Warren Buffett dijo que su multimillonaria carrera de inversiones fue un accidente: “Puedo ser uno de los 10 más afortunados del mundo”

Warren Buffett afirmó que su carrera de inversiones en Berkshire Hathaway fue en gran parte producto de la suerte y no solo de la habilidad (AP Foto/Nati Harnik)

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Warren Buffett pasó casi nueve décadas construyendo un imperio de inversiones. Pero atribuye su enorme éxito principalmente a una cosa: la suerte.

El presidente de Berkshire Hathaway, cuya fortuna ahora asciende aproximadamente a USD 147.000 millones, aseguró en CNBC que el azar, y no solo la habilidad, fue una fuerza definitoria en su carrera.

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“De ocho mil millones de personas, puedo ser uno de los 10 más afortunados del mundo”, dijo Buffett.

Antes de cumplir 96 años a fin de mes, Buffett señaló su salud y longevidad como ejemplos de esa buena fortuna. “A este punto estoy perdiendo canicas. Acumulé canicas durante más tiempo del que merecía”, compartió. “Eso es solo cuestión de suerte”.

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Buffett sostiene que, con una fortuna de USD 147.000 millones, puede ser uno de los 10 más afortunados del mundo (REUTERS/Lucas Jackson)

El “Oráculo de Omaha” argumentó frecuentemente que las ventajas estructurales importan tanto como el talento. En una carta de 2024 a los accionistas de Berkshire, Buffett atribuyó su éxito en parte a haber nacido en Estados Unidos, así como a las ventajas sociales de ser un hombre blanco.

“Tan favorecido por mi estatus masculino, muy pronto tuve la confianza de que me volvería rico”, escribió.

El inversionista señaló previamente lo que llama la “lotería ovárica”, una frase que utilizó en una reunión de accionistas de Berkshire Hathaway en 1997, para describir cómo las circunstancias del nacimiento pueden pesar más que el esfuerzo individual, con el trabajo duro y la ambición jugando papeles secundarios.

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La exposición temprana de Buffett a las inversiones también fue fundamental. Su padre, Howard Homan Buffett, era un corredor de bolsa que lo introdujo en el mercado de valores a una edad temprana.

Con solo 11 años, Buffett compró su primera acción, adquiriendo tres acciones de Cities Service a USD 38 cada una. “Afortunadamente me expuse, en parte accidentalmente, a lo que me gustaba hacer muy temprano, y eso fue solo un accidente”, explicó en CNBC. “Si mi padre hubiera sido plomero, yo no lo habría sido”.

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Buffett ocupa actualmente el puesto número 10 entre las personas más ricas del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Renunció como CEO de Berkshire Hathaway a finales del año pasado, pero sigue participando activamente.

Tras una carrera de décadas que comenzó al ganar su primer millón a los 32 años, Buffett designó al vicepresidente Greg Abel como su sucesor.

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La exposición temprana al mercado de valores fue clave para Buffett, que compró su primera acción a los 11 años gracias a la influencia de su padre (REUTERS/Rick Wilking)

El final de una sociedad de USD 47.000 millones

Uno de los hombres más ricos del mundo, Buffett se comprometió desde hace tiempo a donar su fortuna.

En 2010, Buffett firmó The Giving Pledge, una promesa de dedicar el 99% de su patrimonio neto a la “salud y bienestar de los demás”. Además, anunció los beneficiarios de su donación anual de acciones para 2026, pero notablemente excluyó a un receptor de larga data: la Fundación Gates.

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Desde 2006, Buffett había donado más de USD 47.000 millones a la organización benéfica fundada por Bill Gates y Melinda French Gates, convirtiéndola en la mayor beneficiaria de sus donaciones durante casi dos décadas.

Su sorprendente omisión este año marca el final de una de las mayores relaciones filantrópicas de la historia. En su lugar, Buffett dirige los regalos a cuatro organizaciones benéficas asociadas o gestionadas por su familia.

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La Fundación Susan Thompson Buffett, que lleva el nombre de su difunta primera esposa, recibirá 9 millones de acciones Clase B, y la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation y la NoVo Foundation recibirán cada una 1 millón de acciones.

Buffett dijo que informó a Gates hace unas semanas que no haría más donaciones a la fundación del fundador de Microsoft. La decisión sigue a un informe del Wall Street Journal del mes pasado sobre la decisión de Buffett de pausar su donación anual a la Fundación Gates mientras revisaba los vínculos de Gates con el desacreditado financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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“Aunque sea desagradable, aunque cometió errores, yo cometí errores al contratar todo tipo de personas o elegir amigos, y luego descubrir más tarde que no eran lo que pensaba que eran”, dijo Buffett.

“No encontré nada ahí que estuviera más allá de lo que podría imaginarme haciendo yo mismo”. Y agregó: “Nadie batea mil en el negocio de elegir personas”.

Warren Buffett puso fin a su histórica relación filantrópica con la Fundación Gates tras donar más de USD 47.000 millones desde 2006 (REUTERS/Shannon Stapleton)

En 2024, Buffett anunció sus planes de cortar las donaciones a la Fundación Gates después de su muerte para que sus hijos pudieran decidir cómo distribuir el resto de su fortuna.

Hace algunas semanas, aceleró ese cronograma, diciendo que ahora quiere que su riqueza se comparta en un plazo de ocho años.

“Mis hijos lamentablemente están envejeciendo. Tengo toda la esperanza de que los tres logren llevar a cabo la disposición de mis acciones antes del 31 de diciembre de 2034”, escribió en un comunicado de prensa.

(c) 2026, Fortune