consiguieron un empleo de tiempo completo o ingresaron a un programa de posgrado dentro del año posterior a su graduación.

La fortaleza de red, en tanto, evaluó cuán conectados están los egresados recientes entre sí, con exalumnos de generaciones anteriores y con estudiantes actuales.

Seaman vinculó esa lógica con un mercado de trabajo menos dinámico en materia de contrataciones.

“En el mercado actual, donde la contratación es más lenta, las relaciones profesionales pueden marcar una diferencia real. Las habilidades y la experiencia siguen siendo fundamentales, pero una red sólida de exalumnos puede ayudar a abrir puertas a lo largo de una carrera, ya sea mediante pasantías, mentoría, orientación profesional o nuevas oportunidades laborales”.

La publicación también destacó la llegada de siete instituciones que no figuraban en la lista anterior. Los nuevos ingresos fueron Middlebury College en el puesto 37, Claremont McKenna College en el 40, Washington University in St. Louis en el 42, University of North Carolina at Chapel Hill en el 45, Davidson College en el 47, Williams College en el 48 y Bowdoin College en el 49.

El reporte no se limitó a medir prestigio académico ni salarios de ingreso.

Dartmouth College avanzó hasta el quinto puesto en el ranking de LinkedIn, impulsado por su capacidad para facilitar conexiones profesionales y por la inserción laboral de sus egresados en sectores diversos, según los datos de la plataforma (Dartmouth)
Dartmouth College avanzó hasta el quinto puesto en el ranking de LinkedIn, impulsado por su capacidad para facilitar conexiones profesionales y por la inserción laboral de sus egresados en sectores diversos, según los datos de la plataforma (Dartmouth)

El foco estuvo puesto en la preparación para el largo plazo, a partir de señales observables dentro de la red profesional de LinkedIn: cuántos graduados lograron insertarse rápido, qué acceso tuvieron a experiencias formativas, cómo respondieron los reclutadores y qué densidad adquirieron los vínculos entre alumnos y exalumnos.

Según el diario, ese enfoque intentó captar una transformación en las expectativas de los estudiantes frente al empleo.

En vez de concentrarse solo en el primer puesto después del título, el informe buscó identificar qué instituciones ofrecieron mejores condiciones para sostener una trayectoria profesional en un mercado de trabajo cambiante.

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