Estados Unidos

Las áreas metropolitanas de Florida lideran el ranking nacional de las mejores ciudades para iniciar un negocio

El reciente estudio de WalletHub ubicó a Tampa, Orlando, Jacksonville y Miami entre las 10 urbes con mejores condiciones en Estados Unidos para emprender, basándose en indicadores como costes, acceso a capital y supervivencia a cinco años

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Una empresaria sonriente gesticula mientras presenta gráficos y documentos en una mesa a dos colegas en una oficina moderna con vistas a la ciudad
Florida consolida su posición como epicentro del emprendimiento en Estados Unidos, con seis de sus ciudades destacadas entre las preferidas por quienes buscan abrir una empresa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes urbes de Florida encabezan el listado de los mejores destinos en Estados Unidos para iniciar un emprendimiento, según un estudio elaborado por el sitio de análisis financiero WalletHub y difundido por Florida Politics.

El reporte posiciona a Tampa como la mejor ciudad del país para fundar un negocio, gracias a su bajo impuesto corporativo, la elevada disponibilidad de capital y una amplia red de inversores, factores que, de acuerdo con la metodología aplicada, facilitan la supervivencia empresarial en los primeros años. Seis ciudades de Florida figuran entre las 10 principales del ranking 2026, una tendencia que refuerza el atractivo emprendedor del estado.

De acuerdo con Florida Politics, el estudio de WalletHub analizó 100 grandes ciudades estadounidenses a partir de 19 indicadores, incluidos el índice de supervivencia empresarial a cinco años, los costos laborales y el precio del alquiler de oficinas.

Vista aérea de la ciudad de Tampa con rascacielos, edificios residenciales, un complejo cruce de autopistas con tráfico y áreas verdes bajo un cielo azul claro
La ciudad se posiciona en la cima del ranking nacional gracias a un entorno favorable para la creación de nuevos negocios y una sólida red de inversores (Freepik)

En este contexto, Tampa obtuvo una puntuación de 64,15 puntos, situándose a la cabeza del ranking. La clasificación destaca, además, el impacto de la baja carga fiscal y la amplia presencia de inversores en la ciudad, elementos que, según WalletHub, “permiten a las empresas conservar más ingresos y acceder a recursos fundamentales durante sus etapas iniciales”.

Orlando ocupa el segundo puesto en la lista nacional, con un puntaje de 63,74 y el mejor ambiente de negocios del país, de acuerdo con los parámetros del informe.

Jacksonville se ubica en la tercera posición, alcanzando 62,08 puntos, seguida por Hialeah y St. Petersburg, que completan el top cinco. La ciudad de Miami logra ingresar en el décimo lugar, consolidando el predominio floridano en el segmento de grandes metrópolis favorables a la actividad emprendedora, como remarca WalletHub en su publicación anual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio pondera factores como supervivencia empresarial, acceso a financiamiento, costos laborales y oportunidades de crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Top 10 de ciudades para iniciar un negocio en 2026

El estudio de WalletHub presenta el siguiente listado, que concentra a seis ciudades de Florida en las primeras posiciones:

  1. Tampa (Florida)
  2. Orlando (Florida)
  3. Jacksonville (Florida)
  4. Hialeah (Florida)
  5. St. Petersburg (Florida)
  6. Durham (Carolina del Norte)
  7. Raleigh (Carolina del Norte)
  8. Tulsa (Oklahoma)
  9. Oklahoma City (Oklahoma)
  10. Miami (Florida)

Esta tendencia fue resaltada por Live Now Fox y Patch, medios que subrayan el dominio de la región Sun Belt en el ecosistema emprendedor nacional. “Florida, Oklahoma y Carolina del Norte concentran las mejores condiciones para quienes buscan abrir una empresa en Estados Unidos”, señala Live Now Fox en su análisis sobre los resultados de WalletHub.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La lista refleja la fortaleza de la región Sun Belt, donde predominan las urbes del sur y sureste del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metodología y contexto: qué evalúa WalletHub

WalletHub estructura su ranking en tres grandes áreas de análisis: ambiente de negocios, acceso a recursos y costos empresariales. Cada una de ellas se construye a partir de indicadores como la supervivencia empresarial a cinco años, el crecimiento de los ingresos, el número de inversores per cápita, el costo de la mano de obra y el precio del alquiler de oficinas.

Para la edición de 2026, WalletHub utilizó datos oficiales del U.S. Census Bureau, el Bureau of Labor Statistics y la Kauffman Foundation, además de su propia base de análisis financiero.

El informe destaca que Tampa presenta el tercer mejor ambiente de negocios en el país y ocupa el séptimo lugar en acceso a recursos, aunque figura en la posición 37 en costos empresariales.

En tanto, Orlando lidera el subíndice de ambiente de negocios y Jacksonville se sitúa en el cuarto lugar de ese mismo rubro. “Las ciudades floridanas sobresalen por la combinación de impuestos bajos y una alta actividad inversora”, detalla WalletHub.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación combina datos oficiales y privados para comparar el ambiente emprendedor en las principales áreas metropolitanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades con menor desempeño y tendencias históricas

En el extremo opuesto del ranking, Washington D.C. se ubica en el último lugar (100°), precedida por San José (California) y Honolulu (Hawái), como precisa Florida Politics.

Estas posiciones reflejan la dificultad para emprender en grandes ciudades con altos costos operativos y menor disponibilidad de capital para nuevas empresas.

El predominio de Florida en el ranking de WalletHub se suma a los resultados de años previos, en los que el estado ya había destacado tanto en grandes como en pequeñas localidades.

Ocho ciudades floridanas figuraron recientemente entre las 20 mejores para emprender a nivel nacional en estudios específicos sobre pequeñas comunidades, según reportó Florida Politics.

Hombre con camisa azul y corbata se cubre el rostro con las manos en un escritorio lleno de papeles y gráficos. El Capitolio de EE. UU. se ve por la ventana
La capital estadounidense figura en el último puesto del ranking, impactada por altos costos y menor acceso a recursos para nuevos proyectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, la tendencia evidencia el auge de la región Sun Belt, que agrupa a estados del sur y sureste, como Florida, Texas y Oklahoma.

La migración interna de profesionales jóvenes y el atractivo de ciudades con menores barreras de entrada para nuevos negocios contribuyen a modificar el mapa emprendedor de Estados Unidos, de acuerdo con Live Now Fox.

“Tampa, Orlando y Miami se están consolidando como polos de innovación y crecimiento empresarial en la última década”, sintetiza WalletHub en su informe, destacando la solidez del ecosistema floridano para quienes buscan iniciar un emprendimiento.

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