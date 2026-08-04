Una jueza federal bloqueó en Nueva York la prohibición de que los agentes migratorios usen cubrebocas

El fallo mantiene vigente la prohibición de cooperación formal entre fuerzas de seguridad locales e ICE, que entrará en vigor el 25 de agosto en Nueva York (AP Foto/Olga Fedorova).

Guardar

Una jueza federal bloqueó en Nueva York la prohibición para que agentes federales de inmigración usen máscaras y la exigencia de portar identificación visible, al concluir que esas medidas contravienen la Constitución de Estados Unidos, dado que un estado no puede regular a funcionarios encargados de hacer cumplir leyes federales.

La magistrada Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, concedió parcialmente una medida cautelar solicitada por el gobierno federal. En su resolución sostuvo que el Ejecutivo demostró una probabilidad de éxito en su argumento de que las disposiciones estatales “regulan directamente a funcionarios federales en violación de la Cláusula de Supremacía”.

PUBLICIDAD

D’Agostino escribió que Nueva York “parece tener buenas intenciones en su búsqueda de una actuación policial transparente”, pero aclaró que ese no era el punto sometido a decisión. “La cuestión ahora ante el tribunal es la constitucionalidad, no la transparencia ni las decisiones de política preferibles”, señaló la magistrada.

La jueza añadió que los funcionarios “pueden tener razón” al sostener que las mascarillas y la falta de identificación “crea ciertas situaciones peligrosas” que las leyes “pueden remediar”. Sin embargo, “la jurisprudencia consolidada establece que las autoridades federales, no las estatales, son las que dictan las políticas que rigen la aplicación de las leyes federales de inmigración”.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia se opuso reiteradamente a los intentos de Nueva York de limitar las operaciones de ICE y, en junio, demandó para bloquear esas obligaciones, indicó The New York Times.

La administración de Trump sostuvo que los agentes necesitan cubrirse el rostro para protegerse del acoso y ha logrado que una ley similar fuera anulada en California. A su vez, impugnó otras en Connecticut, Nueva Jersey, Virginia y Filadelfia, Pensilvania, reportó Politico.

PUBLICIDAD

Mae D’Agostino concluyó que esas medidas de Nueva York probablemente violan la Constitución porque un estado no puede regular a funcionarios federales (REUTERS/David 'Dee' Delgado).

La jueza mantuvo la prohibición de cooperación entre la policía y ICE

La ley estatal se incorporó al presupuesto que la gobernadora Kathy Hochul firmó en mayo. En el paquete de medidas de inmigración se incluyen las restricciones sobre coberturas faciales e identificación que entraron en vigor en junio, bloqueadas ahora por la jueza Mae D’Agostino, informó The New York Times.

Por otro lado, se impide la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y estatales con el Departamento de Seguridad Nacional mediante los acuerdos 287(g) y se vetan las redadas de ICE en escuelas, hospitales y guarderías, salvo que exista una orden judicial.

PUBLICIDAD

La jueza dejó en pie esa prohibición de cooperación formal entre fuerzas de seguridad locales y agentes de inmigración, que entrará en vigor el 25 de agosto. A su criterio, el estado tiene autoridad para regular a sus propios cuerpos policiales, precisó Politico.

“Es un medio apropiado para promover los intereses legítimos de Nueva York en la protección del bienestar público y en la elección de cómo se gastan los recursos estatales y locales”, detalló.

PUBLICIDAD

Kathy Hochul y Letitia James celebraron que la jueza preservara la restricción sobre cooperación entre policías locales y agentes de inmigración (AP/Julia Demaree Nikhinson).

En una declaración conjunta, Hochul y la fiscal general Letitia James celebraron que la jueza permitiera la entrada en vigor: “Las fuerzas de seguridad locales deben concentrarse en asuntos locales y los contribuyentes de Nueva York no deberían tener que pagar la factura de ninguna colaboración con ICE”.

Sobre el apartado bloqueado, ambas funcionarias dijeron que revisan todas las opciones legales e insistieron en su posición sobre los operativos encubiertos: “Seguimos firmes en nuestra convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el portavoz del Departamento de Justicia Kiersten Pels declaró: “Las leyes que prohíben a los agentes federales usar mascarillas protectoras son inconstitucionales. Este Departamento de Justicia está enfocado en el orden público y la seguridad ciudadana, y no tolerará ningún tipo de violencia contra los agentes del orden que trabajan incansablemente para mantener a los estadounidenses a salvo”.