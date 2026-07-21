Estados Unidos

El Mundial 2026 deja un impacto de USD 20.000 millones en Estados Unidos: bares, hoteles y consumo récord en las ciudades sede

Un informe con datos de Bank of America atribuyó al torneo la mitad de 40.000 millones de actividad nueva y registró en junio una suba interanual de 6,3% en pagos con tarjeta, el mayor ritmo desde inicios de 2022

Guardar
Google icon
El Mundial 2026 aportó USD 20.000 millones a la economía de Estados Unidos, según un informe basado en datos de Bank of America (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
El Mundial 2026 aportó USD 20.000 millones a la economía de Estados Unidos, según un informe basado en datos de Bank of America (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

El Mundial 2026 habría generado un impacto de USD 20.000 en la economía de Estados Unidos, según estimaciones de Bank of America

El efecto se extendió más allá de los estadios y empujó el mayor avance del gasto de los consumidores desde comienzos de 2022.

Las cifras más visibles se observaron en las ciudades sede. De acuerdo con el Comité Organizador de Nueva York/Nueva Jersey, los aficionados gastaron USD 1.200 millones solo en junio, con un impacto económico total de USD 2.100 millones y una recaudación fiscal de USD 228 millones en ese mismo período.

PUBLICIDAD

Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America, afirmó que la mitad de los USD 40.000 millones de nueva actividad económica generada por el torneo se canalizó hacia Estados Unidos.

El banco, que sigue el comportamiento de 70 millones de clientes que gastan más de USD 400.000 millones al mes, registró un alza interanual de entre 5% y 6% en el consumo.

PUBLICIDAD

Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
El aumento del consumo por el Mundial 2026 convivió con una desaceleración del mercado laboral en Estados Unidos, donde el sector de ocio y hospitalidad perdió 61.000 empleos en junio (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Cuando miramos ciudades sede como Kansas City, podemos ver que la tasa de crecimiento del gasto es más rápida que en otras ciudades”, afirmó Moynihan.

“Está teniendo este impacto económico sobre el terreno, y ese gasto va a lo que llamamos locales físicos: bares y restaurantes y cosas así, no necesariamente solo a la gente dentro del estadio”, agregó.

Consumo, turismo y hotelería durante el torneo

Los economistas del banco detectaron que el gasto total con tarjetas de crédito y débito subió 6,3% interanual en junio, o 5,6% si se excluye la gasolina. La publicación sostuvo que fue el ritmo de consumo más acelerado en más de cuatro años.

Los datos oficiales mostraron una tendencia similar. Según la Oficina del Censo, las ventas minoristas y de servicios de comida en Estados Unidos crecieron 6,7% frente a junio del año anterior, encadenaron su quinto avance mensual consecutivo y en el segundo trimestre quedaron 6,4% por encima de 2025.

En los rubros más expuestos a la llegada de hinchas, el gasto en bares y restaurantes avanzó 3,8% interanual. El informe también mostró crecimiento de dos dígitos en viajes aéreos y ocio, una suba de 7% en indumentaria y de 5% en mercancías generales.

Bank of America señaló que la mitad de los USD 40.000 millones de nueva actividad económica del Mundial 2026 se canalizó hacia Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
Bank of America señaló que la mitad de los USD 40.000 millones de nueva actividad económica del Mundial 2026 se canalizó hacia Estados Unidos (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

El impulso también se reflejó en la geografía del consumo. El gasto en restaurantes físicos en ciudades anfitrionas aumentó dos puntos porcentuales durante las primeras semanas del torneo, mientras que en ciudades no sede permaneció casi sin cambios, con los consumidores de menores ingresos como uno de los principales motores del avance.

Los hoteles concentraron parte del auge por precio más que por volumen. Según datos de CoStar Group, Kansas City registró un salto cercano al 90% en ingresos por habitación, mientras que San Francisco alcanzó un aumento de 55%.

Victor Matheson, profesor de economía del deporte en el College of the Holy Cross, explicó por qué el efecto podía ser más intenso en ciertos mercados: “En Kansas City, eso va a dominar rápidamente el mercado”.

“Es probable que haya aumentos mayores en los precios hoteleros porque se llega a restricciones de capacidad mucho más rápido”.

Desigualdad entre sedes y señales mixtas en el mercado laboral

El Mundial 2026 impulsó el gasto en bares, restaurantes, viajes aéreos, ocio e indumentaria en las ciudades sede de Estados Unidos (REUTERS/Carolina Herrera)
El Mundial 2026 impulsó el gasto en bares, restaurantes, viajes aéreos, ocio e indumentaria en las ciudades sede de Estados Unidos (REUTERS/Carolina Herrera)

Matheson sostuvo que la magnitud del beneficio dependió en buena medida del sorteo del torneo. Mientras Boston estuvo “invadida por escoceses que nos dejaban sin cerveza”, señaló que un partido de fase de grupos como Austria contra Argelia en Kansas City probablemente dependió mucho más de la asistencia local, porque esos países suelen llevar menos aficionados viajeros a América del Norte.

El reporte de Bank of America además no incluyó el gasto de visitantes extranjeros, por lo que el impacto total sería mayor al contabilizado por el banco.

Esa omisión amplió la distancia entre la medición financiera y el efecto económico completo del torneo compartido por Estados Unidos, México y Canadá.

El auge del consumo convivió con una desaceleración más amplia del mercado laboral. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, los empleadores sumaron 57.000 puestos en junio, por debajo de las previsiones, y el sector de ocio y hospitalidad perdió 61.000 empleos por una contratación estacional débil.

Ese resultado debilitó pronósticos previos, entre ellos una estimación de Goldman Sachs que calculaba un impulso de 40.000 empleos asociado al Mundial.

El gasto con tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos subió 6,3% interanual en junio durante el Mundial 2026, el mayor ritmo en más de cuatro años (REUTERS/Angelina Katsanis)
El gasto con tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos subió 6,3% interanual en junio durante el Mundial 2026, el mayor ritmo en más de cuatro años (REUTERS/Angelina Katsanis)

Aun así, los trabajadores de menores ingresos que cambiaron de empleo obtuvieron aumentos salariales de alrededor de 12%, de acuerdo con los datos de depósitos del banco, y su gasto con tarjeta subió 4,8% frente al año anterior.

El torneo se disputó entre el 11 de junio y la final del domingo, en la que España venció 1-0 a Argentina.

Las 16 ciudades sede repartidas entre los tres países ya alimentan nuevas ambiciones: Boston evalúa postularse para el Mundial femenino de 2031 y el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a presentar una candidatura en los próximos años.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMundial 2026Estados UnidosActividad económicaTurismoNueva YorkKansas CityBostonNueva Jersey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a UC San Diego de favorecer a los aspirantes negros e hispanos

Una investigación federal de cuatro meses sostiene que la Escuela de Medicina utilizó “criterios subjetivos neutrales en cuanto a la raza” para favorecer a “minorías subrepresentadas”

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a UC San Diego de favorecer a los aspirantes negros e hispanos

La Corte Suprema de EE. UU. revisa el caso de un piloto al que le incautaron su avioneta por un pack de cervezas

Kenneth Jouppi fue condenado por una falta vinculada a la importación y sostiene que la bebida era de un pasajero. Alaska defiende la medida por el impacto del contrabando en comunidades aisladas sin rutas

La Corte Suprema de EE. UU. revisa el caso de un piloto al que le incautaron su avioneta por un pack de cervezas

Los legisladores quieren prohibir las llamadas telefónicas durante los vuelos: ¿Deberían permitirse alguna vez?

Una propuesta bipartidista busca impedir las conversaciones por Wi Fi en aviones, mientras el sindicato de tripulantes advierte por seguridad y convivencia ante conexiones más rápidas y la expansión de la red

Los legisladores quieren prohibir las llamadas telefónicas durante los vuelos: ¿Deberían permitirse alguna vez?

Las acciones de Wall Street repuntaron impulsadas por los semiconductores y los resultados corporativos

Los principales índices de Estados Unidos avanzaron pese a las tensiones en Oriente Medio y a los aranceles de la administración Trump a importaciones canadienses, con el S&P 500 al alza del 0,86% en la sesión

Las acciones de Wall Street repuntaron impulsadas por los semiconductores y los resultados corporativos

La primera casa en Estados Unidos cuesta 34% más que antes de la pandemia y la edad del comprador inicial llegó a los 40 años

El valor medio del segmento de entrada trepó de USD 256.000 a 344.000 entre 2019 y 2026, y el umbral de ingresos para calificar a una hipoteca saltó de 43.000 a 78.000, según estimaciones del mercado

La primera casa en Estados Unidos cuesta 34% más que antes de la pandemia y la edad del comprador inicial llegó a los 40 años

TECNO

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

Fundador de Twitter crea su propio Slack donde pueden participar humanos y agentes de IA

Apple vs. Samsung: ahora la competencia es financiera, así es la Galaxy Card

Crean robots que piensan y actúan para ayudar a personas en hogares y hospitales

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Estos son los juegos confirmados de Xbox Game Pass para la segunda mitad de julio

ENTRETENIMIENTO

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

La increíble coincidencia que reunió a fans de The Beatles con Paul McCartney y Ringo Starr durante un recorrido turístico

164 dientes en joyas y frascos por toda la casa: la curiosa tradición de Kesha con sus fans

“El diario de la princesa 3” toma impulso: nueva directora, autora emocionada y Anne Hathaway con la mira puesta en Genovia

‘Backrooms’: donde ver en streaming la película de terror que nació en las redes sociales

Dunesday: la fecha en la que ‘Avengers’ y ‘Dune’ se enfrentarán por la taquilla en 2026

MUNDO

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio

El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio

Trump levantó la prohibición para volar a Líbano que Reagan impuso hace cuatro décadas

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Francia aprobó la ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

La policía india arrestó a Rahul Gandhi tras pedir la renuncia de Modi en las protestas del movimiento Cucaracha