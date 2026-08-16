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Un hombre acusado de estafar a inversores por millones de dólares entra en la lista de los más buscados del FBI

Una causa federal lo señala por provocar un perjuicio superior a USD 650 millones. Se ofrece una recompensa de USD 150.000

Un torso de espalda con una camiseta azul marino con las letras amarillas "FBI". En la esquina superior derecha, una imagen circular de un hombre con gafas
El Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark emitió una orden de arresto federal contra Rey E. Grabato II por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración tributaria (Imagen Ilustrativa Infobae/REUTERS/FBI).
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Un hombre identificado como Rey E. Grabato II fue incorporado a la lista de los fugitivos más buscados por fraude del FBI, tras ser acusado de un esquema que perjudicó a cerca de 2.000 inversores y causó pérdidas por más de USD 650 millones.

El 12 de octubre de 2022, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Newark emitió una orden de arresto federal.

La acusación incluye cargos por conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos en materia tributaria.

Grabato es la segunda persona incluida en esta lista y el primer residente de Nueva Jersey en aparecer en ella. La nómina, lanzada en junio, fue creada para “identificar públicamente a las personas acusadas de defraudar al pueblo estadounidense”.

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Cartel "Most Wanted Fraudster" del FBI con sello oficial, nombre Rey E. Grabato II, tres fotografías de identificación y texto descriptivo
La lista de fugitivos más buscados por fraude del FBI fue lanzada en junio de este año (FBI).

Cómo operaba el esquema atribuido a Grabato

Rey E. Grabato II está acusado de participar en una maniobra que, entre febrero de 2018 y enero de 2022, habría captado dinero de unos 2.000 inversores, incluidos cientos de residentes de Nueva Jersey.

El acusado se habría desempeñado como presidente y propietario mayoritario de National Realty Investment Advisors (NRIA), una firma de inversión inmobiliaria, según la investigación.

De acuerdo con CBS News New York, Grabato y otros involucrados habrían falseado la valuación del fondo de inversión de NRIA, que supuestamente se destinaba a la compra de participaciones en compañías con activos inmobiliarios.

La causa también tiene una segunda acusación. Entre noviembre de 2007 y agosto de 2022, Grabato habría intervenido en un esquema separado para obstaculizar los intentos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de cobrar USD 26 millones en deudas fiscales pendientes con el gobierno federal.

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En este expediente fueron imputados en 2022 Thomas Nicholas Sazano y Arthur S. Scuttaro, señalados por su presunta vinculación con la maniobra de USD 650 millones y con la presunta evasión de obligaciones tributarias.

Scuttaro, exjefe de ventas de la firma, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores, precisó New York Post.

Primer plano de un hombre con pelo oscuro corto y cuello de polo azul oscuro, mirando al frente con expresión neutral, sobre un fondo liso azul turquesa
La causa acusa a Grabato de intervenir en un esquema para obstaculizar al IRS en el cobro de USD 26 millones en deudas fiscales (FBI).

El FBI ofrece una recompensa por Grabato

En declaraciones recogidas por el New York Post, el agente supervisor de FBI Newark, Tony Logan, afirmó que Grabato no era un actor menor dentro de la maniobra.

No se trata simplemente de alguien de la clase baja que estaba ayudando y recibiendo una pequeña comisión. Esta persona, al ser el director ejecutivo, fue sin duda una de las principales implicadas en este plan”, declaró.

Al mismo tiempo, Logan señaló que las víctimas no recibieron restitución y que, desde la perspectiva de los investigadores, “no queda dinero”. El agente explicó que los acusados gastaron lo recaudado para publicitar la empresa y darle una apariencia legítima, indicó NJ.com.

Sobre la búsqueda del acusado, agregó: “Queremos que sea llevado ante la justicia, que responda por estos crímenes y que pueda explicar su conducta. Seguiremos haciendo todo lo posible por encontrar a esta persona”.

El sospechoso permanece prófugo desde la emisión de la orden de arresto. Según las autoridades, posee pasaporte filipino y hay registros de vuelo que apuntan a una posible salida hacia el país.

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 150.000 por información que permita su arresto y eventual condena.

Cualquier dato sobre su paradero puede ser enviado al sitio de pistas de la agencia, al 1-800-CALL-FBI o a FBI Newark al 973-792-3000.

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