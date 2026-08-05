El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Un error de proyección sorprende a espectadores de Spider-Man: Brand New Day. (Sony Pictures)

Guardar

Un error de programación en una sala de cine provocó que espectadores que asistieron a una función de Spider-Man: Brand New Day vieran el inicio de I Want Your Sex, la nueva película protagonizada por Olivia Wilde.

El incidente fue registrado por algunos asistentes y posteriormente compartido en redes sociales, donde el video se difundió ampliamente.

Los asistentes acudieron a la función con la expectativa de ver la más reciente entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland.

Sin embargo, al comenzar la proyección apareció en pantalla la película I Want Your Sex, una comedia de suspenso con clasificación para adultos dirigida por Gregg Araki.

PUBLICIDAD

"I Want Your Sex" comenzó a reproducirse en la sala de cine. (Captura de video)

Un video publicado en Instagram por el usuario Ayoo Rios muestra la reacción del público cuando comenzaron las primeras escenas de la película equivocada. En las imágenes se escuchan expresiones de sorpresa y preguntas sobre lo que estaba ocurriendo dentro de la sala.

Entre las reacciones registradas en el video se encuentran personas que preguntan qué película estaba siendo proyectada y otras que solicitan que se reproduzca Spider-Man: Brand New Day. También se escuchan llamados para que el personal del cine atendiera la situación.

PUBLICIDAD

Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del complejo cinematográfico donde ocurrió el incidente. Tampoco se informó cuánto tiempo permaneció en pantalla la película incorrecta ni si los asistentes recibieron algún tipo de compensación.

De acuerdo con la publicación realizada por Ayoo Rios, el error ocurrió únicamente al inicio de la función y posteriormente fue corregido por el personal del establecimiento.

PUBLICIDAD

Los espectadores esperaban ver 'Spider-Man: Brand New Day'.

El episodio llamó la atención en redes sociales debido al contraste entre ambas producciones. Mientras Spider-Man: Brand New Day corresponde a una película de superhéroes dirigida al público general, I Want Your Sex cuenta con clasificación para adultos y desarrolla una historia completamente distinta.

La cinta dirigida por Gregg Araki tiene como protagonista a Olivia Wilde, quien interpreta a Erika Tracy, una artista que contrata a un joven asistente, interpretado por Cooper Hoffman, y le propone convertirse en su musa.

PUBLICIDAD

El reparto también incluye a Charli XCX, Mason Gooding, Chase Sui Wonders, Johnny Knoxville, Margaret Cho y Daveed Diggs.

Tanto I Want Your Sex como Spider-Man: Brand New Day llegaron a los cines de Estados Unidos el 31 de julio. La coincidencia en sus fechas de estreno ha sido señalada como un posible factor que pudo contribuir al intercambio accidental de las películas durante la función.

PUBLICIDAD

Spider-Man: Brand New Day se estrenó el mismo día que I Want Your Sex

Este no ha sido el único incidente registrado durante exhibiciones recientes de Spider-Man: Brand New Day.

En otra función reportada en días recientes, una sala de cine tuvo que ser evacuada después de que un asistente soltara un pedo “de gran tamaño”, obligando a los asistentes a abandonar la sala. El hecho también fue compartido en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores de la franquicia.

PUBLICIDAD

Spider-Man: Brand New Day representa el regreso de Tom Holland al personaje de Peter Parker y forma parte de la continuidad cinematográfica del Universo Marvel. La película llegó a los cines estadounidenses a finales de julio y ha concentrado la atención de los seguidores de la franquicia desde su estreno.