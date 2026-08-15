“Fue muy perturbador”: un indultado por el asalto al Capitolio fue condenado por tocar sin consentimiento el cabello de una mujer

Bryan Betancur enfrenta además otras causas judiciales en Virginia y Washington, D.C., por agresión y acoso (REUTERS/Leah Millis).

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Bryan Betancur, indultado por Donald Trump por el asalto al Capitolio, fue condenado en Washington por agresión simple tras tocar sin consentimiento el cabello de una mujer en un tren de la Línea Roja del Metro y difundir un video del episodio en la red social X.

El juez Anthony Epstein le impuso la pena máxima prevista para ese delito menor: 180 días de prisión, con descuento por los 128 días que ya pasó detenido.

De acuerdo con la acusación, el video fue publicado el 28 de febrero con la frase “las rubias son una buena aventura y sí, me dio permiso”.

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La investigación estuvo a cargo de la Policía de Tránsito del Metro y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Los agentes ya analizaban videos sobre el hecho antes de que la víctima presentara su denuncia, reportó WUSA9, afiliada de CBS.

Para atribuirle la grabación, los investigadores utilizaron metadatos de X y los cruzaron con registros de vigilancia del sistema ferroviario. Como el rostro de Betancur no se veía en las imágenes, los agentes compararon la actividad de su cuenta con los horarios y los trayectos captados por las cámaras hasta ubicarlo en el mismo recorrido que la mujer.

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La Policía de Tránsito del Metro y el FBI identificaron a Bryan Betancur con metadatos de X y registros de vigilancia del sistema ferroviario (Captura de video: WUSA 9).

El relato de la víctima y la decisión del juez

Durante el juicio, la mujer dijo que no advirtió el contacto en el momento y que conoció lo ocurrido días después, cuando la grabación empezó a circular y compañeros de trabajo la reconocieron en la plataforma, precisó FOX 5.

“Fue muy perturbador e inquietante ver que alguien me había tocado y lo había publicado en internet sin mi consentimiento”, declaró.

La víctima contó que el episodio alteró su rutina y su percepción de seguridad: “Pienso en este video todos los días. Pienso en este video cada vez que tomo el metro, que es dos veces al día”.

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A su vez, relató que desde entonces se siente “más paranoica y más expuesta”. Incluso explicó que permanece muy alerta respecto a lo que la rodea y que eligió un sitio con varios puntos seguros cuando hizo una mudanza hace poco.

Por su parte, según WUSA9, la defensa cuestionó la solidez de la investigación y sostuvo que la fiscalía no había demostrado de manera suficiente que Betancur fuera la persona que aparecía en el video y que cualquiera podría haber publicado los videos.

Asimismo, los abogados plantearon que no podía configurarse una agresión si la víctima no había percibido el contacto en ese instante.

La víctima declaró en el juicio que conoció el contacto sin consentimiento días después, cuando la grabación empezó a circular en la plataforma (X: @1776mocumentary).

El juez rechazó ese argumento después de revisar la prueba circunstancial y afirmó: “Es una cosa espeluznante”.

Antes de escuchar la sentencia, Betancur pidió consideración por su salud mental: “Solo quiero que sea un poco justo conmigo. Estoy lidiando con salud mental”.

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Por consiguiente, Epstein remarcó que el contacto no fue violento, aunque sí produjo un impacto importante en la víctima. Cuando dictó la pena, el magistrado alertó que el acusado “representa una amenaza” e imponía la pena máxima porque no mostró arrepentimiento ni aceptación de responsabilidad.

No obstante, el magistrado no autorizó la petición de una orden de alejamiento contra la víctima, dado que consideró que Betancur no sabía quién era la mujer ni dónde se encontraba, informó WUSA9.

El acusado debe volver a comparecer ante el tribunal el 21 de agosto.

El juez Anthony Epstein le impuso a Bryan Betancur 180 días de prisión, la pena máxima por el delito menor de agresión simple (Captura de video: WUSA 9).

Otras denuncias y procesos abiertos contra Betancur

Bryan Betancur enfrenta otros procesos judiciales. En Arlington, Virginia, tiene un cargo de agresión por transmitir en vivo una interacción en la que habría vuelto a tocar el cabello de otra mujer dentro de un tren.

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Además, en Washington, D.C., es acusado de acoso. Los documentos judiciales sostienen que Betancur le envió mensajes reiterados sobre salud mental, sus pies y temas sexualmente explícitos entre 2024 y 2025 a una mujer identificada como Amanda Moore.

Ese mismo expediente señala que, semanas atrás, Betancur coincidió con ella en un evento en la capital estadounidense, donde presuntamente tuvo una conducta inapropiada hacia ella y trató de que la retiraran del lugar. Cuando la mujer se fue, él la habría seguido mientras le gritaba un insulto, detalló WUSA9.