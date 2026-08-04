Arrestan a un hombre acusado de provocar el devastador incendio que destruyó más de 700 edificios y obligó a más de 60.000 personas a evacuar

Spokane declaró el estado de emergencia tras incendios forestales que afectaron a miles de personas y destruyeron viviendas, comercios e infraestructura crítica. (Tyler Vanwert/via REUTERS)

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El lunes 3 de agosto de 2026, la ciudad de Spokane y su área metropolitana en el estado de Washington enfrentaron una emergencia sin precedentes tras el arresto de un hombre acusado de iniciar uno de los incendios más destructivos de la historia local. Miles de personas resultaron afectadas por los incendios, que destruyeron viviendas, comercios e infraestructura crítica, obligando a evacuaciones masivas y al despliegue de recursos estatales y federales. La magnitud del desastre llevó a la declaración de estado de emergencia, según reportes de ABC News y BBC News.

De acuerdo con la información proporcionada por el Sheriff John Nowels del Condado de Spokane, el detenido fue identificado como Aaron Farinacci, de 37 años, residente de la ciudad. Farinacci fue arrestado por un equipo SWAT y enfrenta cargos de incendio provocado en primer grado, con una fianza fijada en un millón de dólares. Según NBC News, el operativo se realizó luego de que un testigo lo viera cerca del lugar de origen del incendio conocido como Old Trails Fire, uno de los tres principales focos activos.

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La situación en Spokane se agravó desde el fin de semana del 1 de agosto, cuando las condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, favorecieron la propagación del fuego. El gobernador Bob Ferguson declaró que la región enfrenta “el peor desastre natural de su historia reciente”, según citó BBC News. Las autoridades informaron que al menos 16 incendios permanecen activos en el estado y que el sistema de emergencias opera al límite de su capacidad.

¿Quién es el detenido y cuál es su vínculo con el incendio en Spokane?

El sospechoso, Aaron Farinacci, fue identificado gracias a la colaboración ciudadana. Un testigo lo vio en actitud nerviosa cerca de la vegetación seca en la zona del incendio, poco antes de que se reportara el inicio del Old Trails Fire. Según ABC News, Farinacci portaba fósforos impermeables y un encendedor de butano al momento de su detención. La Oficina del Sheriff del Condado de Spokane confirmó que la investigación determinó que el punto de origen del fuego coincidía con el área donde fue visto el sospechoso.

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“El arresto es resultado de la cooperación entre la comunidad y nuestros equipos de investigación”, declaró el sheriff John Nowels durante una conferencia de prensa, según recogió NBC News. Farinacci fue inicialmente interrogado y liberado, pero una vez reunidas más pruebas, se emitió una orden de arresto por incendio provocado en primer grado. Las autoridades aclararon que, hasta el momento, no existen elementos que lo vinculen con los otros dos incendios principales que afectan el área: Fairview y Autumn Lane.

El detenido tiene antecedentes penales en el estado de Arizona por homicidio involuntario, según confirmó la fiscalía local a BBC News.

Aaron Farinacci, de 37 años, fue arrestado por el Old Trails Fire y enfrenta cargos de incendio provocado en primer grado con una fianza de un millón de dólares. (AP Foto/Lindsey Wasson)

¿Cuáles son los daños ocasionados por los incendios en Spokane?

Los incendios en Spokane y alrededores han dejado un saldo de más de 700 estructuras destruidas, incluyendo viviendas, comercios e instalaciones públicas, de acuerdo con FOX Weather. La cifra de personas evacuadas supera las 67.000, mientras que al menos 10.000 hectáreas (25.000 acres) han resultado afectadas. El Old Trails Fire por sí solo ha consumido más de 3.600 acres, mientras que Autumn Lane y Fairview suman otros 6.600 acres.

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Las áreas más afectadas corresponden al noroeste de la ciudad y comunidades rurales cercanas. El Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington reportó 0% de contención hasta la tarde del lunes. Además, la situación llevó a la suspensión de actividades deportivas y a la evacuación de instalaciones de salud y refugios. La Spokane Humane Society confirmó la evacuación exitosa de todos los animales bajo su cuidado.

No se han reportado víctimas fatales ni personas oficialmente desaparecidas, aunque las autoridades intentan localizar a 14 individuos que no han podido comunicarse con sus familiares, según BBC News.

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¿Qué medidas oficiales se han implementado ante la emergencia?

La magnitud del desastre obligó a la declaración de estado de emergencia tanto a nivel estatal como local. El gobernador Bob Ferguson extendió una prohibición de quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre y movilizó a la Guardia Nacional de Washington para colaborar en tareas de evacuación, control de tráfico y apoyo logístico, según reportó NBC News.

El comandante federal de incidentes, Tom Clemo, aseguró que la situación no tiene precedentes en la ciudad ni en el estado. Más de 900 bomberos, apoyados por brigadas de otros estados, trabajan en la contención de los incendios, según datos oficiales citados por FOX Weather. El Departamento de Salud de Spokane recomendó a la población seguir las órdenes de evacuación, evitar desplazamientos y mantenerse informados por canales oficiales ante el riesgo de deterioro de la calidad del aire debido al humo.

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Entre las acciones institucionales, se han implementado:

Prohibición de todas las quemas al aire libre hasta el 30 de septiembre.

Despliegue de la Guardia Nacional y refuerzos de bomberos de otros estados.

Habilitación de refugios y apoyo logístico para desplazados.

Suspensión de actividades en instalaciones deportivas y educativas.

Monitoreo continuo de la calidad del aire y advertencias a la población.

La investigación sobre el incendio en Spokane avanzó por la colaboración ciudadana, después de que un testigo ubicara a Farinacci cerca del punto de origen del fuego. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué otros incendios afectan la región y cómo se originaron?

Además del Old Trails Fire, las autoridades monitorean de cerca los incendios Autumn Lane y Fairview. Según el Departamento de Recursos Naturales de Washington, estos tres focos han arrasado más de 10.000 hectáreas y permanecen sin contención. Desde el inicio de la temporada, el estado ha registrado más de 1.000 incendios forestales, con cerca de 425.000 acres afectados, una cifra que supera los promedios de años anteriores.

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Las condiciones meteorológicas extremas han sido determinantes en la propagación de los incendios. Fuertes vientos, vegetación seca y temperaturas elevadas favorecieron el avance rápido de las llamas, según FOX Weather. Las autoridades activaron el primer aviso de “Situación de Peligro Particular” (PDS, por sus siglas en inglés) para incendios forestales en la región, una medida que solo se emite en circunstancias de riesgo extremo.

¿Cómo afecta la crisis a la población y qué asistencia hay disponible?

La emergencia ha modificado la vida cotidiana de decenas de miles de residentes de Spokane y áreas circundantes. Más de 60.000 personas debieron evacuar sus hogares, trasladándose a refugios temporales, centros comunitarios y alojamientos de emergencia habilitados por el gobierno local y organizaciones humanitarias. La Universidad Gonzaga abrió residencias para empleados desplazados, mientras que la Spokane Humane Society logró evacuar a todos los animales bajo su cuidado.

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El Departamento de Salud de Spokane ha instado a la población a minimizar la exposición al humo y evitar viajes no esenciales, dado el deterioro de la calidad del aire. El sistema hospitalario local, según FOX Weather, recibió pacientes trasladados de otras instalaciones y reorganizó recursos para atender la emergencia.

Las autoridades recomiendan a la población:

Acatar las órdenes de evacuación y no regresar a zonas afectadas sin autorización.

Consultar fuentes oficiales para actualizaciones sobre la situación.

Preparar equipos de emergencia (“go bags”) con documentos, medicamentos y suministros básicos.

Evitar actividades que puedan provocar chispas o incendios adicionales.

Las condiciones climáticas extremas en Washington, con altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, aceleraron la propagación de los incendios forestales. (REUTERS/David Ryder)

¿Qué se sabe sobre las causas y el contexto de los incendios en Washington?

El arresto de Aaron Farinacci representa el primer avance relevante en la investigación sobre el origen del Old Trails Fire. Las autoridades continúan indagando si existen conexiones con otros focos, aunque por el momento no hay pruebas que lo vinculen a los incendios de Autumn Lane o Fairview. Según BBC News, Farinacci tiene antecedentes penales por homicidio involuntario en Arizona, lo que añade un elemento relevante al perfil investigado.

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La temporada de incendios en el noroeste de Estados Unidos se ha calificado como una de las más graves de los últimos años. Expertos citados por BBC News y FOX Weather señalan que el cambio climático contribuye a la mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales, debido al aumento de olas de calor y sequías prolongadas.

El comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove, instó a la ciudadanía a evitar cualquier actividad que genere chispas y a extremar precauciones, dado que “cualquier descuido puede derivar en otro incendio devastador”, según declaraciones recogidas por BBC News.

¿Qué se puede esperar en las próximas horas y días?

El gobernador Ferguson anunció que la prioridad sigue siendo la seguridad de la población y la contención de los incendios. Las restricciones en materia de movilidad, quemas y acceso a zonas afectadas seguirán vigentes hasta nuevo aviso. La vigilancia sobre la calidad del aire y la asistencia a las personas desplazadas continúan como tareas prioritarias para las autoridades locales y estatales.

La evolución de la emergencia dependerá de las condiciones meteorológicas y del avance en las labores de contención. Las próximas jornadas serán clave para determinar el alcance de los daños y el inicio de las tareas de recuperación y reconstrucción.