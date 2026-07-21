El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a UC San Diego de favorecer a los aspirantes negros e hispanos

Los documentos internos señalan que el personal de admisiones de UC San Diego orientó a más aspirantes negros y latinos hacia la etapa de entrevistas (Captura de video: UC San Diego School of Medicine).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusa a la Universidad de California San Diego (UC San Diego) de favorecer a postulantes negros y latinos en el proceso de admisión a su escuela de Medicina, en detrimento de aspirantes blancos y asiáticos, informó Los Angeles Times.

De acuerdo con Reuters, documentos internos de la escuela muestran que el personal de admisiones utilizó criterios subjetivos, presentados como neutrales en materia racial, para aumentar deliberadamente el ingreso de lo que describió como “minorías subrepresentadas en medicina”, una categoría que incluye a aspirantes negros e hispanos.

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El Departamento de Justicia busca llegar a un acuerdo voluntario con la universidad para modificar el proceso de admisión, pero advirtió que, si no había acuerdo, procedería con una demanda.

Qué sostiene el DOJ sobre el proceso de admisión de Medicina de UC San Diego

La pesquisa federal duró cerca de cuatro meses. En sus conclusiones, la división de derechos civiles sostiene que la escuela violó el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación racial en instituciones que reciben dinero federal, y que además contravino el fallo de la Corte Suprema de 2023 que vetó el uso de la raza en las admisiones universitarias.

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La carta de ocho páginas enviada el lunes al campus afirma que la facultad se apoyó en las respuestas a preguntas sobre “dificultades” personales como un indicador indirecto de la raza.

La acusación federal señala que primero se clasificaba a los postulantes por puntajes y calificaciones, y después se creaban subgrupos de “dificultades” que orientaban a más estudiantes negros y latinos hacia la etapa de entrevistas, precisó Los Angeles Times.

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En los ciclos de admisión 2023-24 y 2024-25, los responsables del proceso podían tener en cuenta la raza de cada aspirante al decidir a quién entrevistar. Para probarlo, el departamento citó correos internos entregados por la propia universidad durante la revisión, en los que el director de admisiones recomendó elegir candidatos con puntajes más bajos para matricular a más alumnos de grupos subrepresentados.

En un correo de junio de 2023, el director escribió que “recomendaría que seleccionemos deliberadamente a algunos estudiantes del Grupo C”, un nivel de menor puntuación.

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El Departamento de Justicia afirmó que UC San Diego usó preguntas sobre dificultades personales como indicador indirecto de la raza en el proceso de admisión (REUTERS/Marco Bello).

El análisis de datos de la escuela concluyó que la tasa de admisión de solicitantes negros fue más del doble que la de los aspirantes blancos durante tres años consecutivos. En la cohorte que ingresó en 2023, la tasa de admisión de postulantes negros fue de 6,18%, frente al 2,45% de los blancos.

La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon dijo en una declaración citada por Los Angeles Times: “En lugar de basarse en los puntajes del MCAT o el promedio de calificaciones, el proceso de solicitud encubierto de UC San Diego juzgó ilegalmente a los solicitantes de admisión en función de su raza. Los flagrantes esfuerzos de la universidad por priorizar la raza son ilegales y pondremos fin a estas prácticas”.

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Desde UC San Diego, voceros confirmaron que revisaban el informe federal y afirmaron que todos los postulantes “deben cumplir con estrictos requisitos académicos, un requisito”. La universidad subrayó su compromiso con el cumplimiento de la ley federal y manifestó disposición para dialogar con el gobierno.

Los datos de UC San Diego revelaron que la tasa de admisión de solicitantes negros duplicó a la de aspirantes blancos durante tres años consecutivos (REUTERS/Dado Ruvic).

Otras universidades en la mira del Departamento de Justicia

La acusación contra UC San Diego se sumó a una serie de investigaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump sobre el uso de criterios raciales en la educación superior.

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En meses recientes, el DOJ citó hallazgos similares en las escuelas de Medicina de las universidades de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Stanford y UC Davis, así como en Universidad de Yale y la Universidad Estatal de Ohio. Todas las instituciones negaron haber incurrido en prácticas discriminatorias y defendieron la rigurosidad de sus procesos de admisión.

Las acciones del gobierno federal también alcanzaron a universidades por temas como protestas propalestinas, iniciativas de diversidad, políticas hacia personas transgénero y programas vinculados al clima.

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