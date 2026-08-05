Estados Unidos aseguró que la transición en Venezuela requerirá meses de trabajo y no un proceso que se extienda por años

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la transición política en Venezuela requerirá meses de trabajo antes de completar el proceso de normalización institucional (REUTERS/Daniel Heuer)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la transición política en Venezuela podría completarse en cuestión de meses y no de años, aunque advirtió que el país todavía debe cumplir una serie de condiciones antes de poder celebrar elecciones libres. El funcionario afirmó que la reconstrucción institucional será un proceso gradual y señaló que Washington mantiene su respaldo a esa hoja de ruta.

“Va a requerir algo de persistencia y un poco de paciencia; no años, pero ciertamente meses y semanas”, declaró Rubio al responder preguntas de la prensa.

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El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que la organización de unas elecciones libres exige previamente la recuperación de garantías democráticas e instituciones capaces de ofrecer confianza tanto a los actores políticos como a los votantes.

“Hay mucho trabajo que hacer para sentar las bases de una elección. Tiene que haber verdadera libertad de prensa, participación multipartidista, reconciliación nacional y una comisión electoral que cuente los votos con precisión”, afirmó.

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Rubio sostuvo que la futura convocatoria electoral debe formar parte de un proceso más amplio de reconstrucción del Estado venezolano, en el que participen los distintos sectores políticos y sociales del país. Según indicó, el objetivo no es únicamente elegir nuevas autoridades, sino también consolidar instituciones funcionales que permitan gobernar con estabilidad.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, en Washington

En ese sentido, explicó que la estrategia estadounidense contempla avanzar de manera simultánea en la recuperación económica y en la normalización política. A su juicio, ambos procesos son complementarios.

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“Queremos ayudar a mejorar la vida cotidiana de los venezolanos desde el punto de vista económico para que estén mejor y sean más prósperos. Creo que eso también facilita la transición política”, señaló.

Rubio recordó que la transformación de un sistema que permaneció durante décadas bajo un mismo modelo político difícilmente pueda resolverse en poco tiempo. Como referencia, mencionó las transiciones democráticas registradas en Europa del Este tras la caída del bloque soviético y el proceso de democratización de Paraguay, que —según indicó— se extendió durante varios años.

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“Estas cosas son difíciles. No ocurren de un día para otro”, expresó. Sin embargo, aseguró que el proceso venezolano avanza y manifestó que Estados Unidos considera que “la dirección es la correcta”, pese a que los resultados puedan parecer más lentos de lo esperado.

Estados Unidos respaldó el inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición

Las declaraciones de Rubio se producen mientras representantes del régimen chavista y sectores de la oposición se preparan para celebrar en Caracas la primera ronda de conversaciones políticas desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro.

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La presidenta del Parlamento venezolano electo en 2015, Dinorah Figuera, habla con el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez

El Departamento de Estado expresó su respaldo al inicio de ese diálogo y señaló que las negociaciones forman parte de la estrategia que impulsa Estados Unidos para acompañar la estabilización institucional del país.

Según explicó el portavoz del organismo, Thomas Pigott, el acercamiento entre ambas partes contribuye al plan respaldado por Washington para avanzar hacia la recuperación económica, la reconciliación política, el fortalecimiento de las instituciones y, finalmente, la celebración de elecciones democráticas.

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Los contactos comenzaron con una conversación telefónica entre Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, y Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento elegido en 2015. Ambos acordaron abrir una agenda centrada en la transición democrática y en la respuesta a la crisis humanitaria provocada por los terremotos del 24 de junio.

Estados Unidos también manifestó su apoyo a las iniciativas destinadas a asistir a las víctimas de los sismos y reiteró que considera prioritario fortalecer las instituciones democráticas y ampliar las libertades políticas como parte del proceso de reconstrucción del país.

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La reunión prevista esta semana en Caracas marcará el primer encuentro presencial entre ambas delegaciones y constituye uno de los pasos contemplados dentro de la hoja de ruta que Washington considera necesaria para conducir a Venezuela hacia una transición democrática y la organización de futuras elecciones con garantías institucionales.