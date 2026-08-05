América Latina
Agregar Infobae enGoogle

El gobierno de Lula calificó de “hostil” la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington

Brasilia sostuvo que la medida responde a motivaciones ideológicas, rechazó las explicaciones del Departamento de Estado y defendió que ha actuado conforme al derecho internacional en el manejo de la relación diplomática

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un encuentro bilateral celebrado en Kuala Lumpur, Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un encuentro bilateral celebrado en Kuala Lumpur, Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
Guardar

El Gobierno de Brasil expresó este martes su rechazo a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, al considerar que la medida constituye un nuevo episodio del deterioro de la relación bilateral. Mediante un comunicado, la Presidencia brasileña sostuvo que la determinación del Departamento de Estado forma parte de una política de presión contra Brasil y negó los argumentos utilizados por Washington para justificar la sanción diplomática.

La decisión de hoy no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivadas por razones ideológicas”, afirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El comunicado añadió que el Ejecutivo brasileño “repudia la decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado de los EEUU de alterar la visa de la embajadora de Brasil en Washington”.

PUBLICIDAD

Brasilia también rechazó las dos explicaciones presentadas por el gobierno estadounidense para sustentar la medida y aseguró que ambas son “falsas”. Según el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva, Estados Unidos cuestionó el retraso en la aprobación del beneplácito para el nuevo embajador estadounidense en Brasil y la negativa de visas a funcionarios norteamericanos, pero Brasil sostiene que actuó conforme al derecho internacional.

El gobierno brasileño recordó que el procedimiento para aceptar a un embajador extranjero está regulado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y destacó que ese proceso es confidencial.

Donald Trump con traje azul y Lula da Silva con traje gris oscuro se dan la mano frente a un edificio blanco; banderas de EE. UU. y Brasil al fondo
Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva se saludan con un apretón de manos durante una reunión en Washington

No hay regla en la Convención de Viena que establezca un plazo para la concesión del agrément”, señaló el comunicado, al indicar que la solicitud estadounidense “aún se encuentra en análisis”.

PUBLICIDAD

Además, Brasil afirmó que Washington hizo público el nombre de su candidato antes de presentar formalmente la solicitud de beneplácito, algo que, según el Ejecutivo brasileño, contradice la práctica diplomática prevista en el tratado internacional.

Respecto al rechazo de visas para dos funcionarios estadounidenses, el gobierno de Lula sostuvo que ambos pretendían viajar al país para cuestionar la confiabilidad del sistema electoral brasileño. En la nota oficial, calificó ese propósito como “un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional”.

El Ejecutivo también recordó que continúan vigentes sanciones individuales impuestas por Estados Unidos contra autoridades brasileñas, entre ellas la cancelación de visas a magistrados de la Corte Suprema y altos funcionarios del gobierno. Según Brasilia, esas medidas fueron adoptadas bajo “la alegación infundada de persecución política al expresidente Bolsonaro”.

La Presidencia aseguró además que intentó reducir las diferencias con Washington por la vía diplomática. En ese sentido, recordó que durante la visita de Lula a la capital estadounidense en mayo solicitó personalmente al presidente Donald Trump el levantamiento de las sanciones individuales aplicadas contra funcionarios brasileños.

El comunicado concluye que Brasil mantiene su disposición al diálogo pese al agravamiento de las diferencias.

Documento oficial con logo de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, texto en portugués sobre la decisión de visa de Estados Unidos
Un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Brasil detalla la objeción del gobierno a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa de su embajadora en Washington

En línea con su tradición diplomática, el gobierno brasileño se opone a la lógica de confrontación y reitera la defensa del diálogo y de la negociación en todas sus relaciones internacionales”, afirmó.

Una disputa diplomática que se profundizó durante el último año

La respuesta de Brasil llegó después de que Estados Unidos confirmara la cancelación de la visa de Maria Luiza Ribeiro Viotti como medida de reciprocidad por la demora en la aprobación del agrément del embajador estadounidense designado para Brasilia, Daniel Pérez.

Un funcionario estadounidense explicó que el visado de la diplomática brasileña será restituido una vez que el gobierno de Lula autorice formalmente el nombramiento del nuevo representante de Washington. También advirtió que la administración estadounidense evalúa adoptar nuevas acciones recíprocas si continúan las restricciones que, según sostiene, afectan el trabajo de sus diplomáticos.

La controversia se desarrolla en un contexto de creciente tensión política entre ambos gobiernos. Washington sostiene que Brasil retrasó el nombramiento de su embajador y rechazó visas para funcionarios estadounidenses que debían participar en actividades oficiales. Brasil, por el contrario, argumenta que esas decisiones respondieron al respeto de sus procedimientos internos y a la necesidad de evitar cualquier injerencia extranjera en asuntos políticos nacionales.

Mujer de cabello oscuro con collar de perlas y broche de flor blanca en chaqueta negra, sonríe a cámara sobre fondo blanco
La embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti

El desacuerdo también coincide con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales brasileñas previstas para octubre. Lula ha acusado a Trump de intentar influir en la política interna del país y reclamó respeto por la soberanía brasileña.

“Creo que Trump conoce poco Brasil… si lo conoce por la relación con la familia Bolsonaro, conoce poco Brasil”, declaró recientemente el mandatario, quien además pidió “el mismo respeto por Brasil” que, según dijo, su gobierno mantiene hacia Estados Unidos.

Temas Relacionados

BrasilEstados UnidosDepartamento de EstadoGobierno de BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaÚltimas Noticias AméricaWashingtonRevocación de visasMaria Luiza RibeiroCrisis diplomática

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

El sospechoso, de apellido Dunning, de 46 años, fue ubicado en vía pública por agentes judiciales y será puesto a disposición de las autoridades para el proceso relacionado con una eventual extradición.

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

La Cancillería señaló que el panorama continúa siendo impredecible y pidió a quienes ya se encuentran allí tener listo un plan para abandonar el país donde residen si fuera necesario

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

Estados Unidos creó una fuerza conjunta con 18 países latinoamericanos para combatir a los cárteles de droga

La nueva estructura absorbe a la Operación Lanza del Sur y llega días antes de la asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Estados Unidos creó una fuerza conjunta con 18 países latinoamericanos para combatir a los cárteles de droga

Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones

La funcionaria explicó que la indicación médica por un cuadro intestinal obligará a restringir algunas apariciones, aunque aseguró que la conducción del gobierno y la coordinación de la respuesta por la crisis volcánica continúan sin cambios

Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones

Expresidente de Colombia tildó a Daniel Ortega de delincuente y criminal durante un acto de la Cepal

En la presentación del estudio sobre desarrollo y democracia, el exmandatario colombiano Iván Duque pidió que los tribunales fuera del país respondan por abusos que atribuyó al régimen nicaragüense, con menciones a detenciones, torturas y expulsiones

Expresidente de Colombia tildó a Daniel Ortega de delincuente y criminal durante un acto de la Cepal
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

‘Yo me llamo’ EN VIVO, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

“Él se lo buscó”: la escalofriante confesión del mototaxista que asesinó a puñaladas a su colega por una deuda de S/ 7

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue EN VIVO la actividad de los mexicanos este 4 de agosto

Hijo de Sherlyn la balconea ante la prensa y revela nuevo novio de la actriz

El Papa León XIV llegará al Perú el próximo miércoles 11 de noviembre por la tarde, confirma Vaticano

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

La silleta gigante que sorprende en la Feria de las Flores: mide 64 metros cuadrados

Estados Unidos creó una fuerza conjunta con 18 países latinoamericanos para combatir a los cárteles de droga

ENTRETENIMIENTO

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Michael B. Jordan dirige y protagoniza El secreto de Thomas Crown: qué se sabe sobre su apuesta más ambiciosa en Hollywood

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix