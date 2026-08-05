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Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp: solución rápida y segura

La app notifica siempre que alguien intenta registrar una cuenta con el número de teléfono del usuario

El primer paso consiste en ingresar el número de teléfono asociado a la cuenta en formato internacional completo y confirmar la acción. REUTERS/Dado Ruvic
El primer paso consiste en ingresar el número de teléfono asociado a la cuenta en formato internacional completo y confirmar la acción. REUTERS/Dado Ruvic
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Cuando una persona recibe una alerta de intento de acceso no autorizado a su cuenta de WhatsApp, la preocupación por la seguridad de sus datos y conversaciones suele ser inmediata. Recuperar una cuenta comprometida implica seguir pasos claros y definidos, según indica la propia plataforma, para evitar la pérdida de acceso y proteger la identidad digital ante posibles suplantaciones.

El proceso se fundamenta en procedimientos automáticos de cierre de sesión en todos los dispositivos y requiere la verificación por medio de un código temporal enviado por la aplicación. La importancia de actuar con rapidez y precaución es central para restablecer el control y evitar que terceros continúen utilizando la cuenta de manera indebida.

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Cómo restablecer el acceso a una cuenta de WhatsApp hackeada

Cuando se detecta que la cuenta ha sido vulnerada o se ha perdido el acceso, WhatsApp recomienda iniciar el proceso de recuperación tocando la opción para volver a iniciar sesión y continuar con las indicaciones. El primer paso consiste en ingresar el número de teléfono asociado a la cuenta en formato internacional completo y confirmar la acción.

El proceso se fundamenta en procedimientos automáticos de cierre de sesión en todos los dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic
El proceso se fundamenta en procedimientos automáticos de cierre de sesión en todos los dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic

Posteriormente, la aplicación solicita el código de seis dígitos que llega por mensaje de texto o llamada. Este código es fundamental, ya que permite que WhatsApp cierre automáticamente la sesión en todos los dispositivos donde la cuenta esté activa, garantizando que ningún tercero conserve el acceso.

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En ocasiones, puede aparecer una solicitud adicional para ingresar el PIN de la verificación en dos pasos. Si el usuario desconoce este PIN y sospecha que otra persona lo ha activado, el procedimiento recomendado es esperar siete días antes de intentar nuevamente.

Independientemente de si se conoce el PIN, ingresar el código de seis dígitos recibido por SMS es suficiente para cerrar cualquier sesión de terceros y recuperar el control sobre la cuenta.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
El atacante solicita el código de WhatsApp a tu número y luego te contacta para obtenerlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas preventivas y notificaciones tras restaurar la cuenta

Después de recuperar el acceso, se aconseja activar las funciones de seguridad que ofrece WhatsApp. Revisar los dispositivos vinculados es una acción relevante para asegurarse de que no haya conexiones no autorizadas.

Además, la app notifica siempre que alguien intenta registrar una cuenta con el número de teléfono del usuario, lo que permite estar alerta ante cualquier intento sospechoso.

Si existe la sospecha de que alguien más ha utilizado la cuenta, es recomendable informar a los contactos personales y grupos, ya que podrían haberse enviado mensajes suplantando la identidad del titular. Esta precaución es necesaria para evitar confusiones o problemas derivados del uso indebido de la cuenta.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
El cifrado de extremo a extremo garantiza que los mensajes se almacenan únicamente en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones importantes al recuperar una cuenta comprometida en WhatsApp

WhatsApp advierte que reportar una cuenta comprometida puede tener consecuencias, como el bloqueo definitivo por violar las condiciones del servicio, lo que podría llevar a la pérdida de acceso y datos. Por eso, la plataforma aconseja intentar la recuperación antes de realizar un reporte formal.

La aplicación no puede bloquear ni desbloquear contactos en nombre del usuario, pero sí ofrece opciones para bloquear o reportar a otros usuarios y contenidos de manera individual.

El cifrado de extremo a extremo garantiza que los mensajes se almacenan únicamente en el dispositivo, por lo que si alguien registra la cuenta en un nuevo teléfono, no tendrá acceso a las conversaciones anteriores.

WhatsApp recomienda iniciar el proceso de recuperación tocando la opción para volver a iniciar sesión y continuar con las indicaciones. REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp recomienda iniciar el proceso de recuperación tocando la opción para volver a iniciar sesión y continuar con las indicaciones. REUTERS/Dado Ruvic

El procedimiento también aclara que solo es posible registrar una cuenta de WhatsApp en un único número de teléfono y que se requiere una tarjeta SIM activa con ese número para completar la recuperación. En algunos casos, el sistema puede verificar automáticamente el número sin necesidad de intervención manual.

Para quienes cuentan con una copia de seguridad en Google o iCloud, existe la posibilidad de restaurar el historial de chat tras recuperar el acceso. Sin embargo, WhatsApp no proporciona detalles sobre quién accedió a la cuenta, ni cuándo ni desde dónde se realizó el acceso.

En situaciones donde se cambia de tarjeta SIM, pero se mantiene la cuenta asociada a un número antiguo, es necesario utilizar la función de cambio de número para transferir la información correctamente. No hacerlo podría derivar en la pérdida permanente de la cuenta y de los datos almacenados en ella.

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