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El insólito caso de Bruce, el perro que llegó a la Corte Suprema y no pudo ser salvado de ser sacrificado

La sucesión de denuncias por mordeduras y los intentos desesperados de sus dueños por frenar la orden de eutanasia derivaron en una batalla legal atravesada por demoras, recursos de emergencia y un desenlace irreversible

Primer plano de la cabeza de un perro con pelaje claro, hocico oscuro y un collar marrón, recostado sobre una superficie de tela blanca
Bruce fue vinculado a varios ataques, entre ellos la mordedura a un menor de 16 años que sufrió laceraciones graves en los labios en febrero de 2024 (Facebook: A Dog Named Bruce).
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Entre apelaciones a penas capitales y políticas gubernamentales, la Corte Suprema de Estados Unidos recibió un pedido inusual: una petición de anulación de la eutanasia de un perro.

Bruce, de tres años y 45 kilos, había sido declarado legalmente “peligroso” por un juez del condado de Ventura, California, tras una serie de episodios de mordeduras, entre ellos el ataque a un menor.

Pese al pedido de emergencia para mantenerlo con vida, la mascota fue sacrificada el 12 de agosto antes de que la magistrada Elena Kagan, encargada de las solicitudes de emergencia del Noveno Circuito, pudiera revisar la presentación a tiempo.

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El comportamiento de Bruce bajo la mirada de las autoridades

De acuerdo con The New York Times, Bruce había sido adoptado en 2023 por Claire Birgy y su pareja. Al principio, vivió unos 10 meses con ellos sin registrar ningún incidente.

Posteriormente, el perro protagonizó diversos conflictos y el condado de Ventura difundió un memorando extenso sobre los diferentes ataques, con fotografías de las heridas.

Uno de los ataques ocurrió en febrero de 2024, cuando Alexander Vera, de 16 años, fue mordido en los labios mientras pasaba cerca del perro. La lesión provocó laceraciones graves y desfigurantes.

En otro episodio, ocurrido en septiembre de 2025, Larry Graves sufrió múltiples mordeduras en la rodilla, el pecho y el antebrazo al pasar junto a Bruce, que estaba atado a un poste afuera de una tienda. El hombre necesitó suturas.

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En noviembre, el animal mordió a Beatriz Ziegenfus en un brazo dentro de su complejo de apartamentos y luego requirió cirugía e injertos de piel.

Las autoridades registraron al menos otros dos incidentes protagonizados por Felton Johnson, vecino de los dueños de Bruce, quien declaró ante las autoridades que el perro con bozal lo tiró al suelo cuando intentó morderlo. Johnson paseaba junto a su esposa, que utiliza silla de ruedas, informó Los Angeles Times.

Una persona con cabello corto abraza y acaricia a un perro de pelaje claro y orejas oscuras, que está recostado. Se ve una ventana al fondo
Una persona abraza y acaricia al perro Bruce, protagonista de un caso que llegó a la Corte Suprema (Facebook: A Dog Named Bruce).

La batalla judicial por intentar salvar a Bruce

La saga legal por la vida de Bruce comenzó en marzo. En el condado de Ventura se celebró una audiencia para determinar si el perro era una amenaza ante una petición del Servicio de Protección Animal que citaba los incidentes, reportó Los Angeles Times.

Ante los diferentes episodios, un juez determinó que Bruce era “peligroso” y ordenó su eutanasia tras concluir que su liberación “crearía una amenaza significativa para la salud, la seguridad y el bienestar públicos”.

Por consiguiente, sus dueños intentaron frenar la orden por varias vías judiciales, aunque chocaron desde el inicio con una decisión local que cerró casi todas las puertas.

En abril, presentaron una apelación ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura para revertir la resolución que amenazaba la vida del perro. Una semana más tarde, el juez Mark S. Borrell resolvió a favor del condado y dispuso que Bruce fuera sacrificado. La orden no admitía apelación.

Perro con pelaje claro y hocico oscuro durmiendo sobre el pie de una persona, que lleva pantalón oscuro. Se observa parte de un sofá
Los dueños de Bruce, Claire Birgy y Erick Krasnoff, intentaron frenar la orden de sacrificio con apelaciones ante la Justicia local del condado de Ventura (Facebook: A Dog Named Bruce).

Aun así, la pareja volvió a intentar otro recurso, pero otro magistrado del mismo tribunal rechazó el planteo con el argumento de que no podían abrir una segunda apelación sobre el mismo asunto.

Los propietarios también buscaron una suspensión que les diera más tiempo. Borrell volvió a negar ese pedido y ratificó que su fallo original no podía ser revisado por esa vía.

Con el frente local prácticamente agotado, la disputa pasó al terreno federal.

Según la resolución, Bruce debía ser sacrificado a más tardar el 15 de mayo. Fue entonces cuando intervino el Centro de Rescate de Animales de Santa Paula, que llevó el caso ante un juez federal y pidió que se frenara la ejecución de la orden mientras avanzaba una apelación.

La organización sostuvo que los dueños de Bruce deberían haber informado al refugio y restituido el animal antes de que quedara bajo custodia de los servicios de control animal.

Ese planteo tuvo un alivio inicial: el juez federal concedió una suspensión temporal. Sin embargo, esa protección cayó en agosto luego de que se desestimara la apelación federal impulsada por el grupo.

Tras ese revés, la organización sin fines de lucro recurrió a la Corte Suprema y pidió que Bruce permanezca con vida bajo la custodia de los Servicios para Animales del Condado de Ventura mientras continuaba el litigio.

Una mujer con gafas acaricia a un perro grande de pelaje claro y oscuro que está echado de espaldas en un sofá con una correa oscura
El Centro de Rescate de Animales de Santa Paula llevó el caso a la Justicia federal y obtuvo una suspensión temporal que luego fue levantada (Facebook: A Dog Named Bruce).

Los esfuerzos de sus dueños y el abogado Dan C. Bolton, que representaba el Centro de Rescate de Animales de Santa Paula, no alcanzaron para salvar la vida de Bruce.

Pese al pedido de emergencia, la mascota fue sacrificada el 12 de agosto a las 4 de la tarde en California, unos 45 minutos después de que sus abogados presentaran la solicitud ante el Tribunal Supremo.

Después de la eutanasia, Bolton dijo que estaba “consternado” de que el condado hubiera seguido adelante incluso después de que él informara ese mismo día que planeaba pedir la intervención de la Corte Suprema, indicó The New York Times.

El director de Servicios para Animales del Condado de Ventura, Esteban Rodríguez, explicó que no existía ninguna orden judicial que impidiera la ejecución de la medida.

En un comunicado citado por ABC News, la entidad declaró: “Las decisiones relacionadas con la eutanasia humanitaria de un animal son difíciles y complejas. Requieren que equilibremos la compasión por los animales con nuestra responsabilidad de proteger a las personas y garantizar la seguridad pública. Los casos de mordeduras de perro son difíciles y reconocemos las fuertes emociones que pueden generar en nuestra comunidad”.

Con Bruce ya sacrificado, el caso tuvo su cierre formal el 13 de agosto, cuando la jueza Elena Kagan rechazó la petición que buscaba mantenerlo con vida.

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