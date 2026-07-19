Dónde seguir la final del Mundial: fiestas de retransmisión y “fan zones” en Nueva York y Nueva Jersey

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina convierte a Nueva York y Nueva Jersey en el centro de la actividad futbolera este 19 de julio (REUTERS/Jeenah Moon)

La fiebre del fútbol se apodera de Nueva York y Nueva Jersey con la llegada de la final del Mundial 2026, que hoy enfrenta a España contra Argentina. Aunque el partido decisivo se celebra en el MetLife Stadium, donde los precios de las entradas y la logística son motivo de conversación, para miles de fanáticos la verdadera experiencia se vive en las calles, bares y espacios públicos de la ciudad.

Diversas alternativas —desde fan zones oficiales hasta bares temáticos y plazas icónicas— permiten sumarse a la emoción sin necesidad de un boleto para el estadio. Según CBS News, se despliega un abanico de opciones gratuitas y pagas para quienes buscan compartir la pasión por el fútbol en un ambiente colectivo.

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La final del Mundial 2026 se define en el MetLife Stadium, pero miles de fanáticos seguirán el partido en fan zones y espacios públicos (Collage)

Oportunidades generales de ver la final del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey

El Mundial 2026 transforma a Nueva York y Nueva Jersey en el epicentro global del fútbol. Más allá del MetLife, la final podrá seguirse en fan zones oficiales y lugares al aire libre especialmente acondicionados para la ocasión.

La ciudad ofrece alternativas para todos los gustos: desde el bullicio de grandes multitudes hasta ambientes más relajados y familiares. Entre las opciones más destacadas se encuentran las cinco fan zones oficiales —una en cada distrito—, grandes parques como Central Park, y una nutrida oferta de bares y restaurantes temáticos que prometen vivir el partido con intensidad.

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Numerosos establecimientos, como Brooklyn Backyard Bar, Berry Park, Mercado Little Spain, Boca Juniors (Queens), y Buenos Aires (Manhattan), se preparan para recibir a seguidores de ambos equipos.

La diversidad de ambientes permite elegir entre el fervor de un bar repleto de aficionados, el aire libre de un beer garden, o la comodidad de un restaurante especializado en gastronomía argentina o española. La experiencia colectiva se multiplica: en muchos casos, la mejor atmósfera no está dentro del estadio, sino en estos puntos de encuentro.

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Nueva York organiza cinco fan zones oficiales de la FIFA, una por distrito, con entrada gratuita y registro previo en la mayoría de los casos (REUTERS/Jeenah Moon)

Para quienes prefieren una alternativa gratuita y al aire libre, plazas, parques y sedes culturales se suman con pantallas gigantes y actividades paralelas. Destacan el Great Lawn de Central Park, con capacidad para 50 mil personas en la final, y el Intrepid Museum, que organiza proyecciones abiertas en el muelle.

De acuerdo con CBS News y Condé Nast Traveler, la ciudad espera una afluencia masiva de público local y turistas en estos puntos, consolidando a Nueva York como uno de los epicentros durante el torneo mundialista.

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Existen múltiples formas de disfrutar la final del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey: desde grandes fan zones oficiales con actividades complementarias, hasta bares, restaurantes y espacios abiertos donde el ambiente festivo y la pasión futbolera garantizan una experiencia única.

El Great Lawn de Central Park proyecta la final del Mundial 2026 para hasta 50 mil personas con inscripción mediante un sorteo de Global Citizen (NBC 4)

Fan zones y eventos oficiales de la FIFA en Nueva York

Nueva York despliega cinco fan zones oficiales de la FIFA —una en cada distrito—, cada una con su propia identidad y actividades. Todas son gratuitas, pero requieren registro previo online para reservar ticket, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

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Queens: El USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Flushing, se convierte en la sede principal durante la fase de grupos y, para la final, el Louis Armstrong Stadium transmite el partido en vivo, acompañado de espectáculos musicales con artistas de talla internacional.

Bronx: El Bronx Terminal Market acoge una zona de fanáticos con énfasis en la gastronomía local y la celebración de momentos clave del partido.

Brooklyn: El fan zone en Brooklyn Bridge Park fusiona fútbol, música y cultura, con una de las mejores vistas del East River. El evento, bajo el patrocinio de Adidas, también es destacado por Condé Nast Traveler como uno de los puntos imperdibles, recomendando llegar temprano por tratarse de acceso libre y cupo limitado.

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Manhattan: Rockefeller Center se transforma en el epicentro futbolero gracias al NYNJ World Cup 26 & Telemundo Fan Village, donde la famosa pista de patinaje se convierte en cancha de fútbol y múltiples pantallas transmiten la final. Según la web oficial del evento, la entrada es gratuita y no se requiere ticket, aunque el acceso está sujeto a capacidad y se recomienda llegar con antelación.

Rockefeller Center alberga el "NYNJ World Cup 26 & Telemundo Fan Village", donde la final del Mundial 2026 se transmite en pantallas y es gratuito (REUTERS/Jeenah Moon)

Staten Island: Community Park ofrece un espacio de ambiente familiar para quienes buscan una experiencia más tranquila.

Además, el Great Lawn de Central Park será sede de una gigantesca fiesta para ver la final, con pantallas de gran tamaño y espectáculos en vivo para hasta 50 mil personas, previa inscripción en sorteo organizado por Global Citizen, según CBS News.

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Representantes de la FIFA y autoridades locales anunciaron la transmisión de la final del Mundial en el Great Lawn de Central Park (NYC Mayor´s Office)

Fan zones y eventos oficiales de la FIFA en Nueva Jersey

Nueva Jersey también se suma a la celebración con espacios que permiten vivir la final en comunidad. El Sports Illustrated Stadium en Harrison, hogar de los New York Red Bulls, alberga el NYNJ World Cup 26 Jersey Fan Hub, que transmite los partidos en pantallas gigantes y ofrece shows musicales y actividades para los aficionados. La entrada es gratuita con registro previo.

En Paterson, se realiza una serie de eventos culturales, incluyendo una gran celebración que se espera convoque a la comunidad latina de toda la región. Mientras que el centro comercial American Dream en East Rutherford —cerca del MetLife Stadium— organiza el Dream Fan Fest, con fiestas diarias y transmisión de 17 partidos, incluido el encuentro decisivo.

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Otras localidades como Stony Brook y Elmont también preparan eventos especiales. En UBS Arena se espera una fiesta internacional con la transmisión del partido. Además ofrecen actividades conjuntas con los New York Mets y New York City FC, y entradas a USD 10 por partido a través de Ticketmaster.

Nueva Jersey suma espacios para ver la final del Mundial 2026, como el American Dream en East Rutherford (REUTERS/John Sibley)

Normas y detalles logísticos para asistir a las principales fan zones

Las fan zones oficiales tienen reglas claras para garantizar la seguridad y el orden. En el Fan Village de Rockefeller Center, el acceso se realiza únicamente por puntos designados en 49th Street y 5th Avenue o 50th Street y 6th Avenue.

No se admiten bolsas grandes, envases de vidrio o metal, drones, banners, instrumentos de ruido ni objetos peligrosos. La entrada en la mayoría de los casos es gratuita, pero sujeta a capacidad, y ciertos eventos especiales requieren inscripción previa o registro online.