La policía arrestó a un joven de 19 años por el tiroteo que dejó cinco heridos en la Universidad de Virginia

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:30 del sábado en Quad Annexes, una zona residencial próxima a los dormitorios del campus de Virginia State University (WTVR)

Guardar

La Policía del condado de Chesterfield arrestó a un joven de 19 años por el tiroteo que dejó cinco heridos en la Universidad Estatal de Virginia, un ataque ocurrido de madrugada en el campus cuando la institución se preparaba para el inicio de clases. Según informó Associated Press, uno de los heridos sigue en estado crítico y el sospechoso fue hallado oculto horas después en una residencia universitaria.

El detenido fue identificado como Camron Harris, residente de Henrico, en Virginia, y no era estudiante de la Virginia State University (VSU). La investigación quedó a cargo de la policía local, que indicó que el joven fue localizado cerca de las 16, más de doce horas después del ataque, dentro de un armario de Seward Hall.

PUBLICIDAD

La Policía del condado de Chesterfield arrestó a Camron Harris, de 19 años, por el tiroteo que dejó cinco heridos en la Universidad Estatal de Virginia (Chesterfield County Police Department)

Las autoridades vinculan a Harris con un tiroteo ocurrido poco antes de la 1:30 del sábado en la zona residencial conocida como Quad Annexes, cerca de dormitorios del campus. En el lugar, agentes universitarios y policías del condado encontraron a cinco personas con heridas de bala. Los lesionados tienen entre 17 y 23 años y sus identidades no fueron difundidas.

La causa avanzó con ocho órdenes por delitos graves, entre ellas cargos por lesiones maliciosas y uso de arma de fuego durante la comisión de un delito grave. El sospechoso quedó detenido sin derecho a fianza y la Policía señaló que podrían sumarse más cargos.

PUBLICIDAD

El sospechoso del tiroteo en la Virginia State University fue hallado oculto en un armario de Seward Hall más de doce horas después del ataque (ABC News)

Quiénes son las víctimas y cuál es su estado

Entre los heridos figura un estudiante de 20 años de VSU, que sufrió lesiones que no ponían en riesgo su vida y ya recibió el alta médica. Los otros cuatro lesionados no estudiaban en la universidad, según la versión policial recogida por ABC News y Associated Press.

El parte más reciente indicó que un hombre de 21 años permanece en estado crítico. También resultaron heridos un hombre de 23 años, una mujer de 19 y un adolescente de 17 años. En las primeras horas del caso, una de las víctimas había sido reportada con heridas de extrema gravedad; más tarde, la Policía actualizó esa condición a crítica.

PUBLICIDAD

Por su parte, la universidad comunicó que, tras la revisión inicial del hecho, las fuerzas de seguridad no consideraban que existiera una amenaza inmediata para la comunidad, aunque mantuvieron medidas especiales de vigilancia.

Cómo fue la respuesta de la universidad y de la Policía

Tras los disparos, la universidad activó un cierre preventivo del campus que luego quedó sin efecto. En un primer comunicado, la institución había señalado que las autoridades buscaban a múltiples sospechosos, aunque hasta la noche del sábado la Policía no aportó precisiones públicas adicionales sobre esa referencia inicial.

La Virginia State University indicó que reforzaría la presencia policial mientras continuara la investigación. En un mensaje dirigido a los estudiantes, pidió revisar el correo institucional para conocer medidas de seguridad adicionales y datos sobre servicios de apoyo. La universidad también solicitó evitar la zona donde los peritos trabajaban sobre la escena.

PUBLICIDAD

La investigación cuenta con apoyo de varias agencias. Según AP, colaboran la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, conocida por su sigla ATF, y la oficina del sheriff del condado de Hanover, además de la Policía universitaria y la Policía de Chesterfield.

La Policía informó que solo uno de los heridos era estudiante de VSU y que ya recibió el alta médica tras sufrir lesiones fuera de peligro (ABC News)

El contexto del ataque al inicio del ciclo académico

El episodio ocurrió en un momento especialmente sensible para la comunidad educativa. El sitio oficial de la universidad indica que las residencias abrieron una semana antes y que las clases comenzarán el lunes. Muchos alumnos acababan de participar en el programa de bienvenida para ingresantes, llamado “New Trojans Experience”.

PUBLICIDAD

En un comunicado institucional, la universidad afirmó: “La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”. El texto añadió que el hecho generó preocupación entre alumnos, familias, exalumnos y otros miembros de la comunidad de VSU.

La institución, ubicada en Ettrick, a unos 39 kilómetros (24 millas) al sur de Richmond, es una universidad pública históricamente afroestadounidense con alrededor de 5.700 estudiantes. Fue la primera institución universitaria de cuatro años financiada por el estado para afroestadounidenses en Estados Unidos, y la mayoría de su matrícula corresponde a estudiantes de grado.

La universidad levantó el cierre preventivo del campus, reforzó la presencia policial y pidió a los estudiantes revisar el correo institucional para conocer medidas de seguridad (ABC News)

El ex director de educación a distancia de la universidad, Arthur Fridrich, que vive cerca del campus, dijo que un ataque de este tipo en la antesala del nuevo año académico resulta devastador para la comunidad. “Empezar un nuevo año con este hecho es muy trágico”, declaró Fridrich en Associated Press.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Policía pidió a cualquier persona con información que se comunique con las líneas habilitadas para recibir datos sobre el caso.