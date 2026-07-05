Celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos llegaron a los partidos del Mundial

Filadelfia integró el Mundial 2026, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y su papel en la Declaración de Independencia durante los octavos de final (REUTERS/Jeenah Moon)

La confluencia de dos grandes acontecimientos convirtió el 4 de julio en una jornada inolvidable en Estados Unidos. Mientras el país conmemoraba el 250º aniversario de su independencia, el Mundial de fútbol desplegaba su espectáculo en ciudades emblemáticas.

Filadelfia y Houston vivieron celebraciones simultáneas donde el deporte y el orgullo nacional se entrelazaron en escenarios vibrantes y multitudinarios. El ambiente festivo, marcado por actos patrióticos y encuentros internacionales, ofreció una postal única ante los ojos de miles de aficionados.

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El estadio de Filadelfia exhibió letreros y pancartas con palabras de la Declaración de Independencia adoptada allí en 1776 (Reuters/James Lang)

Celebraciones del 250º aniversario por la independencia de Estados Unidos en los partidos

La ciudad de Filadelfia, cuna de la nación, se transformó en el epicentro de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia estadounidense. A la expectativa habitual de un partido mundialista, se sumó el peso simbólico de recibir a visitantes de todo el mundo justo donde se firmó la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

Las calles se llenaron de turistas y locales, muchos vestidos con motivos patrióticos, mientras los monumentos históricos como el Independence Hall y la Campana de la Libertad registraban largas filas de personas deseosas de rendir homenaje a la historia nacional.

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En Houston, la conmemoración también tuvo un lugar destacado durante el partido entre Marruecos y Canadá. La ciudad texana decoró sus estadios y plazas con los colores nacionales, y las actividades incluyeron mensajes especiales, como el saludo de los astronautas desde la Estación Espacial Internacional, que desearon un feliz 4 de julio a los asistentes antes del inicio del encuentro.

Un enorme estandarte circular con el número 250 y motivos de barras y estrellas fue desplegado en el centro del campo —antes que las banderas de los equipos—, mientras sonaba “America the Beautiful”, lo cual marcó el tono emotivo de la jornada.

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Houston también sumó la conmemoración de la independencia de Estados Unidos a los octavos de final, donde Marruecos derrotó a Canadá (REUTERS/Issei Kato)

Espectáculos y ceremonias previas al partido Francia-Paraguay en Filadelfia

La antesala del partido entre Francia y Paraguay en Filadelfia estuvo marcada por un despliegue artístico y visual que rindió tributo tanto a la historia local como al espíritu del Mundial.

Sobre un escenario con forma de estrella, la ganadora del Tony, Idina Menzel interpretó el himno nacional, “The Star-Spangled Banner”, en medio de un ambiente en el que la emoción era palpable.

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El grupo musical The Roots, originario de Filadelfia, ofreció un espectáculo respaldado por bailarines, entre quienes destacaba una “Dama Libertad” envuelta en un vestido monumental. La actuación culminó con fuegos artificiales en rojo, blanco y azul, acompañando los cánticos de los asistentes.

La cantante Idina Menzel fue la encargada de interpretar el himno nacional mientras Estados Unidos celebraba su 250º aniversario del Día de la Independencia (REUTERS/Mike Segar)

El Coro de Niños y Coro de Filadelfia sumó su voz con una versión a cappella de “America the Beautiful”, mientras en el cielo retumbaban los motores de los cazas VFA-11 y VFA-81 de la base naval de Virginia Beach, que sobrevolaron el estadio en homenaje.

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La ceremonia incluyó el despliegue de pancartas que mostraban fragmentos de la Declaración de Independencia, reforzando el vínculo entre el pasado histórico y el presente deportivo.

En el bloque de actividades previas, los asistentes pudieron observar cómo confluyeron las tradiciones patrióticas y el entusiasmo internacional. Los cánticos de “USA!” se mezclaron con los de los seguidores de Francia y Paraguay, todos luciendo los colores rojo, blanco y azul de sus respectivas banderas, en medio de una temperatura elevada que no logró disminuir el fervor.

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El Philadelphia Boys Choir & Chorale entonó “America the Beautiful” antes del partido entre Francia y Paraguay en Filadelfia (REUTERS/Mike Segar)

Experiencia de los aficionados y ambiente en Filadelfia

La atmósfera en Filadelfia durante este histórico 4 de julio fue descrita como “eléctrica” y “abrumadora” por los propios asistentes. Aficionados llegados de distintas ciudades y países compartieron espacios en bares, plazas y parques, como el FIFA Fan Festival en Lemon Hill, que registró una concurrencia récord.

El bullicio se extendió por bares temáticos como el Lion Sports Bar, donde se reunieron seguidores de Brasil, Argentina, Escocia, Ghana y muchos otros países, todos inmersos en la fiebre mundialista y el espíritu festivo.

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El FIFA Fan Festival en Lemon Hill reunió a miles de aficionados de todo el mundo, transformando Filadelfia en un punto de encuentro multicultural (REUTERS/Hannah Beier)

Los cánticos, los disfraces de los padres fundadores y la multitud que recorría el centro histórico contribuyeron a una sensación de celebración colectiva. La presencia de visitantes extranjeros fue notoria en lugares como el Philadelphia Museum of Art o el Reading Terminal Market, donde se colgaron banderas de todas las naciones que participaron en la ciudad.

En palabras de varios fanáticos, la oportunidad de vivir un Mundial en la ciudad que vio nacer a Estados Unidos y coincidir con este aniversario fue “inolvidable” y “fuera de lo común”.

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El partido culminó con la victoria de Francia sobre Paraguay por 1-0, aunque para muchos el resultado deportivo fue solo una parte de la experiencia total de la jornada.

Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria contra Paraguay y la selección francesa avanzó a cuartos de final (REUTERS/Omar Aziz)

Celebraciones y actividades relacionadas en otros puntos emblemáticos

Más allá del estadio y los bares, la celebración se extendió por toda Filadelfia. Las filas para visitar el Independence Hall superaron las dos horas, mientras músicos y guías turísticos recreaban escenas de la época revolucionaria ante la multitud.

Los festejos incluyeron un espectáculo de drones que dibujaron la figura de George Washington cruzando el Delaware y el número 250 iluminando el cielo, acompañados por fuegos artificiales en distintos puntos de la ciudad.

Largas filas en el Independence Hall evidenciaron el renovado interés por los orígenes de Estados Unidos en pleno aniversario 250 (REUTERS/Hannah Beier)

El centro de Filadelfia se vistió de gala con banderas y decoraciones patrióticas en edificios históricos y modernos. Los turistas aprovecharon para recorrer los sitios emblemáticos, compartir recomendaciones sobre la gastronomía local —como el clásico cheesesteak— y disfrutar de la hospitalidad local, que se manifestó en numerosos gestos de bienvenida a los visitantes extranjeros.