La Corte Suprema de EE. UU. revisa el caso de un piloto al que le incautaron su avioneta por un pack de cervezas

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará el caso de Kenneth Jouppi, el piloto de 82 años cuya avioneta fue confiscada por transportar cerveza a Beaver, Alaska (Kenneth J. Jouppi)

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió analizar el caso de Kenneth Jouppi, un piloto de 82 años cuya avioneta fue confiscada tras descubrirse que transportaba cerveza a Beaver, una aldea remota de Alaska donde rige la prohibición de alcohol. El fallo podría redefinir los límites de las confiscaciones estatales y locales en todo el país.

La incautación de la avioneta, valorada en unos USD 95.000, se produjo tras el hallazgo de un paquete de seis cervezas, según alegan las autoridades.

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Jouppi fue condenado por un delito menor relacionado con la importación de alcohol, aunque sostuvo que la bebida pertenecía a un pasajero y que la mayor parte del cargamento estaba oculta. La policía, en cambio, expuso que parte del alcohol era visible y cuestionó la versión que planteó el piloto.

El caso de este piloto reavivó el debate sobre el alcance de la Octava Enmienda, que prohíbe la imposición de multas excesivas.

Kenneth Jouppi fue condenado por un delito menor vinculado a la importación de alcohol, aunque sostuvo que la cerveza pertenecía a un pasajero y que parte del cargamento estaba oculta (@Vitamvivere)

Sam Gedge, abogado del Institute for Justice, argumentó que “la cláusula constitucional sobre multas excesivas fue concebida para casos como este”, y subrayó que es “vital que la Corte Suprema deje claro que dicha cláusula constituye un freno efectivo contra los abusos de poder del Estado”.

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La disputa por la proporcionalidad de las sanciones

Jouppi insistió en que la confiscación de su aeronave por transportar una cantidad limitada de alcohol es desproporcionada respecto a la infracción cometida.

El piloto aseguró que su lucha de más de una década tiene como propósito “garantizar que la Carta de Derechos tenga un significado real a la hora de protegernos frente a los excesos gubernamentales”.

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El Estado de Alaska, por su parte, argumentó que la importación ilegal de alcohol plantea retos únicos en comunidades remotas sin acceso por carretera.

Las autoridades explicaron ante la Corte Suprema que la legislación estatal permite confiscar cualquier avión utilizado para introducir alcohol en estas zonas, donde la venta y la posesión están prohibidas desde hace más de veinte años.

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La confiscación de la avioneta valuada en USD 95.000 se produjo tras el hallazgo de un paquete de seis cervezas en un vuelo hacia una aldea de Alaska con prohibición de alcohol (@Vitamvivere)

La aldea de Beaver, que cuenta con menos de cien habitantes, es una de las muchas comunidades donde la prohibición sigue vigente.

Dado que gran parte de Alaska solo es accesible por vía aérea, los legisladores optaron por endurecer las sanciones para combatir el tráfico de alcohol y sus consecuencias sociales.

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El contexto nacional y precedentes recientes

El caso de Jouppi llegó en un momento en el que la Corte Suprema eludió pronunciarse sobre los límites precisos de la prohibición de multas excesivas.

Hace pocas semanas, el tribunal permitió que una familia de Michigan siguiera impugnando la venta forzosa de su vivienda en subasta pública, tras un embargo que superó ampliamente la deuda original. No obstante, el fallo evitó abordar las cuestiones constitucionales de fondo.

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Organizaciones como el Instituto Cato esperan que la Corte aproveche el caso de Alaska para fijar límites claros a la confiscación de bienes, y señalaron que “se han generado miles de millones de dólares para el gobierno mediante confiscaciones civiles y penales”.

El grupo advirtió que los altos costos y la lentitud de los procesos judiciales dificultan que los ciudadanos puedan defenderse eficazmente frente a estas medidas.

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Está previsto que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche los argumentos orales a finales de este año o principios del próximo.

El caso reavivó el debate sobre la Octava Enmienda y sobre si la confiscación de bienes puede constituir una multa excesiva en Estados Unidos (X)

El fallo podría conocerse recién durante el verano siguiente, en una decisión que se anticipa como relevante para la interpretación de la Octava Enmienda en todo el país.

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Qué está en juego con las confiscaciones y la Octava Enmienda

La discusión de fondo gira en torno a si la incautación de un bien de alto valor puede funcionar, en la práctica, como una multa excesiva cuando la conducta sancionada es un delito menor y el objeto del caso es una cantidad limitada de alcohol.

En términos jurídicos, el análisis suele concentrarse en la proporcionalidad entre la infracción y el castigo, y en la posibilidad de que una confiscación se transforme en un mecanismo punitivo con impacto mayor que las sanciones económicas previstas para el delito.

En ese marco, el expediente también expone el alcance de las normas estatales y locales que habilitan la confiscación de bienes utilizados para cometer ciertas infracciones.

Según lo planteado en el caso, la discusión no se limita a la existencia de una prohibición de alcohol en una comunidad remota, sino al estándar que debería aplicarse para determinar cuándo una medida de ese tipo constituye un exceso.

El fallo, por lo tanto, podría influir en cómo se evalúan futuras confiscaciones —civiles o penales— y en qué parámetros se usan para definir si una sanción se ajusta a la Octava Enmienda.