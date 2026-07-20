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El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

Heritage Auctions vendió la pieza utilizada por Mark Hamill en la batalla con Darth Vader, junto al modelo de la mano amputada del personaje, ambos procedentes directamente del maquillador Stuart Freeborn

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Día de Star Wars – Star Wars Day – May The 4th Be With You – Perú – noticias – 4 mayo
El sable de luz de Luke Skywalker se vendió por 3,75 millones de dólares en una subasta de Heritage Auctions y fijó un récord mundial para utilería de Star Wars con presencia en pantalla - (LucasFilm)

El sable de luz de Luke Skywalker, el utilizado por Mark Hamill durante el duelo con Darth Vader en Star Wars: Episodio V – El Imperio contraataca, se vendió por 3,75 millones de dólares en la subasta de Hollywood y entretenimiento de Heritage Auctions, con sede en Dallas.

La cifra fijó un nuevo récord mundial para un objeto de utilería de la saga con presencia en pantalla, según confirmó la casa de subastas a The Hollywood Reporter.

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La pieza salió al mercado con un precio inicial de un millón de dólares y las estimaciones la situaban en un rango de entre uno y dos millones. La puja final dobló esa proyección y alcanzó el techo de la estimación más optimista, fijada en USD 3,75 millones, lo que refleja la intensidad del interés entre los coleccionistas de memorabilia cinematográfica.

Primer plano de dos prótesis de mano de color carne sujetando un sable de luz metálico, una con mecanismos expuestos, sobre un fondo blanco
Una réplica detallada del sable de luz de Luke Skywalker y su mano prostética mecánica, elementos icónicos de la saga Star Wars, se muestran en esta imagen sobre un fondo blanco. (Foto: Heritage Auctions vía AP)

Star Wars es una de las franquicias audiovisuales de mayor recaudación en la historia del cine. Creada por el director y guionista George Lucas, arrancó el 25 de mayo de 1977 con el estreno de Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza en apenas 42 salas de Estados Unidos. La película recaudó casi tres millones de dólares en su primera semana y superó los 100 millones antes de que terminara el verano, una cifra sin precedentes para la época.

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Ganó seis premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y transformó los efectos especiales del cine de manera permanente. En 1989, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Películas por su valor cultural, histórico y estético.

La saga narra el conflicto entre las fuerzas del bien, representadas por los Jedi y la Alianza Rebelde, y las del mal, encarnadas por el Imperio Galáctico y la Orden de los Sith. El sable de luz —arma de energía que se ha convertido en el símbolo más reconocible de la franquicia— es el instrumento de combate propio de los Jedi. La trilogía original, formada por Una nueva esperanza (1977), El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), fue seguida por una trilogía de precuelas entre 1999 y 2005, y por una trilogía de secuelas entre 2015 y 2019.

Además, en el empaque del sable de luz ilegal figuraban personajes de Star Wars como Yoda.
La subasta del sable de luz de Luke Skywalker duplicó las estimaciones iniciales y reflejó la demanda del coleccionismo de memorabilia cinematográfica - Foto: Star Wars

El conjunto de nueve películas, conocido como la “Saga Skywalker”, acumuló nominaciones a los premios Óscar en todas sus entregas, con estatuillas para las tres primeras. La recaudación total de los filmes de acción real de la franquicia supera los 10.000 millones de dólares, según datos de The Numbers, lo que la sitúa entre las tres franquicias cinematográficas de mayor taquilla de la historia.

El sable vendido en Heritage pertenece al tramo central de esa historia. El Imperio contraataca es la segunda entrega de la trilogía original y la que presenta la escena más citada de toda la saga: el duelo en Cloud City en el que Vader revela su vínculo de parentesco con Skywalker con la frase “Yo soy tu padre”, al tiempo que le amputa la mano.

El lote que cambió de manos el 15 de julio no se limitaba al sable. La venta incluyó también el modelo original de la mano amputada, un artefacto de efectos especiales construido por el maquillador Stuart Freeborn, responsable de la creación de Yoda y de buena parte del trabajo de caracterización de la franquicia. Según The Hollywood Reporter, la procedencia del conjunto se remonta directamente a Freeborn, fallecido en Londres el 5 de febrero de 2013, lo que reforzó el valor de la pieza ante los compradores.

La exposición en torno a 'Star Wars' es la más destacada del mes de mayo en Madrid
El Imperio Contraataca ubicó el sable de Luke Skywalker en el duelo con Darth Vader en Cloud City, una de las escenas más citadas de Star Wars

El sable fue fabricado a partir de una unidad de flash Graflex modificada. Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage, explicó a The Hollywood Reporter que se trata de “uno de los objetos de Star Wars más importantes que se conservan” y añadió que “los coleccionistas entendieron que pujaban por mucho más que un accesorio: competían por una pieza genuina de mitología moderna”.

El récord anterior en la categoría de utilería de Star Wars con uso en pantalla lo ostentaba una maqueta original de 20 pulgadas (51 centímetros) de un caza estelar X-wing, empleada en la batalla espacial de la película de 1977 y vendida por 3,135 millones de dólares en octubre de 2023. La nueva marca supera esa cifra en más de 600.000 dólares. En la categoría de arte, el récord de la franquicia sigue en manos de un póster original de media hoja pintado por Tom Jung para Una nueva esperanza, adjudicado por 3,875 millones de dólares.

La subasta de Heritage en la que se vendió el sable continuaba hasta el 17 de julio e incluía otras piezas de la historia del cine: sombreros de El mago de Oz y Willy Wonka y la fábrica de chocolate, patinetas voladoras de Regreso al futuro II, alfombras de El gran Lebowski y unas botas que Sylvester Stallone llevó en Rocky III, según The Hollywood Reporter.

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