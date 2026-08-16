Al menos un muerto durante las primeras horas del paso del huracán Lala en Hawái

El huracán Lala no tocó tierra en Hawái, pero causó una muerte, apagones masivos e inundaciones en varias islas del archipiélago (NBC News/Corclips)

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Durante las primeras horas de su paso por la Isla Grande de Hawái, el huracán Lala dejó una víctima mortal, cortes masivos de electricidad y lluvias torrenciales. Además se reportaron inundaciones en rutas, viviendas arrasadas y el cierre de aeropuertos en varias islas del archipiélago.

La tormenta causó al menos una muerte en un accidente de tráfico en la zona de South Point, en el sur de la isla, según declaró el gobernador de Hawái, Josh Green. El mandatario también indicó que 19 techos se desprendieron y que cerca de 190 vuelos sufrieron demoras.

El paso del ciclón tropical este sábado por el extremo sur de la Isla Grande de Hawái, redujo la posibilidad de que el territorio sufriera su primer impacto directo de un huracán en 155 años.

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Según informó Associated Press, el fenómeno avanzó como huracán de categoría 1, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), mientras las autoridades mantuvieron alertas por crecidas, oleaje y deslizamientos de tierra.

Fuertes vientos y lluvias del Huracán Lala impactan las palmeras y una carretera en Hawái. (NBC News/Corclips)

El paso del huracán mantuvo en alerta a varias islas

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las condiciones de huracán podían extenderse durante la noche en la Isla Grande y que los vientos más intensos podían registrarse en las zonas elevadas. El pronóstico también contempló lluvias fuertes hasta el domingo, con riesgo de crecidas súbitas y aludes en sectores montañosos.

De acuerdo con CBS News, el muro del ojo del huracán rozó la parte sur de la isla, mientras el centro del sistema se situaba a unos 105 kilómetros (65 millas) al oeste de Kailua-Kona y a 209 kilómetros (130 millas) al sureste de Honolulu durante la mañana del domingo, hora del este de Estados Unidos.

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El ojo del huracán Lala pasó por el extremo sur de la Isla Grande de Hawái y evitó el primer impacto directo de un ciclón en 155 años (NBC News)

Las advertencias por tormenta tropical siguieron vigentes para Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau, a medida que el sistema avanzaba hacia el oeste. El pronóstico oficial también contempló un posible aumento del nivel del mar de hasta 90 centímetros (3 pies) en algunos puntos de la costa, además de corrientes de resaca y fuerte erosión de playas.

El gobernador Green declaró el estado de emergencia desde el jueves para activar fondos de ayuda y coordinar la respuesta estatal. Según reportó el medio local Hawaii News Now, unos 180 miembros de la Guardia Nacional de Hawái quedaron desplegados para asistir en operaciones de emergencia en distintas islas.

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El gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia en Hawái y desplegó a 180 miembros de la Guardia Nacional para responder al huracán Lala (REUTERS/Mike Blake)

Lluvias extremas, apagones y daños materiales

Las precipitaciones concentraron buena parte de la preocupación oficial. En áreas altas de la Isla Grande, el pronóstico apuntó a acumulados de hasta 63,5 centímetros (25 pulgadas), con peligro de deslizamientos de tierra en comunidades de montaña. En Nahuku, dentro del Parque Nacional de los Volcanes, ya se habían medido 52,68 centímetros (20,74 pulgadas) de lluvia hasta la noche del sábado.

El impacto sobre los servicios básicos también fue amplio. Más de 124.000 hogares permanecían sin electricidad en todo el estado al comenzar el domingo, según el registro local. A eso se sumaron reportes de árboles caídos y líneas eléctricas derribadas en distintos sectores de la Isla Grande.

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En Naalehu, en el distrito de Kau, dos viviendas fueron arrastradas por inundaciones repentinas, de acuerdo con la filial local de CBS News. El Departamento de Salud de Hawái emitió además una advertencia por aguas contaminadas en la Isla de Hawái y recomendó evitar playas, corrientes y estanques tras las lluvias.

El cierre temporal de los aeropuertos internacionales de Hilo y Ellison Onizuka Kona, junto con la suspensión de operaciones en puertos comerciales de la Isla Grande y del condado de Maui, amplió las interrupciones. Además, Hawaii News Now añadió que las bibliotecas estatales cerraron el sábado y que varias actividades escolares del fin de semana quedaron canceladas.

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Las lluvias del huracán Lala dejaron acumulados extremos en la Isla Grande y más de 124.000 hogares sin electricidad en todo Hawái (NBC News)

Testimonios y antecedentes marcaron la gravedad del episodio

Mike Caputo, capitán local de bomberos y vecino de Keaau, aseguró en AP que su principal inquietud era la combinación de inundaciones repentinas y caída de árboles albizia, una especie frecuente en la isla que puede bloquear caminos por su gran tamaño. En Waimea, otra residente, Christine Matsuda, describió ráfagas que sacudían toda la vivienda y filtraciones en lugares donde normalmente no entraba agua.

El episodio reactivó el recuerdo del huracán Iniki, el último que tocó tierra en Hawái, en 1992. Aquel ciclón de categoría 4 causó seis muertes y daños por USD 3.000 millones. Antes de Lala, el último impacto directo documentado en la Isla Grande se remonta a 1871, según una investigación citada por la agencia sobre registros de un científico atmosférico de la Universidad de Hawái.

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Las autoridades estatales mantienen la instrucción de permanecer en casa, acudir a refugios solo si es necesario y evitar carreteras, zonas boscosas, cauces y franjas costeras expuestas al oleaje mientras el sistema continúa su desplazamiento hacia las islas menores del archipiélago.