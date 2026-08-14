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El portaaviones USS George Washington puso rumbo a Medio Oriente para reemplazar al Abraham Lincoln

La Marina de Estados Unidos decidió relevar a su buque destacado en el conflicto con Irán, cuya misión lleva casi seis meses y necesita atender problemas de bienestar en la tripulación y logística de abastecimiento

Portaaviones USS George Washington
El portaaviones USS George Washington (Archivo)
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El portaaviones USS George Washington comenzó su trayecto rumbo a Medio Oriente desde el océano Pacífico después de que surgieron reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, el cual ha tenido un prolongado despliegue.

El Lincoln ha estado brindando apoyo durante la guerra de Estados Unidos contra Irán, y ha estado desplegado ininterrumpidamente en altamar por más de 260 días. Varios legisladores demócratas han presionado al Pentágono para que rinda cuentas sobre las condiciones a bordo del portaaviones, las cuales el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo el jueves que fueron “completamente tergiversadas”.

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Los despliegues prolongados de portaaviones durante el conflicto con Irán han generado preocupación por el impacto en los soldados de permanecer mucho tiempo fuera de casa, así como por la creciente tensión sobre el buque y sus recursos.

Si bien las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se han calmado en las últimas semanas, la Marina ha reimpuesto un bloqueo sobre los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno del presidente Donald Trump no ha ofrecido claridad sobre cómo pretende poner fin a la guerra.

Estados Unidos puede mantener el bloqueo “indefinidamente”, afirmó Hegseth.

Portaaviones USS George Washington
El portaaviones USS George Washington comenzó su trayecto rumbo a Medio Oriente desde el océano Pacífico (Archivo)

Un nuevo portaaviones se dirige a la región desde Asia-Pacífico

El USS George Washington zarpó la semana pasada del puerto de Da Nang, Vietnam, indicó la Marina en un comunicado. Desde entonces, el portaaviones, junto con un crucero y un destructor, ha sido en el estrecho de Singapur.

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Un funcionario de la Marina, quien habló bajo condición de anonimato a fin de revelar detalles sobre el buque, confirmó que el USS George Washington se encontraba en el estrecho de Malaca, que conecta los océanos Pacífico e Índico. The Wall Street Journal informó previamente que el Washington reemplazaría al Lincoln como uno de los dos portaaviones estacionados en Medio Oriente.

La medida dejaría las aguas del Pacífico sin la presencia de un portaaviones estadounidense por tiempo indefinido. Washington considera a China —la potencia dominante en la región— como “una fuerza consolidada” a la que sólo hay que disuadir de no involucrarse con Estados Unidos o sus aliados, y no como el principal adversario global que fue durante el gobierno de Joe Biden.

El Lincoln se desplegó originalmente el 21 de noviembre desde San Diego y llegó a Medio Oriente en enero, antes del inicio de la guerra con Irán del 28 de febrero. La Marina reconoció que el conflicto creó un “entorno sumamente complicado en el que los centros tradicionales de suministro en Medio Oriente se vieron interrumpidos por acciones de combate”. Eso, a su vez, provocó escasez y la pérdida de correo a bordo del portaaviones, señaló la Marina en un comunicado.

El liderazgo priorizó los suministros críticos para la misión: primero alimentos, luego artículos de higiene y después el correo”, señaló el comunicado, antes de asegurar que los marineros a bordo del buque actualmente tienen acceso a agua limpia y a “opciones de comidas saludables”.

Aviones de combate del portaaviones USS George Washington aparecen en la imagen durante el ejercicio trilateral Freedom Edge entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Mar de China Oriental, al sur de la península coreana y al oeste de las islas principales de Japón, el 14 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Aviones de combate del portaaviones USS George Washington aparecen en la imagen durante el ejercicio trilateral Freedom Edge entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Mar de China Oriental, al sur de la península coreana y al oeste de las islas principales de Japón, el 14 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Demócratas piden escrutinio

Varios legisladores demócratas solicitan investigaciones e información adicional sobre las condiciones a bordo del buque, que en un principio se tenía previsto que volviera a casa en mayo.

“El despliegue prolongado del Lincoln es particularmente significativo porque ocurre en el contexto de operaciones militares continuas contra Irán y la posibilidad de que se requieran fuerzas navales sustanciales de Estados Unidos en la región durante un periodo prolongado”, escribió el senador Richard Blumenthal, miembro de la Comisión de Servicios Armados del Senado, en una carta a la cúpula de la Marina.

El senador Ruben Gallego, veterano del Cuerpo de Marines, dijo en redes sociales que busca llevar a una delegación bipartidista en una visita oficial de supervisión al buque y que la forma en que se está tratando a los marineros “no sólo es repugnante; es peligrosa”.

Durante una visita a Panamá, Hegseth dijo que quiere que los marineros a bordo del Lincoln regresen a casa y que se lleve a cabo una rotación de las tripulaciones lo antes posible, pero rechazó los reportes de problemas a bordo.

Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que les podamos proporcionar en todo momento. Algunos despliegues son más largos que otros, y no tengo más que respeto y gratitud por esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones austeras, con menos escalas en puerto es increíble”.

La cúpula de la Marina, incluido el secretario interino Hung Cao, sostuvieron la semana pasada una tensa asamblea pública con familiares de tropas a bordo del USS Lincoln, en la que los comandantes de las fuerzas aéreas y de superficie de la Marina prometieron hacer todo lo posible para relevar al portaaviones. MS NOW fue el primero en informar sobre la reunión.

La Marina rechazó los primeros reportes de abril pasado sobre la escasez de alimentos a bordo del buque, calificándolos de “falsos”.

El USS George Washington aparece en la fotografía durante el ejercicio trilateral Freedom Edge entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Mar de China Oriental, al sur de la península coreana y al oeste de las islas principales de Japón, el 14 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
El USS George Washington aparece en la fotografía durante el ejercicio trilateral Freedom Edge entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el Mar de China Oriental, al sur de la península coreana y al oeste de las islas principales de Japón, el 14 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Preocupaciones de salud mental a bordo del buque

Desde entonces han surgido reportes de que marineros a bordo del Lincoln lidian con preocupaciones de salud mental. La Marina subrayó en su comunicado que “no ha observado un aumento de ideas o intentos suicidas a bordo del buque”, pero las autoridades se negaron a proporcionar datos bajo el argumento de la seguridad operativa y preocupaciones de privacidad de los pacientes.

El funcionario de la Marina dijo que un marinero a bordo del Lincoln cayó por la borda a principios de agosto, pero que fue rescatado y atendido de inmediato por el equipo médico del buque, antes de ser trasladado fuera del buque para continuar con su tratamiento. El funcionario no dijo si se consideró el incidente como un intento de suicidio.

El Comando Central de Estados Unidos, encargado de supervisar las operaciones militares en Medio Oriente , rechazó los reportes sobre malas condiciones.

“Los marineros e infantes de marina del Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln mantienen su resiliencia y determinación después de más de 260 días en altamar, 10.000 vuelos de aeronaves y 1,5 millones de libras (680 kilos) de municiones empleadas”, señaló el comando en redes sociales.

Otros portaaviones también han tenido despliegues prolongados que han generado preocupación por el estado de ánimo de la tripulación. El USS Gerald R. Ford regresó a casa a mediados de mayo luego de un despliegue de 11 meses, el más largo desde la Guerra de Vietnam, durante el cual brindó apoyo en la guerra de Estados Unidos con Irán y en la captura de Nicolás Maduro.

Durante su despliegue, el Ford sufrió un incendio en el área de lavandería que obligó al portaaviones a regresar al mar Mediterráneo para reparaciones y dejó a cientos de marineros sin lugar para dormir.

Con información de AP

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