Ucrania aseguró que sus ataques dejaron fuera de servicio a siete de los diez mayores centros de Wildberries en Rusia

Ucrania afirmó que dejó fuera de servicio siete de los diez mayores centros logísticos de Wildberries, el gigante del comercio electrónico conocido como el Amazon ruso. (REUTERS/Stringer)

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Ucrania aseguró este domingo que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, conocido como el “Amazon ruso”, dejaron fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía. “Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries”, señaló el Ministerio de Defensa ucraniano en Facebook.

El último ataque contra la empresa se produjo la noche del sábado al domingo, cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú. Según Defensa, además del almacén de Domodédovo, dejó de funcionar el centro logístico ubicado en el parque industrial Kóledino, que Kiev señaló como el de mayor superficie de la compañía, con 250.000 metros cuadrados.

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Pérdidas millonarias, según la inteligencia ucraniana

Las imágenes de este video muestran un edificio industrial de grandes dimensiones, con franjas verdes y grises, desde el cual se elevan columnas de humo oscuro. Se observa una gran explosión de color naranja en la parte superior de la estructura. El evento corresponde a un ataque de drones ucranianos contra un almacén de la compañía Wildberries ubicado en Bashkortostán. El metraje fue capturado desde un vehículo que transita por una autopista adyacente al complejo.

Esta semana, el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania cifró en más de 100.000 millones de rublos (unos 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados a Wildberries por los ataques con drones de largo alcance. Según ese organismo, Ucrania provocó incendios y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa desde que comenzó la campaña, a mediados de julio.

El ataque con drones sobre la región de Moscú afectó el almacén de Domodédovo y el centro logístico de Kóledino, que Kiev identificó como el mayor de Wildberries. (SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

En un escenario pesimista para la compañía, los daños financieros podrían alcanzar los 200.000 millones de rublos (unos 2.428 millones de dólares), de acuerdo con la misma fuente, que estimó además que las necesidades totales de financiamiento de Wildberries ya ascienden a 1,3 billones de rublos (unos 15.780 millones de dólares). El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, justifica los ataques con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones.

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Una de las mayores ofensivas aéreas de la guerra

Los bombardeos cruzados en Rusia y Ucrania dejaron al menos 12 muertos e incluyeron ataques en Moscú, Rostov, Kryvyi Rih, Sumy, Zaporiyia y Kiev. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El ataque a Wildberries se enmarca en una jornada de fuertes bombardeos cruzados que dejó al menos 12 muertos en Rusia y Ucrania. Ucrania lanzó cientos de drones sobre territorio ruso, en uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra. El Ministerio de Defensa ruso dijo que destruyó 822 drones durante la noche, mientras el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló que unos 600 drones fueron dirigidos hacia la capital rusa. Un hombre de 83 años murió tras el impacto de un dron contra una vivienda en la región de Moscú, y una andanada de más de 150 drones sobre la región de Rostov mató a cinco personas, dañó viviendas y una estación de tren, y provocó un incendio forestal, según el gobernador local, Yuri Slusar.

Del lado ucraniano, un ataque ruso con misiles contra Kryvyi Rih mató a dos personas e hirió a otras 14, según informó Zelensky, quien agregó que otra persona murió en Sumy. La planta de ArcelorMittal Kryvyi Rih, el mayor productor de acero de Ucrania, confirmó que uno de sus sitios fue alcanzado y que debió suspender parcialmente sus operaciones. En Zaporiyia, un hombre y una mujer murieron cuando su vivienda fue impactada, según el jefe de la administración militar local, Iván Fedorov. En Kiev, un incendio arrasó con el emblemático mercado de libros de Pochaina, y otros seis heridos se reportaron en la capital. “Dondequiera que los rusos puedan alcanzar con sus misiles balísticos, atacan infraestructura civil”, dijo Zelensky, quien remarcó que en la última semana Ucrania fue blanco de más de 1.550 drones de ataque, cerca de 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles.

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Un dron derribado en espacio aéreo rumano

El domingo, un avión de combate F-18 de la Fuerza Aérea española derribó un dron que había ingresado al espacio aéreo de Rumania, país miembro de la OTAN, cerca de la frontera con Moldavia. Fue el cuarto despliegue de este tipo por parte de España en la zona, según la canciller interina rumana, Oana Toiu, quien señaló que responde a un pedido de Rumania y la OTAN para reforzar el flanco oriental tras incidentes previos con drones. Días atrás, la Alianza Atlántica también había derribado un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia, el segundo incidente de este tipo en esa región en una semana.

Una economía rusa que, por ahora, resiste

Pese a la magnitud de los ataques ucranianos, la economía rusa mostró señales de recuperación en el segundo trimestre del año: el PBI creció 1,3% entre abril y junio, según datos oficiales de la agencia Rosstat, tras una contracción de 0,2% en el primer trimestre, impulsado por la demanda de consumo interno. Sin embargo, el propio Banco Central de Rusia recortó recientemente su proyección de crecimiento anual a un rango de entre 0% y 1%, frente a una estimación previa de 0,4% a 1,3%, en medio de las presiones que generan los altos costos de financiamiento, la escasez de mano de obra y la inflación. Según un conteo de la ONU, en julio murieron 437 civiles en Ucrania, el peor registro mensual desde mayo de 2022, mientras que las autoridades rusas reportaron 79 civiles muertos en su territorio ese mismo mes.

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