Las primeras cifras moderan las expectativas económicas del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

Las primeras cifras del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey moderan las expectativas económicas que había proyectado el comité organizador (IMAGN IMAGES vía Reuters/Jon Durr)

La Copa Mundial de la FIFA dejó en la región de Nueva York una actividad económica visible, pero menor a la que prometieron sus impulsores.

Mientras el comité organizador sostuvo, al cierre del torneo, que iba camino de superar las expectativas, los primeros datos sobre hoteles, transporte, alquileres y gasto público muestran un impacto desigual y reabren una pregunta central: cuánto ganaron realmente la ciudad y Nueva Jersey frente al costo para los contribuyentes.

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Según The New York Times, diario estadounidense, el comité había proyectado 1.2 millones de visitantes y USD 3.300 millones en actividad económica vinculada al torneo. Tras la competencia, informó que más de 640.000 aficionados asistieron a los partidos jugados en el MetLife Stadium y que solo los primeros cinco encuentros habían generado USD 1.200 millones en gasto directo y USD 2.100 millones de impacto económico total.

Ese contraste entre previsiones y cifras parciales alimentó lecturas divergentes. El exalcalde de Jersey City Steven Fulop, actual presidente de Partnership for New York City, organización empresarial de Nueva York, dijo a The New York Times que “no cabe duda de que existe un impacto económico positivo, pero las proyecciones eran demasiado ambiciosas”.

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Uno de los sectores que más esperaba beneficiarse era el hotelero. La Asociación Hotelera de la Ciudad de Nueva York calculó que los establecimientos de la ciudad obtendrían entre USD 100 y 150 millones en ingresos adicionales durante el torneo frente al mismo período del año anterior, muy por debajo de su propia previsión inicial de entre USD 250 y 300 millones.

Aun con esa diferencia, la suba no fue homogénea. De acuerdo con la oficina de la gobernadora, los ingresos por habitaciones en la ciudad de Nueva York crecieron 21% entre el ocho de junio y el cuatro de julio. En Mid-Hudson el aumento fue de 18% y en Long Island de 24%.

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Del otro lado del río Hudson, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey informó un aumento de más de USD 40 millones en ingresos hoteleros durante el torneo.

En los alquileres de corto plazo, la concentración fue todavía más marcada: según AirDNA, la demanda de alquileres temporarios en la ciudad de Nueva York cayó hasta 8% interanual durante los partidos previos a la final, mientras que en Jersey City y Newark aumentó hasta 24%. Para la final, el alza escaló 37% en esas dos ciudades, frente a un avance de 3% en Nueva York.

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Hoteles, alquileres temporarios y turismo: subas selectivas y un desvío hacia Nueva Jersey

Los hoteles de Nueva York y Nueva Jersey registraron subas selectivas, con ingresos adicionales por debajo de las previsiones iniciales del sector hotelero (IMAGN IMAGES vía Reuters/Vincent Carchietta)

En el espacio público también hubo señales de mayor circulación. La Times Square Alliance registró, entre mediados de junio y mediados de julio, un promedio de 254.400 peatones diarios, 7% más que en igual período del año anterior, con un pico de 305.300 personas en un solo día.

Esa afluencia, sin embargo, no se tradujo de la misma manera en todos los rubros. Ben Gollan, guía de recorridos a pie por sandwicherías, contó al medio que hubo reservas de turistas extranjeros, pero menos interés en actividades ajenas al torneo. “No tuvimos el mismo auge que otras categorías, como los bares deportivos. Estuvo bien, pero definitivamente no tan bien como todos esperábamos”.

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También hubo decepción en tiendas de recuerdos cerca de Times Square. MD Masum, encargado de un comercio en la Octava Avenida y la Calle 38 Oeste, afirmó que la racha de los Knicks en junio había sido mejor para las ventas y que “los recuerdos del Mundial no se están vendiendo”.

Bares, cerveza y transporte: un impulso de consumo con fricciones en la movilidad

Los bares y restaurantes captaron parte del consumo del Mundial, mientras las ventas de cerveza subieron 14% en el mercado de Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Amanda Perobelli)

Los bares y restaurantes sí captaron parte del movimiento. En el Joyce Public House de Manhattan, conocido por atraer a hinchas de la selección argentina, su propietario Tony Colbert dijo que en los partidos de Argentina debían rechazar clientes y que incluso en jornadas sin ese equipo el flujo se mantenía alto.

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El Beer Institute informó que, a comienzos de julio, las ventas de cerveza en locales del mercado de Nueva York y Nueva Jersey habían subido 14% respecto del año anterior.

Cerca del estadio, los resultados fueron mixtos: Redd’s, en Carlstadt, impulsó su actividad con una carpa para ver partidos y un servicio de traslado al MetLife, mientras que Steve’s Sizzling Steaks registró una caída de 40% en ventas los días de juego.

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Blaze Damiani, dueño de ese restaurante, atribuyó el descenso a las advertencias oficiales sobre posibles embotellamientos. En una declaración conjunta, responsables de transporte y el comité organizador dijeron que esos mensajes formaban parte de un plan de movilidad para reducir la congestión alrededor del estadio.

Tarifas, demoras y capacidad de NJ Transit

NJ Transit elevó la tarifa a USD 98 por viaje de ida y vuelta al MetLife Stadium, transportó menos pasajeros de los previstos y recibió críticas por demoras y accesibilidad (NJ Transit)

El traslado a los partidos terminó siendo más fluido de lo que muchos temían, aunque con cuestionamientos por precio y accesibilidad. NJ Transit cobró USD 98 por un billete de ida y vuelta, frente a los USD 13 anteriores, y transportó entre 22.000 y 26.000 aficionados por encuentro, unas 185.000 entradas en total, con un trayecto promedio de 35 minutos desde Penn Station hasta el estadio.

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Kris Kolluri, presidente de la agencia, defendió el operativo: “Creo que lo hicimos excepcionalmente bien, trasladando a un número récord de personas al ritmo más rápido que hemos visto en la historia de la agencia”. La oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, añadió que un servicio de autobús de USD 20 vendió casi 120.000 boletos.

Pero los planes originales contemplaban hasta 40.000 pasajeros por partido en tren, una meta que no se alcanzó. Eso empujó a más aficionados a ir en automóvil de lo previsto, pese a que el estacionamiento junto al estadio era limitado y arrancaba en USD 225, lo que derivó en congestión vial.

Además, la sección de NJ Transit en Penn Station permaneció cerrada durante varias horas para usuarios habituales en días de partido, y hubo demoras de varias horas durante jornadas de calor intenso. Kolluri reconoció retrasos, pero rechazó que la agencia hubiera privilegiado a los aficionados por encima de los pasajeros cotidianos.

El costo fiscal, la recaudación y el saldo que quedó en disputa

El costo fiscal del Mundial reabrió el debate en Nueva York y Nueva Jersey, con más gasto público, recaudación adicional acotada y dudas sobre el saldo para los contribuyentes (REUTERS/Omar Aziz)

El torneo también disparó otras formas de consumo urbano. Citi Bike registró en junio su mejor mes histórico, con casi 5,5 millones de viajes. Los visitantes nacionales hicieron 179.000 trayectos, 33% más que un año antes, y los internacionales sumaron 72.000, con un alza de 21%.

Uber, socio oficial del comité organizador, informó 42.000 viajes durante los ocho partidos, cerca del doble de lo previsto, además de otros 15.000 pasajeros que usaron un autobús de enlace para volver a Nueva York por USD 29 por asiento.

Tinder, por su parte, reportó un aumento de 35% en visitantes internacionales en la región de Nueva York el día del partido entre Brasil y Marruecos.

También hubo aficionados locales que accedieron a productos y entradas a menor precio. Bruno Borges, diseñador brasileño radicado en Brooklyn, hizo fila durante horas para comprar una camiseta retro de USD 50 y luego dijo que no la vendería ni por USD 1.000. “Se ven increíbles. Dentro de 10 o 15 años, quiero mirar atrás y decir: ‘Ah, eso fue ayer mismo’”.

La discusión más sensible quedó en el frente fiscal. El texto citado por The New York Times señaló que Nueva York y Nueva Jersey esperaban gastar cientos de millones de dólares en apoyo al Mundial, con obras como un nuevo puente peatonal al estadio, operativos de seguridad, eventos de visualización y servicios extra de transporte.

La ciudad de Nueva York gastó USD 138 millones en horas extras policiales en junio, frente a USD 96 millones en junio de 2025, según cifras preliminares de la oficina del contralor. Mark Levine, contralor de la ciudad, estimó que la competencia podría aportar entre USD 26 y 44 millones adicionales en recaudación por impuesto a las ventas.

En Nueva Jersey, NJ Transit deberá justificar el aumento tarifario pese a haber vendido menos boletos de los necesarios para cubrir costos proyectados por USD 31.5 millones asociados al torneo. Kolluri dijo que el balance final no estará listo hasta dentro de tres semanas y sostuvo que el estado está preparado para cubrir cualquier déficit.

la gobernadora Mikie Sherrill afirmó que le habría gustado que el comité organizador recaudara más fondos para compensar los costos del transporte, aunque sostuvo que su prioridad fue garantizar traslados seguros y favorecer a los comercios locales. “Me encantaría pensar que existe un mundo en el que alguien firma un contrato para que la FIFA haga algo de esto, pero no creo que sea realista”, dijo en una entrevista el lunes.

Luís Cabral, profesor de economía de la Universidad de Nueva York, evaluó que los efectos económicos fueron más modestos de lo anunciado.