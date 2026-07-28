Investigan los vínculos entre Taylor Farms y la Casa Blanca por el brote de ciclosporiasis que afectó a miles de estadounidenses

El brote de Cyclospora en Estados Unidos superó los 4.000 casos confirmados y fue vinculado a la lechuga iceberg de Taylor Farms importada de México (Demian Sánchez / Reuters)

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Un brote de ciclosporiasis ligado a la lechuga iceberg de Taylor Farms importada de México dejó a más de 4.000 personas afectadas en Estados Unidos. La respuesta de la empresa y de las autoridades desató controversia, mientras persisten dudas entre los consumidores sobre la seguridad de los vegetales frescos.

Según Reuters y CBS News, la investigación involucra a la Casa Blanca y pone bajo escrutinio los controles alimentarios del país.

Taylor Farms, la FDA y la política en la investigación

Taylor Farms suspendió temporalmente sus operaciones en el centro de México y retiró los productos comprometidos apenas se conocieron las primeras sospechas, según Reuters. La compañía intentó dialogar con autoridades federales y expuso su malestar ante los procedimientos de inspección.

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La FDA ubicó a la lechuga iceberg de Taylor Farms en el centro del brote de Cyclospora tras analizar muestras en distintos estados (REUTERS/Demian Sanchez)

El congresista Robert Garcia, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, reclamó a la empresa que revele sus comunicaciones con la Casa Blanca, según CBS News. “Miles de estadounidenses se enfermaron. La confianza en nuestro sistema de salud pública está en juego”, manifestó García.

El Congreso de Estados Unidos investiga las comunicaciones entre Taylor Farms y la Casa Blanca por el brote de Cyclospora y exige mayor transparencia (Europa Press)

El gobierno, por su parte, negó cualquier interferencia y subrayó que “la administración Trump jamás comprometería la seguridad de los estadounidenses”, según declaraciones oficiales a CBS News.

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Miles de afectados por una lechuga en la mesa de Estados Unidos

La aparición del parásito Cyclospora desencadenó preocupación en el país. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informa que los casos confirmados ya superan los 4.000 y las sospechas rondan los 7.400.

La lechuga implicada corresponde a Taylor Farms y llegó a consumidores a través de cadenas como Taco Bell, cadena de comida rápida, y supermercados. la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sitúa este producto en el centro del brote después de analizar muestras en distintos estados.

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Aumentó la preocupación entre los consumidores y comercios: muchos evitaron ensaladas y retiraron productos de las estanterías. La incertidumbre sobre la seguridad de los vegetales frescos alteró los hábitos alimentarios y afectó al sector agrícola, según CBS News.

Las fechas y lugares que marcaron la expansión

El brote comenzó su avance en la primavera de 2026 y se intensificó en julio. Solo en Michigan, las autoridades sanitarias reportaron un salto de más de 1.000 casos en pocos días, según Reuters.

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El brote comenzó en la primavera de 2026, se intensificó en julio y solo en Michigan se reportaron más de 1.000 casos en pocos días (CDC)

El recorrido de la lechuga llevó la alerta a restaurantes y comercios en estados como Nueva York, Carolina del Norte y la región de los Grandes Lagos. Taylor Farms gestionaba la producción en Doctor Mora, Guanajuato, donde detuvo actividades para colaborar con las investigaciones.

Decisiones y respuestas oficiales

La FDA exigió a Taylor Farms retirar los lotes sospechosos y rastrear el producto fuente. Aunque la empresa anunció medidas, una fuente de Reuters señaló que no cumplió el plazo de 24 horas para responder a la agencia.

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Durante el proceso, la FDA anunció que una muestra de lechuga había dado positivo para Cyclospora, pero más tarde explicó que se trató de un error de laboratorio. CBS News recogió la sorpresa de los expertos, quienes consideran inusual que la agencia rectifique un resultado positivo de forma pública.

La defensa de Taylor Farms

Taylor Farms insistió en que, hasta el 24 de julio, ninguna prueba confirmó la presencia del parásito en sus productos. La operación de identificar el origen exacto fue compleja por la dificultad para detectar Cyclospora, sumada a las limitaciones del sistema de control alimentario.

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Desde México, autoridades y representantes del sector agrícola afirmaron que no existen pruebas de contaminación local. Las muestras de agua y lechuga analizadas en Guanajuato resultaron negativas y la asociación CNA colabora con las autoridades para reforzar las medidas de prevención, según Reuters.

Qué sigue para los consumidores

El brote de Cyclospora sigue bajo investigación federal y congresional. Las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones al consumir lechuga iceberg de origen mexicano u otros productos frescos.

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