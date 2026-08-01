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La alianza latina de EE. UU. que busca movilizar a 5 millones de votantes para las elecciones de 2026

Presentado durante la conferencia de UnidosUS en Austin, Texas, el frente coordinará despliegues de campo, llamadas y campañas digitales para sumar 250.000 empadronados y elevar la presencia hispana en las urnas

Una mano con traje oscuro deposita una papeleta doblada en una urna de cartón, con el Capitolio, la bandera de Estados Unidos y un mapa de América del Sur de fondo.
Cuatro organizaciones cívicas latinas de Estados Unidos lanzaron una alianza para movilizar al electorado hispano en las elecciones legislativas de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro de las principales organizaciones cívicas latinas de Estados Unidos anunciaron el jueves 30 de julio una alianza para movilizar al electorado hispano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026, con la meta de llegar a más de 5 millones de votantes, registrar 250.000 nuevos electores y elevar la participación latina al menos 5% para 2028.

La coalición se presentó en la conferencia anual de UnidosUS en Austin, Texas, donde líderes hispanos y votantes se reunieron para trazar la estrategia electoral. Sus organizadoras la describen como la campaña coordinada de participación cívica latina, según recogió CBS News.

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Qué sucede: una alianza inédita para movilizar el voto latino

La coalición unirá sus operaciones de alcance electoral bajo una sola estrategia. Las inversiones se destinarán a trabajo de campo puerta a puerta, llamadas telefónicas y acciones digitales.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, lo explicó así a CBS News: “Nuestras organizaciones nacionales siempre han estado alineadas en el trabajo de participación cívica, pero nunca nos habíamos unido ni asociado formalmente... recaudando estos recursos juntas y asegurándonos de obtener esos resultados juntas. Eso es lo que hace esto sin precedente”.

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Cuatro puños de diferentes tonos de piel se unen en el centro. Cada muñeca lleva una pulsera con bandera. Mapa de Estados Unidos y estados marcados.
UnidosUS, el LULAC Institute, Mi Familia en Acción y la Latino Victory Foundation coordinarán una estrategia común de participación cívica latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza es de carácter no partidista. Su propósito no es impulsar a ningún partido en particular, sino garantizar que más latinos lleguen a las urnas en el ciclo electoral de 2026.

Quiénes forman la coalición y a quiénes buscan movilizar

Las cuatro organizaciones que integran la alianza son UnidosUS, el LULAC Institute, Mi Familia en Acción y la Latino Victory Foundation. Cada una tiene décadas de trayectoria en defensa de los derechos civiles, educación y participación política de la comunidad hispana en distintos estados del país.

El grupo al que apuntan es amplio: más de 36 millones de latinos son hoy elegibles para votar en Estados Unidos, lo que convierte a este colectivo en el segundo bloque electoral del país y el de mayor crecimiento.

Más de 36 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos, lo que convierte a este grupo en el segundo bloque electoral del país (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
Más de 36 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos, lo que convierte a este grupo en el segundo bloque electoral del país (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Pero el tamaño del electorado no se traduce automáticamente en votos. Tania Chávez Camacho, votante texana del Valle del Río Grande que asistió a la conferencia, dijo a CBS News: “Muchos latinos están desconectados. Muchos no encuentran un hogar político ni en los demócratas ni en los republicanos. Sentarse con la comunidad y tener conversaciones reales es lo que realmente va a movilizarlos”.

Cuándo y dónde se implementará la campaña

La campaña arranca de inmediato, con las elecciones legislativas de noviembre de 2026 como horizonte inmediato y el ciclo de 2028 como meta de largo plazo.

Los estados prioritarios son aquellos donde se disputarán las contiendas por escaños en la Cámara de Representantes y el Senado: Arizona, Nevada, Pensilvania, Texas, Florida, Ohio, Colorado, Nuevo México y California.

En varios de esos estados, el voto latino puede definir el resultado. El control del Congreso podría depender de márgenes muy estrechos, lo que convierte a este electorado en un factor decisivo.

Por qué la alianza es relevante ahora

El contexto político explica la urgencia. En las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Trump obtuvo el 48% del voto latino a nivel nacional, 12 puntos más que en 2020. En el Valle del Río Grande, los avances republicanos fueron mayores.

Infografía sobre el voto latino en Estados Unidos. Muestra una multitud de votantes, Donald Trump, símbolos republicanos y demócratas, urnas, banderas y gráficos con datos.
La infografía ilustra el cambio en el voto latino en Estados Unidos, que refleja el crecimiento del apoyo republicano a Donald Trump y el descenso de la preferencia demócrata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esa tendencia muestra signos de desgaste. De acuerdo con una encuesta de UnidosUS publicada en mayo, uno de cada 4 latinos que votó por Trump en 2024 no volvería a hacerlo. Los sondeos también indican que la mayoría desaprueba la gestión del gobierno en materia de costo de vida y aplicación de las leyes migratorias.

Según un sondeo de CBS News difundido el jueves, el 48% de los votantes latinos prefiere que los demócratas controlen el Congreso el próximo año, frente al 34% que se inclina por los republicanos y un 10% al que le resulta indiferente. Aun así, los demócratas lideraron entre los latinos por márgenes más amplios en ciclos anteriores: obtuvieron el 60% en las legislativas de 2022 y el 69% en las de 2018.

Contexto y voces de la comunidad

Los republicanos también disputan ese electorado. LIBRE Action, vinculada a la red de centro-derecha de los Koch, ya inició campañas en Ohio, Carolina del Norte, Florida y Wisconsin.

La representante por Míchigan Lisa McClain, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, recorrió el sur de Florida con el argumento de que el Grand Old Party (GOP) tiene políticas económicas más favorables para los pequeños empresarios hispanos que la inmigración no es el único tema que define al votante latino.

Murguía, de UnidosUS, coincide en ese punto. Según recogió CBS News, la dirigente enumeró las prioridades de su comunidad: “El acceso a la salud, a la vivienda, los precios asequibles, la economía, la inflación, el empleo. Las recientes acciones migratorias han generado preocupación, pero es la combinación de temas cotidianos lo que lleva a nuestra comunidad a las urnas”.

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