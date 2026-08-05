Por qué más de 700.000 jubilados de EE. UU. cobran el Seguro Social fuera del país y cuál es el destino más elegido

Más de 712.000 estadounidenses cobran el Seguro Social fuera de Estados Unidos y Japón es el destino con más beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 712.000 estadounidenses cobran el Seguro Social fuera de Estados Unidos y Japón es el destino con más beneficiarios: unas 108.000 personas, según Investopedia, sitio especializado en finanzas personales, con datos de la Administración del Seguro Social. El menor costo de vida explica parte de esa elección durante la jubilación.

Esa cantidad equivale apenas al 1% de todos los beneficiarios del sistema, pero muestra una tendencia en crecimiento. Japón incluso supera por un margen mínimo a Canadá, que registra 107.000 beneficiarios, mientras Europa concentra el 38% de quienes cobran fuera del país sin que ninguno de sus destinos individuales alcance el volumen japonés.

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El dato altera una idea extendida sobre el retiro de los estadounidenses en el exterior. El destino más elegido no está en Europa ni en América Latina, sino en Asia, donde el ahorro cotidiano pesa más que la cercanía cultural.

Aunque las cifras son pequeñas en relación con el universo total del sistema, el orden de los destinos funciona como señal: el retiro en el extranjero no se explica solo por afinidades lingüísticas o por la presencia histórica de comunidades de estadounidenses, sino por el cálculo práctico de cuánto rinde un cheque mensual en cada lugar. En ese razonamiento, el costo de la vida diaria se vuelve un factor decisivo.

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Vivir en Japón puede costar hasta 30% menos que en Estados Unidos

Vivir en Japón puede costar hasta 30% menos que en Estados Unidos y la renta puede ser hasta 63% más baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo es económico. De acuerdo con un análisis de Western Union publicado en 2026, vivir en Japón puede resultar hasta 30% más barato que en Estados Unidos en gastos generales, y la renta puede costar hasta 63% menos.

Para un jubilado que depende de un cheque mensual, esa diferencia cambia el presupuesto disponible. En lugar de destinar casi todo el ingreso a cubrir lo esencial, una parte mayor puede quedar libre para otros gastos.

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El contraste también impacta en decisiones concretas: elegir una ciudad regional en lugar de una gran capital, resignar metros cuadrados para reducir el alquiler o, al revés, sostener un estándar de consumo similar al que se tenía en Estados Unidos con una presión menor sobre el ingreso mensual.

Según cálculos de Bamboo Routes con datos actualizados de 2026, un jubilado soltero puede vivir en ciudades regionales de Japón con entre USD 1.900 y USD 2.400 al mes. En Tokio, un nivel de vida cómodo requiere entre USD 2.850 y USD 3.800 mensuales.

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La diferencia entre regiones y la capital es central para entender por qué el ahorro aparece como motivación: aun dentro del mismo país, el costo mensual puede variar con fuerza según el tamaño de la ciudad y el tipo de vivienda.

El análisis comparativo de RetireHorizons añadió otra referencia: “Japón es notablemente más económico que Estados Unidos en general, con un nivel de precios cerca de 35% menor”.

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Ese ahorro se concentra en tres rubros que suelen definir el presupuesto de retiro: vivienda, transporte y alimentación.

La mudanza exige revisar visado, impuestos y cobertura médica

Japón no tiene visa específica de retiro y una mudanza exige revisar residencia fiscal, impuestos y seguro médico obligatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciudadanos estadounidenses pueden seguir recibiendo el Seguro Social sin límite de tiempo mientras viven en el extranjero. La situación cambia para los residentes permanentes con residencia permanente: si permanecen fuera de Estados Unidos más de seis meses consecutivos, sus pagos se suspenden.

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En el caso de Japón, la Administración del Seguro Social incluye al país entre aquellos a los que envía pagos sin restricción. Ese punto es determinante al elegir un destino de retiro, porque no todas las naciones están habilitadas en las mismas condiciones.

Antes de mudarse, un jubilado debe verificar su situación migratoria. Japón no ofrece una visa específica de retiro, por lo que la residencia depende de vías alternativas como la residencia permanente, la visa de cónyuge o un estatus de residente de largo plazo.

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También debe calcular cuánto tiempo pasará en el país. Si permanece más de 183 días al año, se convierte en residente fiscal y puede quedar sujeto a impuestos sobre sus ingresos globales, incluido el Seguro Social.

La revisión del sistema de salud es otro paso obligatorio. El seguro médico japonés es obligatorio para los residentes extranjeros, y la planificación financiera debe incluir un margen adicional del 20% sobre los gastos mensuales estimados para cubrir imprevistos médicos o fluctuaciones de moneda.

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La cercanía geográfica no siempre implica mayor ahorro

Japón lidera entre los beneficiarios del Seguro Social en el exterior, aunque México y Canadá tienen más estadounidenses residentes por cercanía geográfica (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los destinos populares entre jubilados estadounidenses ofrecen el mismo beneficio económico. Según el Departamento de Estado citado por GetWhereNext, México concentra 1,6 millones de estadounidenses y Canadá 738.000, cifras superiores a las de Japón en población total de residentes, pero su atractivo está más asociado a la proximidad geográfica que al ahorro puro.

Esa comparación ayuda a separar dos lógicas distintas. Por un lado, están los países elegidos por facilidad de desplazamiento y cercanía con familiares o redes ya establecidas.

Por otro, aparecen los destinos en los que el eje es cuánto rinde el ingreso fijo, incluso si eso implica mayor distancia y una adaptación cultural más exigente.

Así, el hecho de que Japón encabece el listado de beneficiarios del Seguro Social en el exterior no significa que sea el país con más estadounidenses viviendo allí, sino que concentra la mayor cantidad de personas que cobran el beneficio desde fuera de Estados Unidos.

La diferencia entre “residentes” y “beneficiarios” es clave para interpretar el fenómeno sin confundir volumen total de población con estructura de ingresos y edad.

El medio remarcó que Japón combina menor costo de vida, alta expectativa de vida y un sistema sanitario reconocido. Un informe de U.S. News, medio estadounidense, describió el modelo japonés como un caso en el que el país “lidera al mundo en salud a mitad de precio”.