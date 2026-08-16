Ginecólogo del Ejército en Fort Hood se declara no culpable en un caso con 93 presuntas víctimas por agresión sexual y grabaciones secretas

La causa judicial tomó mayor dimensión en agosto, cuando el expediente exhibió la cantidad de denuncias y la variedad de delitos atribuidos al médico militar (Oficina del Sheriff del Condado de Bell)

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El tribunal detalló el 12 de agosto en Fort Hood, en Texas, la estructura completa del expediente contra el médico militar Blaine McGraw, con nueve cargos y 273 especificaciones, informó NBC News.

La propia cobertura detalló que el caso incluye 12 cargos de agresión sexual, 79 de intento de agresión sexual, 66 de grabación visual indebida y 91 de agresión consumada por contacto físico. El expediente ya reúne 93 presuntas víctimas, de acuerdo con ese reporte.

Durante esa comparecencia ante un juez militar, McGraw rechazó todas las imputaciones y formalizó su declaración de no culpable, afirmó NBC News.

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El señalamiento penal se concentra en hechos atribuidos durante consultas ginecológicas a pacientes mujeres dentro del sistema de salud del Ejército. La mayor parte de las acusaciones se vincula con atenciones realizadas en el Carl R. Darnall Army Medical Center de Fort Hood.

Gran parte de los señalamientos se concentra en este hospital de Fort Hood, donde varias pacientes fueron atendidas durante controles y estudios ginecológicos (Carl R. Darnall Army Medical Center)

La investigación creció desde la denuncia inicial

La magnitud actual del expediente contrasta con los datos que habían trascendido meses atrás. NBC News recordó que la Oficina del Fiscal Especial del Ejército había hablado antes de 44 víctimas durante 2025. El nuevo recuento casi duplicó esa cifra tras el avance de la pesquisa.

El medio estadounidense afirmó que las conductas bajo investigación se habrían extendido entre 2021 y 2026. Parte de los hechos atribuidos en el expediente también alcanzan su paso por el Tripler Army Medical Center, en Hawái, donde trabajó entre junio de 2019 y junio de 2023.

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A partir de ese antecedente, el Ejército notificó a antiguas pacientes de ese hospital sobre la investigación y sobre los canales disponibles para presentar quejas.

El paso previo de McGraw por este centro médico en Hawái también quedó bajo revisión, después de que el Ejército notificara a antiguas pacientes sobre la pesquisa (Tripler Army Medical Center)

Qué resolvió la audiencia y qué falta definir

La comparecencia dejó abierto un punto central del proceso. El diario militar Stars and Stripes, afirmó que el acusado postergó su decisión sobre el tipo de juicio que prefiere, es decir, si su caso quedará en manos de un panel militar o solo de un juez. Además, precisó que todavía no existe una fecha de juicio.

La publicación añadió que el magistrado anticipó un proceso con una cantidad de evidencia “voluminosa”, expresión que alude al material que deberán revisar la fiscalía y la defensa antes de las próximas audiencias.

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El proceso sigue sin una decisión sobre la responsabilidad penal de McGraw y tampoco tiene fechas fijadas para sus próximos pasos. Lo que sí quedó expuesto en esta etapa es la dimensión que tomó el expediente frente a los primeros datos conocidos del caso.

El oficial y médico especializado en obstetricia y ginecología rechazó las imputaciones en la audiencia celebrada ante la justicia militar (KXXV TV News Channel 25)

Cómo empezó el caso y cuál fue la respuesta del Ejército

La investigación se activó después de una denuncia presentada por una paciente en octubre. A partir de esa queja, la División de Investigación Criminal del Ejército abrió una pesquisa, el médico fue acusado formalmente en diciembre y funcionarios de Fort Hood aseguraron que lo suspendieron de inmediato, informó NBC News.

La cadena añadió que autoridades del centro médico identificaron a más de 1.400 pacientes de McGraw para informarles sobre la existencia de la investigación, un dato que ayuda a explicar por qué el expediente ganó volumen con el paso de los meses.

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La investigación se activó tras la denuncia de una paciente y derivó en la suspensión del médico, la apertura de una pesquisa interna y la notificación a cientos de personas atendidas por él (Tony Gutierrez/AP)

En paralelo, NBC News recordó que una ex paciente presentó una demanda civil anónima y afirmó que había sido grabada sin conocimiento ni consentimiento durante casi toda una consulta final, incluidos exámenes de mamas y pelvis.

Esa misma presentación judicial acusó a mandos del Ejército de haber permitido que McGraw siguiera ejerciendo durante años pese a denuncias previas de conducta sexual indebida, una acusación que la institución rechazó, añadió la cadena.