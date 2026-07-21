“El diario de la princesa 3” toma impulso: nueva directora, autora emocionada y Anne Hathaway con la mira puesta en Genovia

Anne Hathaway confirmó que seguirá en El diario de la princesa 3 con su papel de Mia Thermopolis - (Captura de video)

La producción de “El diario de la princesa 3” mantiene en vilo a los seguidores de la franquicia y avanza con novedades relevantes: Anne Hathaway confirmó que sigue ligada al proyecto en el papel de Mia Thermopolis y la autora de la saga, Meg Cabot, expresó su respaldo total al guion más reciente. El desarrollo de la película atraviesa una nueva etapa tras la reescritura del libreto, mientras Disney apuesta por una dirección renovada bajo la conducción de Adele Lim.

Durante una entrevista con SiriusXM’s Radio Andy, Hathaway explicó que el equipo creativo halló una nueva perspectiva para la historia y, por ello, decidió comenzar de cero con el guion. La actriz, de 43 años, identificó este avance como un punto de inflexión para el proyecto: “Creo que tuvimos un avance con la historia. El guion en el que trabajábamos debió reiniciarse sobre esta nueva base, lo que no es la actualización que muchos esperaban, pero todos sentimos que esta será la definitiva”, afirmó. La intérprete también mencionó que su embarazo reciente influye en la falta de fechas concretas para el inicio de rodaje o el estreno.

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La saga fílmica, inspirada en los libros de Cabot, narra el descubrimiento de la identidad real de Mia como heredera del trono en el reino ficticio de Genovia. La primera película, estrenada en 2001, supuso el debut estelar de Hathaway en Hollywood, acompañada por Julie Andrews en el rol de la reina Clarisse. Tres años después llegó la segunda entrega, “Royal Engagement”, que reunió al elenco original, incluido Héctor Elizondo como Joe y Heather Matarazzo como Lilly, bajo la dirección de Garry Marshall. El cineasta falleció en 2016, dejando un legado asociado a la franquicia.

El diario de la princesa 3 reinició su guion tras un cambio de enfoque en la historia, según explicó Anne Hathaway - (Disney)

En 2024 se sumó Adele Lim como directora y Flora Greeson como guionista. Debra Martin Chase, productora de las dos primeras entregas, reiteró a People en junio que el proyecto sigue en pie y que Disney mantiene la intención de concretar la tercera parte: “Esperamos estar rodando este año. Estamos convencidos de que saldrá adelante y la reacción de la gente nos impulsa cada vez que hay novedades”, expresó.

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Por su parte, Meg Cabot compartió en The Hollywood Reporter que el guion que leyó recientemente es su favorito entre todas las versiones, y que prefirió dejar de recibir borradores para no arriesgarse a revelar detalles accidentales: “Leí un guion y fue increíble. Les dije que no me enviaran más, porque me encanta demasiado”, sostuvo. Cabot subrayó que el texto incorpora elementos propios de sus novelas y descartó la posibilidad de una precuela. Confirmó, además, que la película será estrenada en cines y que participa en la producción ejecutiva.

Disney impulsa El diario de la princesa 3 con Adele Lim como directora y Flora Greeson como guionista - (Captura de video)

La autora también se refirió a la relación entre los libros y las películas, señalando que existen diferencias notables, pero ambas versiones mantienen su atractivo. Una de las preguntas más frecuentes de los seguidores es si Mia terminará junto a Michael o Nicholas, a lo que Cabot respondió: “Tendrán que esperar para ver”.

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Hasta el momento, Anne Hathaway es la única integrante del elenco confirmada oficialmente. Julie Andrews manifestó en 2024 que estaría “muy feliz” de regresar, aunque aclaró que no prevé su participación. El desenlace de la segunda entrega dejó abierta la posibilidad de explorar nuevos caminos narrativos, con Mia convertida en reina tras persuadir al parlamento de que podía asumir el trono sin casarse y con una relación incipiente con Nicholas Devereaux, interpretado por Chris Pine.

La autora Meg Cabot confirmó que El diario de la princesa 3 tendrá estreno en cines y que participa como productora ejecutiva

La franquicia originada en las novelas de Cabot abarca 12 libros y recientemente incorporó una adaptación en formato de novela gráfica, lanzada en coincidencia con la entrevista en The Hollywood Reporter. En declaraciones recogidas por People, Cabot recordó cómo el éxito de la saga traspasó generaciones y compartió anécdotas sobre la recepción de los libros, cuyo contenido resulta más maduro que el de las películas: “La película es apta para todo público, y los libros tienen besos con lengua”, relató.

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Por ahora, “El diario de la princesa 3” no cuenta con fecha de estreno ni sinopsis oficial. El equipo creativo se mantiene enfocado en afinar los detalles para continuar una historia que lleva más de dos décadas conectando con el público de distintas edades. El lanzamiento en cines sigue siendo el objetivo, de acuerdo con los últimos comunicados de la autora.