Ciclosporiasis: cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad que causó dos muertes en EEUU

1. El brote de ciclosporiasis en Michigan dejó dos muertes y más de 11000 contagios y se convirtió en el mayor registrado en décadas en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ciclosporiasis se posicionó en el centro de la agenda sanitaria de Estados Unidos tras la confirmación de dos muertes en Michigan esta semana y miles de contagios en casi todos los estados.

La enfermedad, causada por el parásito intestinal Cyclospora cayetanensis, fue responsable del brote más extenso registrado en Michigan en décadas y desató alertas en la frontera con Canadá y en México. Los casos registrados esta temporada superaron ampliamente los valores históricos, con impactos directos en el consumo de verduras frescas y en la confianza de los consumidores.

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) confirmó ayer dos fallecimientos vinculados a esta infección. Ambas víctimas presentaban condiciones previas que, según el organismo, pudieron agravarse por la deshidratación intensa que genera la enfermedad. El total de casos confirmados en el estado asciende a 11.234, con 193 hospitalizaciones. Las semanas más críticas llegaron a reportar hasta 3.500 nuevos contagios semanales, una cifra excepcional en comparación con los 50 casos anuales promedio que se notificaban en años anteriores.

La infografía detalla el brote de ciclosporiasis en Michigan con 11.234 casos y dos muertes, además de su impacto en la salud y el consumo de verduras frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se transmite y cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis

La ciclosporiasis es una infección intestinal provocada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito Cyclospora cayetanensis. La transmisión directa entre personas es poco probable, ya que el parásito necesita entre una y dos semanas en el ambiente para volverse infeccioso, lo que dificulta los brotes por contacto directo. Según los CDC, los brotes en Estados Unidos suelen estar vinculados a frutas y verduras frescas, sobre todo aquellas que se consumen crudas y resultan difíciles de limpiar, como lechuga, cilantro, albahaca y frambuesas.

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El brote actual se detectó por primera vez en el condado de Monroe y se extendió a 70 de los 83 condados de Michigan, con concentraciones importantes en Wayne y Oakland. La expansión regional cruzó fronteras: la Unidad de Salud de Windsor-Essex, en Ontario, Canadá, alertó sobre 24 casos en lo que va del año, frente a un promedio anual de tres, la mayoría asociados a viajes recientes a Michigan.

En México, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó tres casos de ciclosporiasis con diarrea severa, pero descartó la existencia de un brote local y aclaró que “no tenemos evidencia” de que el brote estadounidense haya surgido en territorio mexicano. Ambos gobiernos investigan el origen y la posible relación con la cadena de suministro de productos frescos, en particular la lechuga.

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2. La ciclosporiasis es una infección causada por el parásito Cyclospora cayetanensis que se transmite a través de alimentos o agua contaminados

El periodo de incubación de la ciclosporiasis es de aproximadamente una semana, aunque puede variar entre dos días y dos semanas. Los síntomas principales incluyen diarrea acuosa frecuente, fatiga, pérdida de apetito, calambres abdominales, hinchazón, aumento de gases, náuseas, pérdida de peso y dolor de cabeza. En algunos pacientes aparecen vómitos, dolores musculares y fiebre. La diarrea suele ser tan intensa que provoca deshidratación, el principal riesgo para la salud, especialmente en personas inmunocomprometidas, con enfermedades crónicas o en edades extremas.

Los síntomas pueden durar desde dos días hasta varias semanas y, sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse o presentarse de manera intermitente. “La ciclosporiasis no suele ser una enfermedad mortal. La muerte por esta causa es poco frecuente en los Estados Unidos”, aclaró el Departamento de Salud de Michigan, pero advirtió que la deshidratación severa es una complicación potencialmente grave.

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El diagnóstico de ciclosporiasis requiere pruebas específicas en muestras de heces, porque el parásito no siempre se detecta en análisis rutinarios. A veces es necesario analizar varias muestras en distintos días. El tratamiento de primera línea es el antibiótico trimetoprim con sulfametoxazol (Bactrim), aunque personas con buen estado general pueden recuperarse con hidratación adecuada. Los CDC recomiendan consultar a un profesional de salud si la diarrea dura más de dos o tres días, o si hay más de seis deposiciones diarias.

10. El brote actual llevó a la retirada de lechuga y otras verduras frescas recomendando evitar productos vinculados a alertas alimentarias(Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención, riesgos y el impacto en la cadena alimentaria

La prevención de la ciclosporiasis se basa en el respeto de las alertas alimentarias, la higiene y la manipulación segura de frutas y verduras. Los CDC recomiendan revisar periódicamente la información sobre productos retirados del mercado y evitar consumir alimentos involucrados en alertas, en particular lechuga o verduras de ensalada relacionadas con brotes recientes.

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En este caso, la investigación apuntó a la lechuga iceberg distribuida por Taylor Farms, proveedor de la cadena Taco Bell, pero la FDA aclaró luego que los resultados podrían ser un “falso positivo” y no hay una fuente única confirmada.

El lavado de manos y de alimentos con agua corriente es fundamental, aunque no garantiza la eliminación completa del parásito. La cocción a temperaturas de al menos 70 grados Celsius (158 °F) puede destruir Cyclospora, por lo que los especialistas recomiendan preferir vegetales cocidos cuando exista riesgo. También debe lavarse cuidadosamente cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con productos retirados.

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11. La transmisión directa entre personas es poco probable porque el parásito tarda hasta dos semanas en volverse infeccioso en el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclosporiasis afecta principalmente el intestino delgado, donde daña las vellosidades encargadas de absorber agua y nutrientes. Los síntomas pueden ser similares a los de otras infecciones bacterianas, virales o parasitarias, por lo que el diagnóstico diferencial es importante para evitar complicaciones en pacientes vulnerables. En personas sanas, la recuperación suele ser completa, aunque la enfermedad puede ser prolongada y alterar la calidad de vida durante semanas.

El brote actual impactó de manera significativa en el consumo de ensaladas y verduras frescas en Estados Unidos. Las ventas de lechuga en cadenas de tiendas cayeron entre 10 y 11%, y las visitas a restaurantes centrados en ensaladas se redujeron hasta un 19% en el caso de Taco Bell. La incertidumbre llevó a muchos comercios a reemplazar la lechuga por vegetales cocidos y a retirar productos temporariamente, mientras los consumidores expresan desconfianza frente a los avisos de retiro y la dificultad para identificar los lotes afectados.

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8. La cocción de verduras a 70 grados Celsius puede eliminar el parásito y reducir el riesgo de infección según indicaron los CDC - REUTERS/Megan Varner/File Photo

El caso de la ciclosporiasis ilustra cómo un parásito microscópico puede alterar la salud pública, la economía y los hábitos de alimentación a gran escala. La transmisión por contaminación fecal en la cadena de producción y distribución de frutas y verduras frescas subraya la importancia de controles estrictos, vigilancia epidemiológica y comunicación clara a la población.

Mientras las autoridades de salud de Estados Unidos y México investigan el origen y monitorean el avance del brote, la recomendación es mantenerse informado sobre alertas oficiales, priorizar la higiene y consultar rápidamente al médico ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en personas con factores de riesgo.

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La ciclosporiasis, aunque rara vez mortal, confirma que la seguridad alimentaria sigue siendo un desafío global en un mundo de cadenas de suministro cada vez más extensas y complejas.