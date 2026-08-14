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Robó USD 100 millones con una falsa firma de inversión, se quitó la tobillera electrónica y desapareció: el FBI ofrece USD 150.000 por su captura

Darren Anthony Robinson estafó a cientos de personas con la promesa de ganancias en el mercado de divisas. Nunca invirtió un centavo. Hoy figura entre la lista de “Los estafadores más buscados” y las autoridades piden al público que ayude a localizarlo

Un hombre de piel oscura y cabeza rapada viste una camisa blanca con cuello abierto sobre un fondo gris claro
El FBI busca a Darren Anthony Robinson por un esquema Ponzi que habría despojado a cientos de inversionistas de unos USD 100 millones (FBI)
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Darren Anthony Robinson, un hombre de 56 años nacido en Brooklyn, Nueva York, se encuentra en la mira del FBI por operar un esquema Ponzi que despojó a cientos de inversionistas de unos USD 100 millones. Huyó en enero de 2024 y hoy figura en la lista de “Los estafadores más buscados”.

Las autoridades ofrecen hasta USD 150.000 de recompensa por información que lleve a su arresto y condena. Quienes tengan datos pueden contactar al FBI por estas vías:

  • Línea gratuita: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).
  • Oficina local del FBI más cercana.
  • Embajada o consulado estadounidense más próximo.
  • Envío anónimo en línea: tips.fbi.gov.

Quién es Robinson y de qué lo acusan

Robinson fundó QYU Holdings en Brooklyn y la operó como una supuesta firma de inversión profesional en el mercado de divisas extranjeras. La empresa captó clientes en varios países con la promesa de ganancias en ese mercado y creció hasta reunir unos USD 100 millones entre 2015 y junio de 2023.

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Cartel de búsqueda del FBI con el logo oficial, el título Most Wanted Fraudster, el nombre Darren Anthony Robinson y tres fotografías de un hombre
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 150.000 por información sobre el paradero de Darren Anthony Robinson a través de 1-800-CALL-FBI y tips.fbi.gov (FBI)

El dinero nunca llegó al mercado de divisas. Robinson usó los fondos de los nuevos participantes para pagarles a los anteriores —la mecánica clásica de un esquema Ponzi— y desvió el resto a gastos operativos de QYU y a su propio estilo de vida, según el FBI.

La investigación federal arrancó a partir de una denuncia que llegó a la oficina del FBI en Detroit. Las autoridades determinaron que el esquema operó durante más de ocho años sin que los inversionistas recibieran los retornos prometidos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Míchigan le emitió una orden de arresto el 11 de enero de 2024. Robinson enfrenta 12 cargos federales en total: 11 por fraude electrónico y 1 por lavado de dinero. Cada cargo de fraude electrónico puede conllevar hasta 20 años de prisión bajo la ley federal.

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Jubilados, familias y dueños de negocios entre las víctimas

Cientos de personas cayeron en el esquema. La mayoría de las víctimas vive en Míchigan, según Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Detroit.

Entre los afectados hay jubilados, familias que ahorraban para la universidad de sus hijos y dueños de negocios. Runyan describió el daño colectivo como un “perjuicio financiero significativo”.

Dos fotografías de frente de un hombre calvo de tez oscura, una con expresión neutra y otra sonriendo ligeramente
El Tribunal de Distrito del Este de Míchigan emitió una orden de arresto contra Robinson, que enfrenta 12 cargos federales por fraude electrónico y lavado de dinero (FBI)

El IRS también participa en el caso. Robert Kuszynski, agente especial interino a cargo de la División de Investigación Criminal del IRS en Detroit, lo explicó sin vueltas: “El lavado de dinero es, en esencia, fraude fiscal en proceso”.

Cómo escapó y dónde puede estar

Robinson tenía autorización para viajar mientras estaba en libertad bajo fianza. En ese período logró que le retiraran el monitor GPS y desapareció. Desde entonces, las autoridades no dan con su paradero.

El FBI señala que tiene vínculos con Panamá, los Emiratos Árabes Unidos y Colombia y que viaja con frecuencia tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Su descripción física: cabeza rapada, ojos cafés, 1,80 metros de estatura y 81 kilogramos de peso.

Qué es la lista de “Los estafadores más buscados”

Esta lista es distinta a la tradicional de “Los más buscados del FBI”, que se enfoca en delitos violentos. La de estafadores arrancó en junio de 2026 y apunta a crímenes financieros que afectan a miles de personas comunes.

Desde su lanzamiento, ya produjo cuatro arrestos, según Runyan. La inclusión de Robinson en ella refleja la urgencia de las autoridades por localizarlo.

En la conferencia de prensa del 13 de agosto, Runyan fue directa: “Alguien sabe dónde está”. Y le habló al prófugo sin rodeos: “Darren Robinson, si estás viendo esta conferencia de prensa, entrégate”.

Quienes crean haber sufrido pérdidas por el esquema de QYU Holdings pueden contactar al FBI a través de la página especial que la oficina de Detroit habilitó para este caso.

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