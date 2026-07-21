El Brent cerró por encima de USD 90 por primera vez desde junio

El Brent cerró sobre los USD 90 por primera vez desde junio

Los precios del petróleo cerraron el martes con alzas superiores al 2% ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de un bloqueo al mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, lo que reavivó el temor a interrupciones en el suministro global de crudo.

El barril Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en USD 91,01 en el mercado de futuros de Londres, su primer cierre por encima de los USD 90 desde comienzos de junio. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto avanzó un 2,02% hasta USD 84,91, acumulando su cuarta sesión consecutiva al alza.

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El deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz “aumenta las preocupaciones sobre la seguridad del suministro de petróleo” y genera “incertidumbre” en las perspectivas de los mercados, advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. En los días previos, tres petroleros fueron atacados cerca de Omán en ese paso marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el martes negociaciones a corto plazo con Irán y reiteró amenazas de nuevos ataques, entre ellos contra Pickaxe Mountain, un sitio sospechoso de albergar instalaciones nucleares iraníes. Trump afirmó que Irán “quiere desesperadamente reunirse”, pero que Washington no tiene interés. Teherán rechazó que esté buscando un acercamiento diplomático.

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El barril Brent del mar del Norte para entrega en septiembre cerró en USD 91,01 en el mercado de futuros de Londres

Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, había redirigido parte de sus cargamentos por el mar Rojo como respuesta al bloqueo de Ormuz. Esa alternativa quedó comprometida tras el anuncio hutí de bloquear el tráfico marítimo en esa vía, respaldado por Irán.

La firma de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el martes, por primera vez, dos buques que invirtieron su rumbo en el mar Rojo después de haber cargado crudo saudita en el puerto de Yanbu. Varios otros barcos ya habían modificado sus rutas ante el riesgo de ataques en la zona.

Más allá de Oriente Medio, los mercados también registraron una serie de ataques contra la terminal del Consorcio de Oleoductos del Caspio (CPC) en la costa rusa del mar Negro, infraestructura que transporta la mayor parte del crudo de Kazajistán hacia los mercados internacionales.

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Jay Hatfield, director ejecutivo de Infrastructure Capital Management LLC, estimó que el precio del crudo se mantendrá “en el rango de USD 80 a USD 90, dependiendo del flujo de noticias”. “Si el mar Rojo queda efectivamente cerrado, eso podría llevarnos por encima de los USD 100”, advirtió, aunque aclaró que ese escenario aún no se ha materializado.

(Con información de AFP, EFE y Bloomberg)