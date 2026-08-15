Un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja varios heridos y la policía busca a los sospechosos

La policía de la Universidad Estatal de Virginia informó que un tiroteo en los Quad Annexes dejó varias personas heridas y obligó al cierre total del campus (Commonwealth Media Group )

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La policía de la Universidad Estatal de Virginia informó que un tiroteo dejó varias personas heridas este sábado por la mañana en el campus. El ataque ocurrió en el área de los Quad Annexes y provocó el cierre total de las instalaciones. Los agentes buscan a los sospechosos mientras las víctimas reciben atención médica en hospitales locales.

El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto de 2026 en la zona de los Quad Annexes. El incidente dejó a varias personas heridas, aunque las autoridades confirmaron que sus lesiones no ponen en riesgo sus vidas. Mientras tanto, la policía mantiene el campus bajo confinamiento.

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Los agentes de seguridad acudieron al sector tras los primeros informes de disparos. El personal médico estabilizó a los afectados y los trasladó de inmediato a centros de salud cercanos. Según informó Fox News, la investigación sobre el motivo de la agresión permanece abierta.

Detalles del ataque y estado de las víctimas

El incidente se concentró en la intersección de Boisseau Street y Third Avenue, en la localidad de Ettrick. Esta zona alberga los anexos residenciales de la institución educativa. La policía de la universidad confirmó que el ataque involucró a varias víctimas que se encontraban en el área.

Los informes médicos indican que los heridos están fuera de peligro. La universidad comunicó a través de Fox 5 DC que ninguna de las personas presenta lesiones mortales. Los especialistas en la escena del crimen recolectan pruebas balísticas para reconstruir la secuencia de los hechos.

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La agresión armada se concentró en la intersección de Boisseau Street y Third Avenue, donde se ubican los anexos residenciales de la universidad (WTVR)

El perímetro de los Quad Annexes permanece custodiado por oficiales armados. La circulación de vehículos y peatones está prohibida en las calles aledañas para no entorpecer las labores periciales. La policía todavía no reveló la identidad de los heridos ni su relación con la universidad.

Medidas de seguridad y operativo policial

La administración de la universidad ordenó un confinamiento obligatorio para todos los estudiantes y el personal. La instrucción de “refugio en el lugar” busca proteger a la comunidad mientras los atacantes sigan prófugos. Los edificios académicos mantienen sus accesos bloqueados por motivos de seguridad.

Un comunicado oficial de la Universidad Estatal de Virginia informa sobre un tiroteo en el campus y el estado de alerta que mantiene a la institución en confinamiento (VSU)

La Policía del Condado de Chesterfield colabora en el operativo de vigilancia y búsqueda. Las patrullas recorren los sectores limítrofes del campus y los barrios residenciales de Ettrick. Los oficiales instan a los ciudadanos a seguir las directrices de las fuerzas del orden.

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El despliegue policial incluye unidades especializadas en la búsqueda de sospechosos armados. Los agentes realizan patrullajes intensivos y vigilan las rutas de salida de la localidad. La universidad utiliza sus sistemas de alerta interna para difundir instrucciones a quienes permanecen dentro del recinto.

Avances en la investigación de los sospechosos

La policía identificó que en el tiroteo participaron múltiples sospechosos. Estas personas huyeron de la escena antes de la llegada de los primeros patrulleros. Los detectives analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para obtener descripciones físicas de los responsables.

Las autoridades habilitaron la línea telefónica 804-524-5411 para recibir información de la ciudadanía. La policía de la universidad solicita que cualquier persona con datos sobre el ataque se comunique de inmediato. La cooperación de los testigos busca agilizar los arrestos.

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Hasta el momento, ninguna persona fue detenida en relación con este caso. Los investigadores entrevistan a los estudiantes que presenciaron el inicio de la balacera en los anexos. La policía mantiene bajo reserva los detalles sobre el tipo de armas utilizadas en la agresión.

Impacto en la comunidad universitaria

La universidad suspendió todas las actividades programadas para este sábado. Los eventos deportivos y las reuniones sociales quedaron cancelados debido a la situación de riesgo. La prioridad de las autoridades es garantizar que el campus sea un entorno seguro antes de retomar las labores normales.

Los familiares de los alumnos reciben actualizaciones a través de los canales oficiales de la institución. La universidad pidió a los padres que eviten trasladarse al campus para no bloquear las rutas de emergencia. La comunicación constante busca reducir la incertidumbre entre los miembros de la comunidad.

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La administración de la universidad evalúa el impacto emocional del suceso en los residentes. El personal de apoyo se prepara para brindar asistencia a los estudiantes una vez que finalice el cierre de seguridad. El monitoreo de la zona de Boisseau Street continuará durante las próximas horas.

La orden de confinamiento solo se levantará cuando las autoridades confirmen que no existe peligro. La información oficial sobre detenciones o cambios en el estado de las víctimas se publicará de forma inmediata.