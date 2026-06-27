Estados Unidos

El Mundial de 2026 eleva 16,7% el gasto turístico en 11 sedes de Estados Unidos

El Bank of America Institute midió consumos con tarjetas del 10 al 21 de junio en áreas sede y ubicó el mayor empuje en no residentes, por encima del promedio general

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Interior de una tienda de la Copa Mundial 2026. Un hombre de espaldas con camiseta de Messi mira productos. Se ven camisetas, gorras y un trofeo con logo del evento en pantalla
El Mundial de 2026 elevó 16,7% el gasto turístico de los no residentes en las 11 ciudades sede de Estados Unidos (WSVN)

El Mundial de 2026 ya elevó el gasto de los turistas en las 11 ciudades sede de Estados Unidos, con un alza de 16,7% en las dos primeras semanas del torneo, según informó El Diario NY. El movimiento anticipa un impacto económico más amplio sobre hoteles, restaurantes, comercios y pequeños negocios locales durante las tres semanas de competencia que aún restan.

La medición se apoyó en consumo real. Según un informe del Bank of America Institute, que analizó transacciones con tarjetas de crédito y débito en áreas metropolitanas con estadios sede entre el 10 y el 21 de junio, el gasto total subió 6,3% interanual. El impulso principal provino de los visitantes externos, cuya suba de 16,7% se ubicó por encima del promedio.

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El informe Daily Insights del 25 de junio resumió ese arranque con una frase: “El torneo está marcando un gol temprano para las economías de las ciudades sede”.

Qué se sabe del aumento del gasto en las sedes de Estados Unidos

Miami, Los Ángeles y Nueva York/Nueva Jersey integraron el mapa del beneficio económico del Mundial de 2026 en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello)
Miami, Los Ángeles y Nueva York/Nueva Jersey integraron el mapa del beneficio económico del Mundial de 2026 en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello)

El informe del Bank of America Institute se centró en el gasto observado en áreas metropolitanas con estadios sede, a partir de transacciones con tarjetas. En esa ventana, entre el 10 y el 21 de junio, el gasto total subió 6,3% interanual, un crecimiento que quedó explicado por el componente “externo”: los visitantes que no pertenecen al mercado local y que, según el informe, impulsaron una suba de 16,7%.

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El impacto del Mundial no se concentró solo en el día del partido o en el estadio, sino que se extendió a la actividad cotidiana de las ciudades anfitrionas. Cuando el consumo de no residentes impulsa el gasto, el dinero se distribuye entre hotelería, gastronomía, movilidad, compras de ocasión y otros consumos asociados a la previa y al postpartido.

Según El Diario NY, el “mapa del beneficio” incluyó ciudades como Miami, Los Ángeles y Nueva York/Nueva Jersey. También indicó que, en Dallas y Houston, las reservaciones de hotel y aéreas alcanzaron niveles récord en las semanas previas a los partidos de la fase de grupos, con visitantes llegados desde lugares más lejanos y con un gasto por persona más alto.

Proyección global: cuánto dinero moverá el torneo y en qué rubros se concentrará

Un estudio de GoalEconomy, la FIFA y la Organización Mundial del Comercio proyectó que la Copa del Mundo moverá USD 80.100 millones en producción económica global (REUTERS/Brian Snyder)
Un estudio de GoalEconomy, la FIFA y la Organización Mundial del Comercio proyectó que la Copa del Mundo moverá USD 80.100 millones en producción económica global (REUTERS/Brian Snyder)

El efecto no se limitó a las sedes. De acuerdo con un estudio de GoalEconomy en colaboración con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, la Copa del Mundo generará USD 80.100 millones en producción económica global y atraerá a 6,5 millones de asistentes a Canadá, Estados Unidos y México.

De ese flujo, el gasto turístico internacional ascenderá a USD 7.500 millones, de los cuales USD 6.400 millones quedarán en territorio estadounidense, donde se concentran 11 de las 16 sedes. Ese reparto explica por qué el impacto proyectado sobre Estados Unidos aparece como el componente más voluminoso del gasto turístico internacional asociado al torneo.

El mismo estudio detalló cuáles serán los rubros que más captarán ese dinero. En primer lugar, alimentos y alojamiento, con USD 2.400 millones en valor agregado; luego el sector inmobiliario, con USD 1.950 millones; y, en tercer lugar, el comercio minorista, con USD 1.500 millones.

Empleo, retorno social y “efecto legado” después de la final

Vista aérea de un amplio interior con gente, una cancha de fútbol, banderas de países como EE.UU. y México, y pantallas gigantes mostrando un partido
El torneo generará en Estados Unidos el equivalente a 185.000 empleos de tiempo completo y un retorno social de USD 4,03 por cada dólar invertido (American Dram)

Más allá del consumo registrado en las primeras semanas, el borrador también incluyó estimaciones de empleo asociadas al campeonato. En Estados Unidos, las proyecciones atribuyeron al torneo el equivalente a 185.000 puestos de tiempo completo, con una mayor concentración esperada en hotelería, transporte aéreo y servicios.

El mismo estudio sobre impacto económico calculó además un retorno social de USD 4,03 por cada dólar invertido. El documento también proyectó un efecto de legado turístico de 65% en los países anfitriones, un indicador que apuntó a un posible impulso sostenido del consumo más allá de la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

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