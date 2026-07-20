Estados Unidos

Tensión entre Estados Unidos e Irán dispara la gasolina a USD 4 por galón y golpea el bolsillo de los estadounidenses

El aumento del costo de llenar el tanque afecta a hogares en todo el país, impulsado por la inestabilidad geopolítica y el encarecimiento del crudo, lo que intensifica el impacto en las finanzas familiares y suma tensión al escenario económico nacional

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El incremento en el valor del combustible se refleja en la vida cotidiana de los consumidores estadounidenses, marcando un nuevo punto de presión para la economía doméstica (REUTERS/Andrew Kelly)
El incremento en el valor del combustible se refleja en la vida cotidiana de los consumidores estadounidenses, marcando un nuevo punto de presión para la economía doméstica (REUTERS/Andrew Kelly)

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos volvió a ubicarse en USD 4 por galón, impulsado por una nueva escalada de hostilidades entre Washington y Teherán, así como por el repunte en las cotizaciones internacionales del crudo.

El dato fue reportado por la Federación Estadounidense de Automovilismo (AAA), que monitorea diariamente los valores en las estaciones de servicio de todo el país.

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Según la organización, la cifra representa un incremento relevante respecto al mismo período del año pasado, cuando el promedio se encontraba en USD 3,14. Estos valores fueron confirmados por la agencia Associated Press, que atribuyó el alza a las recientes acciones militares en Medio Oriente y a su impacto en los mercados energéticos globales.

El escenario bélico en la región sigue generando volatilidad en los mercados globales y alimenta la preocupación por el abastecimiento energético (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)
El escenario bélico en la región sigue generando volatilidad en los mercados globales y alimenta la preocupación por el abastecimiento energético (U.S. Central Command/Handout via REUTERS)

Escalada militar y reacción de los mercados

De acuerdo con AP News, los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán reavivaron la volatilidad en el sector energético, generando preocupación en las bolsas internacionales.

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El precio del crudo Brent —referencia global— aumentó 3,2% y cerró la jornada en USD 90,95 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 2,8% y alcanzó los USD 84,04.

Reuters corroboró estas cifras y detalló que el incremento responde, en gran parte, a la incertidumbre sobre la estabilidad en los suministros provenientes del Golfo Pérsico.

Funcionarios del Departamento de Energía de Estados Unidos aseguraron a Bloomberg que la evolución de los precios está siendo monitoreada de forma continua, aunque destacaron que los márgenes de maniobra para controlar el impacto directo en los consumidores resultan limitados cuando se producen alteraciones en la oferta internacional.

Las variaciones en la cotización internacional del petróleo continúan siendo un termómetro clave para los precios que afrontan los automovilistas en Estados Unidos (Europa Press)
Las variaciones en la cotización internacional del petróleo continúan siendo un termómetro clave para los precios que afrontan los automovilistas en Estados Unidos (Europa Press)

Factores internos y desigualdad regional en los precios

La AAA remarcó que el valor informado corresponde a un promedio nacional, por lo que existen diferencias significativas entre los estados.

En lugares como California y Nueva York, los conductores pagan precios considerablemente más altos debido a la combinación de impuestos locales, costos logísticos y regulaciones medioambientales.

Por su parte, en zonas productoras como Texas o Luisiana, el precio suele ubicarse por debajo del promedio nacional. The Wall Street Journal puntualizó que estas variaciones reflejan tanto la proximidad a los centros de refinación como el impacto de políticas estatales.

La organización también recordó que la gasolina superó los USD 4 por galón a fines de marzo, pero luego descendió por debajo de ese umbral en junio, a partir de una moderación en el precio del petróleo crudo.

Esa tendencia bajista se vinculó, según AP News, a un acuerdo interino alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que había contribuido a reducir la percepción de riesgo geopolítico.

Las diferencias entre estados hacen que los conductores enfrenten realidades opuestas, influidas por impuestos, logística y regulaciones locales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo/File Photo)
Las diferencias entre estados hacen que los conductores enfrenten realidades opuestas, influidas por impuestos, logística y regulaciones locales (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo/File Photo)

Consecuencias económicas y contexto político

El aumento en los combustibles se refleja en otros rubros de la economía. Analistas citados por CNN advirtieron que el alza de la gasolina y el petróleo tiende a trasladarse a los precios de alimentos, servicios logísticos y bienes de consumo general. Además, el tema adquiere relevancia política en el marco de las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

AP News indicó que la asequibilidad de la energía podría convertirse en un factor determinante para los votantes, especialmente en un escenario marcado por presiones inflacionarias.

Durante el período anterior de bajas en el precio del crudo, Donald Trump expresó su descontento porque los valores en los surtidores no disminuían al mismo ritmo que el petróleo en los mercados mayoristas, según consignó AP News.

Actualmente, la administración federal evalúa posibles medidas para mitigar el impacto sobre los hogares con menores ingresos, aunque hasta el momento no se anunciaron decisiones concretas en ese sentido.

Según cifras oficiales de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la demanda de combustibles se mantiene alta pese a la suba, lo que refuerza la presión sobre los precios. La EIA advirtió, además, que cualquier interrupción adicional en la producción o el transporte internacional podría agravar el escenario.

El presidente fue protagonista de reclamos públicos en torno al desacople entre la caída del precio internacional del petróleo y la respuesta en los surtidores estadounidenses (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente fue protagonista de reclamos públicos en torno al desacople entre la caída del precio internacional del petróleo y la respuesta en los surtidores estadounidenses (REUTERS/Evan Vucci)

Perspectivas para los próximos meses

De acuerdo con Bloomberg, las perspectivas sobre el comportamiento de los precios dependerán de la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como del desarrollo de la temporada de huracanes en el Golfo de México, una región crítica para el abastecimiento nacional.

Los analistas del sector energético coinciden en que los valores podrían mantenerse elevados en el corto plazo, especialmente si persisten las tensiones geopolíticas y la demanda interna no experimenta una caída significativa.

La situación en los mercados internacionales de energía continuará bajo observación por parte de las principales agencias regulatorias y organismos multilaterales, tal y como lo informaron Reuters y Bloomberg.

Las familias estadounidenses, en tanto, enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos ante la persistencia de niveles altos en el costo de los combustibles.

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