¿Taylor Swift prepara un documental de su boda? Lo que se sabe hasta ahora

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York ante una lista de invitados de hasta 1.000 personas (Instagram/@taylorswift)

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York ante una lista de invitados de hasta 1.000 personas, y la pregunta que recorre los foros de seguidores y los pasillos de la industria del entretenimiento es si habrá un documental sobre la ceremonia.

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Los indicios apuntan a que sí. Un testigo informó a Entertainment Weekly que los carteles de “prohibido estacionar” colocados en las calles aledañas al recinto hacían referencia a un “rodaje” programado entre el 20 de junio y el 4 de julio.

Otro observador fotografió un aviso dentro del estadio que notificaba a los asistentes que durante el evento —previsto entre el 29 de junio y el 3 de julio— se realizarían registros de “fotografía y video”, y que el ingreso al recinto implicaba un acuerdo de “confidencialidad”.

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El periodista Rob Shuter fue más directo. En declaraciones a NewsNation, señaló que la cantante ya tiene el material en su poder.

“Lo que hizo fue filmarlo ella misma. Lo pagó, pagó a los equipos, y probablemente lo editará ella misma. Cuando tenga un producto final, le pondrá un lazo y decidirá qué quiere hacer con él”, afirmó Shuter.

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Los indicios sobre un documental de la boda de Swift surgieron por avisos de rodaje, fotografía y video colocados en los días previos al evento (AP/Ryan Murphy)

El historial de Swift con los documentales refuerza esa hipótesis. La plataforma Disney+ alojó previamente The Eras Tour: The End of an Era y Folklore: The Long Pond Studio Sessions, dos proyectos de la artista.

Según informó Variety, los ejecutivos de Disney Bob Iger, Dana Walden y David Greenbaum figuraban entre los invitados a la ceremonia.

A esa lista se suma Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theaters, quien colaboró con Swift en el estreno del filme de concierto Taylor Swift: The Eras Tour en 2023 y que estuvo presente en la boda, según confirmó él mismo antes de borrar sus publicaciones al respecto.

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El cerco informativo alrededor del evento fue férreo. Variety reportó que los asistentes debieron firmar acuerdos de no divulgación (NDA, por sus siglas en inglés).

EW conoció además que al menos un restaurante de Nueva York que proveyó catering para la boda recibió la prohibición de mencionar su participación en el evento.

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La regla de “no teléfonos” dentro del recinto completó el blindaje: salvo que el material provenga directamente de los equipos de los novios, es poco probable que circulen imágenes del interior del estadio.

Entre los invitados a la boda de Swift y Kelce figuraban los ejecutivos de Disney Bob Iger, Dana Walden y David Greenbaum (REUTERS/Angelina Katsanis)

Así fue la boda de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York, según confirmó la publicista de la cantante, Tree Paine, en un comunicado difundido la noche del viernes.

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La ceremonia fue oficiada por el comediante Adam Sandler, amigo de la pareja.

En lugar de damas de honor y chambelanes, el hermano de la novia, Austin Swift, ejerció como “Man of Honor”, mientras que el hermano del novio, Jason Kelce, fue el padrino.

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“La ceremonia unió a ambas familias”, indicó el comunicado de Paine.

Los novios vistieron de Christian Dior Haute Couture, con diseños del director creativo Jonathan Anderson. Según el comunicado, fue la primera vez que Anderson confeccionó un vestido de novia de alta costura para una celebridad de alcance mundial. Los zapatos fueron obra de Christian Louboutin y las joyas de la novia, de Cartier.

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Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su relación en 2023, anunciaron su compromiso en agosto de 2025 (Foto AP/John Locher, archivo)

La noche previa a la ceremonia, el estadio de 20.000 personas quedó bañado en una luz violeta. Decenas de autos negros dejaron a los invitados frente al recinto, ante la mirada de seguidores que se habían congregado en los alrededores.

The New York Times reportó que una empresa de eventos obtuvo permisos para una reunión de hasta 1.000 personas en el Garden el 3 de julio.

Swift y Kelce comenzaron su relación en el verano de 2023, durante la primera etapa de su gira The Eras Tour. La pareja anunció su compromiso en agosto de 2025 a través de Instagram, con imágenes de una propuesta en un jardín repleto de flores.

En una entrevista con Heart Radio UK, la estrella pop confesó que nunca había imaginado cómo sería su boda hasta que conoció a Kelce: “Nunca pensé en lo que haría o lo que querría hasta que conocí a la persona”.