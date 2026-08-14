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Trump ordenó que la Armada de EEUU vuelva a un sistema más antiguo de lanzamiento de aviones desde portaaviones

La directiva da al Pentágono y a la Marina dos meses para presentar un plan que reinstale tecnología de vapor y cambie los ascensores de armamento en la clase Ford

El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford (Europa Press)
El portaaeronaves estadounidense USS Gerald R. Ford (Europa Press)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a la Armada retirar el Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aeronaves (EMALS) de su portaaviones más reciente y regresar al uso de catapultas de vapor tradicionales, según una directiva emitida el jueves. La medida exige al Pentágono y a la rama naval de las Fuerzas Armadas que en dos meses presenten planes para eliminar el sistema en favor de la tecnología anterior, así como reemplazar los elevadores de armas electromagnéticos en los portaaviones clase Ford.

El mandato, que podría costar miles de millones de dólares y aumentar la demanda de personal en los buques, responde a años de críticas de Trump al sistema de catapulta magnética. El presidente expresó desde 2017, durante su primer mandato, que el sistema “no es bueno” y “no tiene la potencia” de las catapultas de vapor. “Vas a acabar en un maldito vapor”, dijo entonces, una postura que reiteró en mítines y eventos públicos.

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El memorándum señala que el cuarto portaaviones de la clase Ford, el USS Doris Miller, será el primero en recibir las modificaciones. Los otros buques de la misma clase, incluidos el USS Gerald R. Ford, el USS John F. Kennedy y el USS Enterprise, no serán alterados. El rediseño de un barco ya finalizado para revertir el sistema representa un desafío técnico considerable.

La empresa General Atomics, responsable del EMALS, advirtió en diálogo con la agencia Associated Press que “cambiar de rumbo ahora implicaría importantes riesgos en cuanto a costes, plazos y integración” y subrayó que el trabajo en el Doris Miller ya estaba avanzado.

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El memorándum de Trump apuntó contra los cambios de diseño frecuentes en la construcción naval y señaló que generaron aumentos de costes, retrasos y cancelaciones.

Un marinero de la Marina de los EE. UU. hace señales para el despegue de un avión F/A-18E Super Hornet desde la cubierta de vuelo del USS Gerald R. Ford, en navegación durante la operación de ataque «Epic Fury» contra Irán desde una ubicación no revelada, el 16 de marzo de 2026 (Marina de los EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)
Un marinero de la Marina de los EE. UU. hace señales para el despegue de un avión F/A-18E Super Hornet desde la cubierta de vuelo del USS Gerald R. Ford, en navegación durante la operación de ataque «Epic Fury» contra Irán desde una ubicación no revelada, el 16 de marzo de 2026 (Marina de los EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)

Entre las ventajas del sistema electromagnético destacan la posibilidad de lanzar aeronaves a mayor velocidad, simplificar el mantenimiento y reducir la necesidad de tripulación: el USS Ford emplea solo dos marineros para operar las catapultas, frente a la docena requerida por el sistema de vapor tradicional. El regreso a la tecnología previa coincide con dificultades de la Armada para cubrir vacantes, que a principios de año alcanzaban los 20.000 puestos en la flota.

En febrero, la Armada estadounidense defendió el sistema EMALS, asegurando que permite al USS Ford lanzar y recuperar aeronaves a un ritmo superior al de los portaaviones de la clase Nimitz.

La decisión ocurre mientras el Congreso analiza proyectos de ley para financiar al Pentágono y la guerra contra Irán. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, calculó en USD 37.500 millones el coste del conflicto, mientras los republicanos impulsan un paquete de USD 95.000 millones para el ejército y otras prioridades. El funcionario afirmó que la financiación es “urgente y necesaria” y que, junto con el presupuesto de defensa de USD 1,5 mil millones de dólares propuesto por Trump, constituye una inversión generacional en las fuerzas armadas. La Cámara de Representantes aprobó ambas propuestas por escaso margen, pero el Senado aún debe pronunciarse en septiembre.

El portaaviones USS Gerald R. Ford llega a la base naval de la bahía de Suda, en la isla de Creta (Grecia), el 23 de marzo de 2026 (REUTERS/Makis Kartsonakis)
El portaaviones USS Gerald R. Ford llega a la base naval de la bahía de Suda, en la isla de Creta (Grecia), el 23 de marzo de 2026 (REUTERS/Makis Kartsonakis)

La orden de Trump surgió horas antes de que Pete Hegseth rechazara las versiones que señalan malas condiciones a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, actualmente desplegado en Medio Oriente y en alta mar desde noviembre. “Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que podamos ofrecerles en todo momento”, afirmó Hegseth en declaraciones a periodistas desde Panamá.

El funcionario justificó que “algunos despliegues son más largos que otros” y expresó su reconocimiento al trabajo de los marineros. “Siento un respeto y una gratitud inmensos hacia esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en condiciones tan duras y con menos escalas en puerto, es increíble”, sostuvo Hegseth.

(Con información de Associated Press)

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