Walmart retira mantequilla de pistacho en 19 estados por posible contaminación con salmonela

La FDA informó que la alerta por salmonela alcanza solo al lote LB028ACP04 de la manteca de pistacho Bettergoods (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

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El retiro alcanza a un lote de manteca de pistacho Bettergoods vendido por Walmart en 19 estados de Estados Unidos, después de que se detectara salmonela, una bacteria que puede causar infecciones graves y, en casos poco frecuentes, cuadros potencialmente mortales.

La medida fue comunicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y atribuida por Fox Business.

El aviso precisó que la alerta afecta únicamente al lote LB028ACP04, distribuido de manera exclusiva en tiendas de la cadena.

El producto fue comercializado en frascos de vidrio de 6,7 onzas, con fecha de vencimiento del 28 de enero de 2027 y código universal de producto 194346207961.

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Las autoridades indicaron que identificar estos datos es clave para que los consumidores puedan determinar si tienen en su hogar el alimento incluido en el retiro y evitar su consumo.

Walmart retiró un lote de manteca de pistacho Bettergoods en 19 estados de Estados Unidos tras la detección de salmonela (U.S. Food and Drug Administration / Fox News)

Las autoridades federales precisaron que Walmart fue notificada el 17 de julio de 2026, luego de que se detectara la bacteria en tres frascos durante una inspección rutinaria de inventario realizada por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida en una tienda de la compañía.

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Hasta el momento, no se reportaron enfermedades vinculadas con el producto retirado, de acuerdo con la información oficial.

El retiro abarca ventas exclusivas de Walmart en 19 estados

El alimento afectado fue fabricado en Italia por Gustibus Alimentari S.r.l. y vendido en forma exclusiva por Walmart, según el aviso oficial.

La distribución alcanzó a Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Washington y Wyoming.

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La empresa con sede en Nueva York realizó el retiro de manera voluntaria después de que controles de rutina identificaran la presencia de la bacteria.

La bacteria salmonela fue detectada en tres frascos durante una inspección de rutina en una tienda de Walmart en Florida (REUTERS/Siddharth Cavale/File Photo)

El aviso oficial vinculó la medida con los resultados de esas verificaciones y remarcó que el producto señalado fue distribuido únicamente por Walmart, lo que permitió acotar el universo de venta a las tiendas de la cadena en los estados enumerados.

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La publicación indicó que Botticelli Foods no respondió de inmediato a un pedido de comentarios del medio. En el comunicado, las autoridades reiteraron que el retiro se limitó a un lote específico y que no se trató de una advertencia general sobre otros productos de la marca.

Las autoridades recomendaron a quienes hayan comprado la manteca de pistacho que no la consuman y la devuelvan a una tienda de Walmart para recibir un reembolso completo.

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Para consultas, la empresa informó el correo quality@botticellifoods.com y el teléfono 631-543-7000, interno 203, de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00, hora del este.

El llamado a la devolución se enfocó en minimizar riesgos ante la posibilidad de contaminación y en facilitar el proceso de reintegro para los consumidores que adquirieron el producto.

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Walmart recomendó no consumir la manteca de pistacho Bettergoods retirada y devolverla a una tienda para obtener un reembolso completo (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las recomendaciones incluyeron evitar la ingesta del alimento y recurrir a los canales de contacto provistos por la empresa para despejar dudas vinculadas con el lote alcanzado por la alerta.

La salmonela puede causar desde fiebre hasta infecciones invasivas

De acuerdo con la FDA, los alimentos contaminados con salmonela pueden provocar infecciones serias y, a veces, fatales, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores, personas frágiles, pacientes con el sistema inmunitario debilitado y otras poblaciones vulnerables.

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Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos infrecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y derivar en enfermedades más graves, entre ellas infecciones arteriales, endocarditis y artritis.

El organismo federal recordó que el impacto puede variar según la condición de salud de cada persona y que, ante la presencia de síntomas compatibles, se recomienda consultar a un profesional médico.

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En el caso de productos retirados del mercado, la FDA suele insistir en la importancia de respetar las instrucciones de no consumo y de verificar etiquetas, códigos y fechas, con el objetivo de reducir la exposición a bacterias potencialmente peligrosas.