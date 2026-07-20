Estados Unidos

La FDA detectó un falso positivo en la lechuga de Taylor Farms y el brote de Cyclospora sigue sin un origen claro

La agencia federal admitió un error de laboratorio que anuló el señalamiento previo contra el proveedor y reordenó la pesquisa sanitaria, mientras continúan los contagios, las internaciones y las medidas preventivas de varios estados

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Letrero de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) con sus logos y texto, y una imagen circular superpuesta de lechuga picada
Autoridades sanitarias mantienen la investigación abierta tras descartar la muestra de lechuga como fuente directa del parásito que afecta a miles de personas en el país (REUTERS/Taylor Farms)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) admitió que la muestra de lechuga vinculada al brote de Cyclospora resultó ser un falso positivo, una corrección que desarma la acusación inicial contra la empresa Taylor Farms y deja sin identificar el origen de la contaminación. La investigación sobre la enfermedad intestinal que ya provocó decenas de hospitalizaciones sigue abierta.

El anuncio, realizado durante el fin de semana, expuso un error de laboratorio que modificó de raíz el rumbo de la pesquisa sanitaria. Medios locales reportaron que la FDA, tras una revisión exhaustiva, concluyó que el hallazgo “no representa una amplificación real y debe considerarse un falso positivo”.

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La magnitud del cambio impactó de inmediato en la cadena de suministro de alimentos de Estados Unidos, donde la sospecha original había generado respuestas preventivas de gran alcance.

Exterior de un edificio industrial blanco con el logo ovalado de Taylor Farms, rodeado por árboles con follaje, bajo un cielo azul claro
La empresa mexicana, principal proveedora de vegetales para cadenas internacionales, implementó una retirada precautoria en coordinación con las autoridades estadounidenses (CBS Mornings/Taylor Farms)

La rectificación y sus efectos en la investigación

El cambio en la postura de la FDA anuló las comunicaciones previas en las que se vinculaba el brote de Cyclospora a la lechuga provista por Taylor Farms de México, subsidiaria de la empresa estadounidense.

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Esta compañía abastece a cadenas de comida rápida como Taco Bell y a supermercados en varios estados, y su producto había sido señalado como posible origen de los contagios en restaurantes de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Locales de grandes marcas ajustaron sus menús y abastecimiento en respuesta a la alerta sanitaria que impactó en la confianza de los consumidores (REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)
Locales de grandes marcas ajustaron sus menús y abastecimiento en respuesta a la alerta sanitaria que impactó en la confianza de los consumidores (REUTERS/Shannon Stapleton/ Foto de archivo)

De acuerdo con información de Forbes, la propia Taylor Farms recibió una disculpa formal de la FDA y comunicó que, a partir de la información original, había iniciado una retirada voluntaria de toda la lechuga iceberg, una variedad de hojas compactas y crujientes, procedente del centro de México. En el mismo comunicado, la empresa remarcó que el resto de sus productos no están involucrados en el retiro y permanecen disponibles.

La rectificación de la FDA no puso punto final a las acciones preventivas. La agencia aseguró que “no existen muestras confirmadas de productos con resultado positivo” y que mantiene la colaboración con Taylor Farms para eliminar del mercado cualquier lote sospechoso.

Según detalló BBC, el retiro voluntario incluyó decenas de lotes de lechuga iceberg distribuidos en 27 estados, entre los que figuraban productos de la marca Marketside, comercializados en supermercados Walmart de 15 estados.

Cabezas de lechuga empaquetadas en bolsas de plástico, manojos de apio atados, pimientos envasados y una etiqueta de precio de 6.00 en un estante de supermercado
Diversas cadenas comerciales removieron productos sospechados de sus góndolas y reforzaron los controles internos para minimizar riesgos de contagio (CBS Mornings/Taylor Farms)

Cifras clave del brote de Cyclospora en 2026

El brote investigado por la FDA y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se caracteriza por los siguientes datos:

  • 1.645 casos confirmados 
  • 141 hospitalizaciones 
  • 5.000 enfermedades adicionales bajo investigación 
  • 34 estados afectados 
  • 5.002 casos en Michigan 
El organismo federal reportó más de 1.600 casos confirmados y cerca de 150 hospitalizaciones relacionadas con la infección intestinal (AP Foto/Jose Luis Magana, archivo)
El organismo federal reportó más de 1.600 casos confirmados y cerca de 150 hospitalizaciones relacionadas con la infección intestinal (AP Foto/Jose Luis Magana, archivo)

El avance del brote y las respuestas de las empresas

El brote de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, permanece activo y sigue generando preocupación entre autoridades y consumidores.

La cadena de restaurantes Taco Bell fue una de las primeras en implementar medidas preventivas, retirando la lechuga de sus menús en los estados inicialmente afectados y posteriormente eliminando ese ingrediente de toda su cadena de suministro a nivel nacional. El comunicado oficial de la empresa destacó la rapidez en la respuesta y la cooperación permanente con autoridades sanitarias.

Otras cadenas y comercios también adoptaron medidas para retirar o reemplazar la lechuga potencialmente implicada.

Entre los procedimientos, la diferencia entre una retirada voluntaria y un retiro formal es relevante: la primera corresponde a una decisión de la propia empresa, mientras que el retiro formal supone una orden de la autoridad sanitaria que obliga a notificar a los clientes y recuperar los productos del mercado, lo que implica un despliegue logístico y económico mayor, según explicó BBC.

Dos paquetes de lechuga en una cinta transportadora industrial. Maquinaria automatizada con pantalla de control y luces azules en el fondo de una fábrica
Las compañías alimentarias y restaurantes activaron protocolos de seguridad y colaboran con el monitoreo epidemiológico para evitar nuevos focos (CBS Mornings/Taylor Farms)

Síntomas principales de la ciclosporiasis

Según el CDC, la infección por Cyclospora suele manifestarse con estos síntomas:

  • Diarrea prolongada: el síntoma más frecuente, con episodios que pueden extenderse durante varias semanas.
  • Dolor abdominal: malestar o cólicos que afectan la zona gastrointestinal.
  • Fiebre baja: elevación moderada de la temperatura corporal.
  • Pérdida de apetito: disminución del deseo de comer, que puede complicar el estado nutricional.
  • Pérdida de peso: reducción significativa del peso corporal, derivada de la combinación de síntomas anteriores.
El parásito provoca cuadros de diarrea intensa, malestar abdominal y pérdida de peso, síntomas que pueden extenderse por semanas sin tratamiento adecuado (REUTERS/Megan Varner/File Photo)
El parásito provoca cuadros de diarrea intensa, malestar abdominal y pérdida de peso, síntomas que pueden extenderse por semanas sin tratamiento adecuado (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Recomendaciones actuales para la población

Frente al avance del brote, el CDC mantiene una serie de sugerencias para reducir riesgos:

  • Evitar el consumo de lechuga iceberg rallada: en especial en los estados donde se reportaron casos, debido a la imposibilidad de identificar la fuente exacta de la contaminación.
  • Optar por vegetales con trazabilidad clara: adquirir productos en comercios que garanticen controles sanitarios y procedencia segura.
  • Solicitar atención médica ante síntomas compatibles: consultar con profesionales de la salud si se presentan signos de ciclosporiasis, para recibir diagnóstico y tratamiento oportunos.

La investigación de la FDA continúa abierta, mientras autoridades y empresas refuerzan los controles y actualizan las recomendaciones para consumidores y comerciantes. El seguimiento del brote y sus consecuencias mantiene en alerta a los sistemas de vigilancia epidemiológica en Estados Unidos.

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