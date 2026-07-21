Estados Unidos

Mamdani impulsa 50 reformas para ayudar a los pequeños negocios de Nueva York con menos multas y trámites más simples

El plan elimina permisos extra y reduce sanciones para comercios y restaurantes, facilitando la apertura y operación en la ciudad

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Un hombre con barba y traje habla desde un podio azul con un escudo, flanqueado por un grupo diverso de personas. Detrás, un telón de fondo de tiendas urbanas con letreros. Delante, una audiencia toma fotografías
Zohran Mamdani anunció en Bronx un paquete de 50 reformas para reducir licencias, trámites y multas que afectan a más de 180.000 pequeños negocios de Nueva York (NYC Mayoral Office)

El alcalde Zohran Mamdani anunció este lunes en Bronx un paquete de reformas para reducir licencias, trámites y multas que afectan a los más de 180.000 pequeños negocios de Nueva York, una red que emplea a un millón de personas y que, según explicó, enfrenta trámites y multas que encarecen abrir y sostener una empresa.

La iniciativa incluye cincuenta reformas orientadas a recortar requisitos, simplificar regulaciones y reducir sanciones que, de acuerdo con la administración, golpean con más fuerza a los comercios de menor escala.

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En ese marco, Mamdani presentó el plan como una estrategia para aliviar cargas administrativas y acelerar procesos vinculados con permisos, inspecciones y cumplimiento de las normas.

La primera medida que la ciudad prevé aplicar es la eliminación inmediata del requisito de aprobación del alcalde para el programa de terrazas en aceras. El plan también incluye rebajas concretas: el registro de equipos de cocina y camiones de comida pasará de USD 110 a USD 0 durante los próximos 12 meses, y el permiso para vender comida en eventos bajará de USD 70 a USD 20.

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Durante la presentación, el alcalde sostuvo que la iniciativa OPEN busca aliviar el papeleo, simplificar regulaciones y difundir la Carta de Derechos de Propietarios de Negocios. “Las pequeñas empresas merecen tener un aliado en el gobierno municipal”, afirmó. Mamdani describió a esos comercios como “el pilar de la economía de Nueva York” y sostuvo que la ciudad les impuso demasiadas trabas para abrir y mantener sus puertas abiertas.

Alcance del paquete y agencias involucradas

Zohran Mamdani sostiene un documento enmarcado. Varias personas sonríen alrededor. Un letrero luminoso con la palabra "NEWSST" es visible al fondo
El paquete involucra a agencias de Salud, Transporte, Bomberos, Edificios y Saneamiento, señaladas por los empresarios por los trámites extensos y las sanciones elevadas (NYC Mayoral Office)

El paquete involucró a agencias como el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, el Departamento de Saneamiento, el Departamento de Salud e Higiene Mental, el Departamento de Transporte, el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Edificios. Esas dependencias suelen ser señaladas por los empresarios por los trámites extensos y las sanciones elevadas.

Del total de cambios, veinticinco están dirigidos a empresas de servicios de alimentación y venta de alimentos; siete, a empresas de transporte; cinco, a otros comercios minoristas; cuatro, a proveedores de cuidado infantil; tres, a empresas industriales y comerciales; dos, a negocios de cuidado personal; tres, a organizaciones sin fines de lucro que gestionan licencias de bingo y juegos de azar; y seis se aplicarán a todas las empresas de la ciudad.

Según se explicó durante la presentación, el objetivo es ajustar reglas y procedimientos en distintos rubros, con foco en sectores que acumulan inspecciones, registros y autorizaciones en paralelo. La administración planteó que la reducción de requisitos busca evitar demoras y costos que se trasladan al inicio de actividades y al sostenimiento diario de los comercios.

Cambios para gastronomía, bodegas y cuidado infantil

Las reformas eliminarán el segundo permiso para que restaurantes vendan helados y quitarán exigencias a vendedores ambulantes de comida y bodegas (Anna Connors/Pool vía REUTERS)
Las reformas eliminarán el segundo permiso para que restaurantes vendan helados y quitarán exigencias a vendedores ambulantes de comida y bodegas (Anna Connors/Pool vía REUTERS)

Entre las medidas para el sector gastronómico figura la eliminación del segundo permiso que hoy necesitan los restaurantes para vender helados y otros postres congelados, pese a que ya cuentan con una autorización general para servir alimentos. También se eliminará la obligación de que los vendedores ambulantes de comida lleven en el carrito una copia impresa del contrato con su centro de abastecimiento.

Las bodegas dejarán de necesitar una licencia específica para vender frutas, flores o refrescos en un puesto instalado afuera del local. En paralelo, la ciudad unificará en un solo cartel las exigencias informativas sobre alergias para evitar que los propietarios deban ajustarse a estándares múltiples y queden expuestos a varias sanciones por la misma materia.

En cuidado infantil, la administración publicará una guía única, en lenguaje sencillo, que reunirá las normas del el Departamento de Salud e Higiene Mental, el Departamento de Edificios y el Departamento de Bomberos.

Para organizaciones sin fines de lucro, el plan prevé eliminar regulaciones obsoletas sobre licencias de bingo y juegos de azar, incluidos límites de premios que quedaron muy por debajo del valor actual de esos eventos de recaudación.

Orden ejecutiva y cambios en la asistencia a nuevos negocios

Hombre de mediana edad apoyado en el mostrador de una tienda, mirando por la ventana con un taxi amarillo afuera y un cartel de 'FOR RENT' reflejado.
Mamdani firmó una orden ejecutiva para crear una estructura permanente de reformas y ampliar NYC Business Express con gestores de casos para nuevos negocios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mamdani firmó además una orden ejecutiva para crear una estructura permanente dedicada a identificar nuevas reformas normativas y modificar la manera en que el gobierno atiende a las pequeñas empresas. La iniciativa fue elaborada por la Oficina del Vicealcalde para la Justicia Económica y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, que organizaron mesas redondas y encuestaron a más de 500 propietarios.

El comisionado del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas, Kenny Minaya, dijo que conoce de primera mano el efecto de la burocracia sobre los comerciantes. “Crecí viendo a mi familia sortear el mismo laberinto al que se enfrentan tantos propietarios de pequeñas empresas: el papeleo, las multas y el desciframiento de las normativas municipales”.

Minaya añadió que, con la ampliación del equipo NYC Business Express, las nuevas empresas tendrán un gestor de casos dedicado para ayudarlas a abrir con mayor rapidez. Ese servicio de atención personalizada asignará a cada nuevo negocio un único responsable que lo acompañará de principio a fin en permisos, licencias, inspecciones y cumplimiento de las normas ante distintas agencias.

La orden también dispone que las agencias municipales trabajen de forma conjunta para contactar de manera proactiva a las pequeñas empresas antes de las inspecciones reglamentarias.

En el área del transporte, la Comisión de Taxis y Limusinas eliminará multas por pérdida de licencias de vehículos y por no realizar un examen antidrogas cuando la licencia se haya extraviado.

Otra de las modificaciones alcanzará a la Health Academy, la única sede presencial de la ciudad donde se dicta el curso obligatorio de seguridad alimentaria para todos los restaurantes, que será trasladada del Upper West Side al 125 de Worth Street.

Además, se ampliarán los plazos de renovación de licencias para operadores de quioscos de prensa, casas de empeño, comerciantes de artículos de segunda mano, empresas de autobuses turísticos, técnicos y vendedores de básculas, y almacenes de depósito.

Reacciones al paquete de reformas

La presidenta del condado de Bronx, Vanessa Gibson, sostuvo que el paquete permitirá a los emprendedores concentrarse en crear empleo, atender a sus comunidades e impulsar la economía local.

“Este paquete de más de 50 reformas normativas, junto con la nueva Orden Ejecutiva para reducir las cargas burocráticas, representa pasos para facilitar la creación, operación y crecimiento de empresas en nuestra ciudad”, dijo.

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