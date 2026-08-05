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Brote de parásitos en Estados Unidos: Taco Bell supo del caso antes de la alerta pública y retiró lechuga en 27 estados

Registros de correos y llamadas muestran que la firma recibió señales tempranas desde Michigan por la investigación de cyclospora y coordinó con autoridades sobre posibles intervenciones, mientras los contagios se expandían y el aviso nacional llegó días después

Taco Bell supo desde el 2 de julio que Michigan investigaba un brote de cyclospora y evaluaba medidas antes de la confirmación pública de la cadena (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Taco Bell supo desde el 2 de julio que Michigan investigaba un brote de cyclospora y evaluaba medidas antes de la confirmación pública de la cadena (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
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Taco Bell supo desde el 2 de julio que las autoridades sanitarias de Michigan investigaban un brote de cyclospora y evaluaban posibles medidas de notificación e intervención, casi dos semanas antes de que la cadena confirmara públicamente el retiro preventivo de ingredientes y antes de la alerta federal sobre la lechuga distribuida en varios estados.

La magnitud del brote explicó la urgencia. Según los datos citados por Los Angeles Times, a partir de documentos obtenidos por Bloomberg News, la infección ya afectó a más de 6.707 personas en 45 estados, mientras Michigan, señalado como epicentro, informó más de 11.200 casos y dos muertes entre personas con enfermedades preexistentes.

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De acuerdo con esos documentos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan mantuvo una llamada con Yum! Brands el 2 de julio para hablar sobre la cyclospora.

En un correo posterior, funcionarios estatales pidieron contactar a los equipos de aseguramiento de calidad de la cadena de suministro y de comunicaciones de la empresa “para hablar sobre cualquier intervención o notificación que pudiera adoptarse esta semana para ayudar a reducir el número de casos en el futuro”.

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En ese momento, Taco Bell ya había recibido una consulta de prensa sobre algunos locales de Michigan, según un correo enviado a la compañía por una funcionaria de salud pública.

Taco Bell confirmó recién el 14 de julio el retiro preventivo de ingredientes limitados en restaurantes seleccionados por el brote de cyclospora (REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)
Taco Bell confirmó recién el 14 de julio el retiro preventivo de ingredientes limitados en restaurantes seleccionados por el brote de cyclospora (REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)

Sarah Lyon-Callo, epidemióloga estatal de Michigan, escribió: “Aunque fue tranquilizador escuchar que no habían recibido quejas y que su personal no estaba informando enfermedades, tenemos una señal fuerte de nuestras entrevistas epidemiológicas de que necesitamos seguir trabajando con Taco Bell”.

Michigan ya pedía medidas antes de la confirmación pública de la cadena

El 4 de julio, Michigan recomendó a empresas y cocinas comerciales que manipulan productos crudos extremar precauciones con la lechuga, las hojas verdes y otros vegetales.

Dos días después, un equipo estatal de respuesta rápida reiteró a Taco Bell un pedido previo de documentos y advirtió que, por el ritmo del brote y la cantidad de afectados, la información era necesaria “de manera oportuna para preservar la salud pública”.

La cadena quedó expuesta públicamente el 7 de julio, cuando un informe periodístico mostró carteles presuntamente colocados en algunos restaurantes de Michigan que advertían sobre el retiro de un ingrediente.

El brote de cyclospora afectó a más de 6.707 personas en 45 estados, mientras Michigan reportó más de 11.200 casos y dos muertes (REUTERS/Nathan Howard)
El brote de cyclospora afectó a más de 6.707 personas en 45 estados, mientras Michigan reportó más de 11.200 casos y dos muertes (REUTERS/Nathan Howard)

Para entonces, ni los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ni el departamento de salud estatal, ni Taco Bell habían anunciado un retiro oficial.

La empresa sostuvo el lunes que actuó con rapidez siguiendo la orientación de Michigan. En un comunicado, afirmó: “Por extrema precaución, actuamos rápidamente para retirar voluntariamente ingredientes potencialmente afectados de tiendas seleccionadas, en línea con la orientación de Michigan”.

Taco Bell no confirmó públicamente esa medida hasta el 14 de julio. Ese día informó que había retirado “ingredientes limitados” en restaurantes seleccionados como medida preventiva por el brote y añadió que las autoridades no habían confirmado un vínculo con la cadena, con un ingrediente específico ni con un proveedor.

El brote de cyclospora golpeó a Taco Bell y al sector de restaurantes, con caída de visitas, ventas y acciones de Yum y otras cadenas (EFE/ Omar Alonso)
El brote de cyclospora golpeó a Taco Bell y al sector de restaurantes, con caída de visitas, ventas y acciones de Yum y otras cadenas (EFE/ Omar Alonso)

La alerta federal llegó el 17 de julio y apuntó a la lechuga rallada

Las autoridades federales de salud no vincularon públicamente a Taco Bell con el brote hasta el 17 de julio, cuando recomendaron a los clientes evitar la lechuga rallada en locales de cinco estados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos relacionó los casos con lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms, que retiró productos enviados a 27 estados. Taco Bell quitó de sus restaurantes la lechuga afectada de ese proveedor.

El lunes, el departamento de salud de Michigan afirmó que “la información apuntaba a lechuga, tomates y cebollas como fuentes potenciales de este brote, aunque no podían descartarse otros alimentos. Comer en restaurantes Taco Bell también fue identificado con frecuencia, aunque no de forma exclusiva”.

Según el comunicado, esa información, basada en diarios alimentarios detallados, fue compartida con funcionarios de Yum, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El brote fue difícil de rastrear porque la infección se produjo al ingerir el parásito microscópico cyclospora, por lo general a través de alimentos contaminados.

Michigan recomendó extremar precauciones con la lechuga, las hojas verdes y otros vegetales crudos antes del anuncio oficial de retiro (REUTERS/Nathan Howard)
Michigan recomendó extremar precauciones con la lechuga, las hojas verdes y otros vegetales crudos antes del anuncio oficial de retiro (REUTERS/Nathan Howard)

Suele encontrarse en hojas verdes como la lechuga, además de hierbas y frambuesas, y su seguimiento epidemiológico se complicó porque el parásito no pudo reproducirse en laboratorio y los productos suelen haber sido consumidos cuando aparecen los síntomas.

Por eso, los epidemiólogos dependieron de entrevistas con los pacientes para reconstruir la fuente de contaminación. Para el 10 de julio, Michigan ya había realizado más de 700 entrevistas, según los documentos citados por el diario.

Los números federales suelen ir por detrás de los departamentos de salud estatales debido a retrasos en la notificación de casos.

Michigan, descrito como el epicentro del grupo del Medio Oeste ahora vinculado a nueve estados, indicó el lunes que el aumento veraniego de infecciones contrastó con un promedio habitual de menos de 100 diagnósticos anuales en todo Estados Unidos.

El impacto alcanzó a la empresa y al sector de restaurantes

La infección pudo causar náuseas, fatiga y diarrea acuosa grave durante hasta dos meses.

Los epidemiólogos reconstruyeron la fuente de cyclospora con más de 700 entrevistas porque el parásito no pudo reproducirse en laboratorio (REUTERS/Nathan Howard)
Los epidemiólogos reconstruyeron la fuente de cyclospora con más de 700 entrevistas porque el parásito no pudo reproducirse en laboratorio (REUTERS/Nathan Howard)

El departamento de salud de Michigan indicó que las dos personas fallecidas tenían afecciones subyacentes que probablemente se vieron agravadas por la ciclosporiasis y la deshidratación.

El tratamiento incluyó antibióticos comunes y atención de apoyo con líquidos. Mientras el brote también golpeó el desempeño comercial de la cadena.

Las visitas a los restaurantes de Taco Bell cayeron, aunque ejecutivos de Yum dijeron la semana pasada que el descenso de ventas “se moderó materialmente” gracias a promociones como un burrito de USD 1 con salsa de enchilada y una “pizza mexicana” al mismo precio.

Las acciones de Yum bajaron 2,9% el lunes y cerca de 4% en julio. También cayeron los títulos de otras cadenas que sirven lechuga, entre ellas Sweetgreen, Cava Group y Chipotle Mexican Grill, aunque no fueron vinculadas al brote.

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