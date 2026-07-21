El Mundial 2026 deja un impacto de USD 20.000 millones en Estados Unidos: bares, hoteles y consumo récord en las ciudades sede

El Mundial 2026 aportó USD 20.000 millones a la economía de Estados Unidos, según un informe basado en datos de Bank of America (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

El Mundial 2026 habría generado un impacto de USD 20.000 en la economía de Estados Unidos, según estimaciones de Bank of America

El efecto se extendió más allá de los estadios y empujó el mayor avance del gasto de los consumidores desde comienzos de 2022.

Las cifras más visibles se observaron en las ciudades sede. De acuerdo con el Comité Organizador de Nueva York/Nueva Jersey, los aficionados gastaron USD 1.200 millones solo en junio, con un impacto económico total de USD 2.100 millones y una recaudación fiscal de USD 228 millones en ese mismo período.

PUBLICIDAD

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America, afirmó que la mitad de los USD 40.000 millones de nueva actividad económica generada por el torneo se canalizó hacia Estados Unidos.

El banco, que sigue el comportamiento de 70 millones de clientes que gastan más de USD 400.000 millones al mes, registró un alza interanual de entre 5% y 6% en el consumo.

PUBLICIDAD

El aumento del consumo por el Mundial 2026 convivió con una desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos, donde el sector de ocio y hospitalidad perdió 61.000 empleos en junio (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

“Cuando miramos ciudades sede como Kansas City, podemos ver que la tasa de crecimiento del gasto es más rápida que en otras ciudades”, afirmó Moynihan.

“Está teniendo este impacto económico sobre el terreno, y ese gasto va a lo que llamamos locales físicos: bares y restaurantes y cosas así, no necesariamente solo a la gente dentro del estadio”, agregó.

PUBLICIDAD

Consumo, turismo y hotelería durante el torneo

Los economistas del banco detectaron que el gasto total con tarjetas de crédito y débito subió 6,3% interanual en junio, o 5,6% si se excluye la gasolina. La publicación sostuvo que fue el ritmo de consumo más acelerado en más de cuatro años.

Los datos oficiales mostraron una tendencia similar. Según la Oficina del Censo, las ventas minoristas y de servicios de comida en Estados Unidos crecieron 6,7% frente a junio del año anterior, encadenaron su quinto avance mensual consecutivo y en el segundo trimestre quedaron 6,4% por encima de 2025.

PUBLICIDAD

En los rubros más expuestos a la llegada de hinchas, el gasto en bares y restaurantes avanzó 3,8% interanual. El informe también mostró crecimiento de dos dígitos en viajes aéreos y ocio, una suba de 7% en indumentaria y de 5% en mercancías generales.

Bank of America señaló que la mitad de los USD 40.000 millones de nueva actividad económica del Mundial 2026 se canalizó hacia Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

El impulso también se reflejó en la geografía del consumo. El gasto en restaurantes físicos en ciudades anfitrionas aumentó dos puntos porcentuales durante las primeras semanas del torneo, mientras que en ciudades no sede permaneció casi sin cambios, con los consumidores de menores ingresos como uno de los principales motores del avance.

PUBLICIDAD

Los hoteles concentraron parte del auge por precio más que por volumen. Según datos de CoStar Group, Kansas City registró un salto cercano al 90% en ingresos por habitación, mientras que San Francisco alcanzó un aumento de 55%.

Victor Matheson, profesor de economía del deporte en el College of the Holy Cross, explicó por qué el efecto podía ser más intenso en ciertos mercados: “En Kansas City, eso va a dominar rápidamente el mercado”.

PUBLICIDAD

“Es probable que haya aumentos mayores en los precios hoteleros porque se llega a restricciones de capacidad mucho más rápido”.

Desigualdad entre sedes y señales mixtas en el mercado laboral

El Mundial 2026 impulsó el gasto en bares, restaurantes, viajes aéreos, ocio e indumentaria en las ciudades sede de Estados Unidos (REUTERS/Carolina Herrera)

Matheson sostuvo que la magnitud del beneficio dependió en buena medida del sorteo del torneo. Mientras Boston estuvo “invadida por escoceses que nos dejaban sin cerveza”, señaló que un partido de fase de grupos como Austria contra Argelia en Kansas City probablemente dependió mucho más de la asistencia local, porque esos países suelen llevar menos aficionados viajeros a América del Norte.

PUBLICIDAD

El reporte de Bank of America además no incluyó el gasto de visitantes extranjeros, por lo que el impacto total sería mayor al contabilizado por el banco.

Esa omisión amplió la distancia entre la medición financiera y el efecto económico completo del torneo compartido por Estados Unidos, México y Canadá.

El auge del consumo convivió con una desaceleración más amplia del mercado laboral. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los empleadores sumaron 57.000 puestos en junio, por debajo de las previsiones, y el sector de ocio y hospitalidad perdió 61.000 empleos por una contratación estacional débil.

PUBLICIDAD

Ese resultado debilitó pronósticos previos, entre ellos una estimación de Goldman Sachs que calculaba un impulso de 40.000 empleos asociado al Mundial.

El gasto con tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos subió 6,3% interanual en junio durante el Mundial 2026, el mayor ritmo en más de cuatro años (REUTERS/Angelina Katsanis)

Aun así, los trabajadores de menores ingresos que cambiaron de empleo obtuvieron aumentos salariales de alrededor de 12%, de acuerdo con los datos de depósitos del banco, y su gasto con tarjeta subió 4,8% frente al año anterior.

El torneo se disputó entre el 11 de junio y la final del domingo, en la que España venció 1-0 a Argentina.

Las 16 ciudades sede repartidas entre los tres países ya alimentan nuevas ambiciones: Boston evalúa postularse para el Mundial femenino de 2031 y el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a presentar una candidatura en los próximos años.