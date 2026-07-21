Estados Unidos

“El objetivo era yo”: el hombre que sobrevivió al ataque de un bisonte en Yellowstone contó cómo el animal lo lanzó por los aires

Desde un hospital en Bozeman, Carl Isom-McDaniel relató el episodio ocurrido a inicios de julio, cuando un ejemplar aparentemente calmado lo embistió y le dejó el fémur fracturado

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Las imágenes muestran el momento en que el animal embiste a un turista y lo lanza varios metros por el aire cerca de un camino del campamento. La víctima fue hospitalizada.

El reciente ataque de un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone dejó a Carl Isom-McDaniel, de 65 años, con una fractura de fémur y una experiencia que redefine la percepción de la tranquilidad en estos parajes.

El incidente ocurrió a comienzos de julio y fue captado en video mientras el hombre caminaba junto a su nieto a una distancia prudente del animal.

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Desde la cama de un hospital en Bozeman, Montana, Isom-McDaniel relató cómo el animal, que en un inicio parecía calmado, lo embistió sin previo aviso.

“Aunque estaba en el suelo, podría haberme pisoteado. Podría haberme corneado. Podría haber hecho cualquier cosa”, expresó el paciente, señalando el peligro persistente incluso tras la caída.

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La secuencia comenzó cuando una camioneta pickup alteró al bisonte, que primero atacó un grupo de adolescentes y luego, tras revolcarse en el polvo, se dirigió hacia Isom-McDaniel y su nieto, quienes se encontraban fuera del área principal de acampe.

Carl Isom-McDaniel relató desde un hospital de Bozeman, Montana, que el bisonte lo embistió sin previo aviso (Captura CBS News)
Carl Isom-McDaniel relató desde un hospital de Bozeman, Montana, que el bisonte lo embistió sin previo aviso (Captura CBS News)

Ambos respetaron la distancia recomendada por el Servicio de Parques Nacionales, que exige mantener al menos 23 metros de separación con estos animales.

Cómo ocurrió el ataque y qué mostró el video

El hecho generó preocupación entre los visitantes y puso en evidencia los riesgos de la convivencia entre turistas y fauna silvestre durante la temporada de apareamiento, cuando los animales se muestran más agresivos.

Los expertos coinciden en que el aumento de testosterona durante estos meses incrementa la probabilidad de ataques, incluso si se mantiene la distancia adecuada.

Durante el ataque, el bisonte enganchó a Isom-McDaniel con el cuerno y lo lanzó por los aires, provocándole una fractura que, según su médico, dejó su fémur “roto en múltiples pedazos”. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece en recuperación, mientras su nieto resultó ileso.

Testigos del episodio, como Mike MacLeod, actuaron rápidamente para ahuyentar al animal y evitar que continuara el ataque.

Un hombre con jeans y camisa clara vuela por el aire. Detrás, un bisonte levanta polvo. Un contenedor rojo y un vehículo plateado están cerca
Un ataque de bisonte en el Parque Nacional Yellowstone dejó a Carl Isom-McDaniel, de 65 años, con una fractura de fémur (Captura Cowboy State Daily)

“Un grupo de otros hombres se sumó a mí, y logramos alejar al bisonte de la víctima”, relató MacLeod, quien captó parte del suceso en video antes de intervenir en la escena.

Distancias recomendadas y advertencias para visitantes

El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a Isom-McDaniel y su nieto manteniéndose a unos 91 metros del animal.

La guía oficial del parque recomienda observar a los bisontes desde el vehículo si se está a menos de 30 metros, o bien evitar cualquier acercamiento para tomar fotografías.

Isom-McDaniel subrayó en su testimonio que “el bisonte no mostró agresividad ni nada hasta que eligió un objetivo. El objetivo era yo”.

Agregó que fue el aterrizaje tras ser lanzado por el aire, y no el impacto directo del animal, lo que le provocó las lesiones más graves.

La intervención de los visitantes fue clave para evitar consecuencias mayores. Tras el ataque, los servicios de emergencia del parque atendieron rápidamente a la víctima y lo trasladaron al hospital, donde fue sometido a cirugía.

Un bisonte americano reposa en la hierba. Detrás, un hombre con cámara y una joven con teléfono observan. Hay árboles y un contenedor
El Servicio de Parques Nacionales recomienda mantener al menos 23 metros de distancia de los bisontes en Yellowstone (Captura Cowboy State Daily)

Qué dijeron las autoridades y el antecedente del año

Las autoridades del parque informaron que el animal no será sacrificado. Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales sobre el estado más reciente de salud de Isom-McDaniel, pero tanto testigos como médicos destacaron la gravedad de las lesiones y la necesidad de concienciar a los visitantes sobre el comportamiento impredecible de los bisontes.

Este ataque representa el segundo incidente grave con bisontes en Yellowstone en el año, lo que ha generado un debate sobre la seguridad de turistas y la gestión de la fauna en el parque.

Los especialistas recuerdan que, aunque los bisontes parecen tranquilos, pueden alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora y su masa supera los 900 kilos, factores que los convierten en los animales más peligrosos para los visitantes en la zona.

A pesar de la experiencia traumática, Isom-McDaniel advirtió: “Los bisontes se mueven más rápido de lo que podrías imaginar”, recordando así que la precaución debe ser extrema incluso cuando las apariencias sugieren calma.

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